रिंकू का रेड बॉल में जलवा... ठोका धमाकेदार शतक, यश ढुल ने भी दिखाया बल्ले का दम

Ranji Trophy: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह इन दिनों रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं. उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट में भी अपना जलवा दिखा दिया है. एक तरफ गुजरात और सौराष्ट्र ने 2025/26 रणजी ट्रॉफी के पांचवें दौर के आखिरी दिन शानदार जीत दर्ज की. वहीं, रिंकू सिंह और यश ढुल ने उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लिए ड्रॉ हुए मुकाबलों में बड़े शतक जड़े.

 

Nov 19, 2025, 11:02 PM IST
डबल सेंचुरी से चूके रिंकू

रिंकू सिंह डबल सेंचुरी की ओर बढ़ते नजर आ रहे थे. उन्होंने 176 रनों की शानदार पारी खेली और उत्तर प्रदेश को एलीट ग्रुप ए के मुकाबले में तमिलनाडु पर पहली पारी में महत्वपूर्ण बढ़त दिलाकर तीन अंक दिलाए. कल के स्कोर 98 से आगे खेलते हुए, रिंकू ने सुबह के सत्र में अपना नौवां प्रथम श्रेणी शतक जड़ा और फिर इसे 247 गेंदों में 17 चौकों और छह छक्कों की मदद से पूरा किया. उन्होंने शिवम शर्मा (53) और कार्तिक यादव (59) के साथ महत्वपूर्ण साझेदारियां भी कीं और उत्तर प्रदेश को बढ़त लेने की दौड़ में बनाए रखा.

460 रन पर सिमटा यूपी

उत्तर प्रदेश के 460 रन पर आउट होने के बाद, तमिलनाडु ने 103/2 का स्कोर बनाया. लेकिन केवल एक अंक प्राप्त किया. सचिन अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद आउट हुए, जबकि एन. जगदीशन 44 रन बनाकर आउट हुए. उनके आउट होने से दोनों टीमों के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा. सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी के साथ, अब तमिलनाडु के पास एम. वेंकटरमण होंगे जो एम. सेंथिलनाथन की जगह मुख्य कोच का पदभार संभालेंगे.

यश ढुल का जलवा

वहीं दूसरी तरफ राजसमंद के मदन पालीवाल मिराज स्पोर्ट्स सेंटर में, राजस्थान द्वारा फॉलोऑन दिए जाने के बाद कप्तान धुल ने दिल्ली के लिए डटकर मुकाबला किया. धुल ने 242 गेंदों पर 27 चौकों और दो छक्कों की मदद से 189 रनों की शानदार पारी खेली और दिल्ली को पारी की हार से बचाकर एक अंक हासिल करने में मदद की. इन मुकाबलों के बाद रणजी ट्रॉफी रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है. 

