रिंकू की वापसी... 2 साल बाद लौटा ये खूंखार गेंदबाज, 3 प्लेयर्स का होगा डेब्यू, देखें बदली हुई टीम इंडिया

भारतीय टीम इन दिनों बदलाव के दौर से गुजर रही है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद टी20 टीम पूरी तरह से बदल चुकी है. इंग्लैंड और आयरलैंड टूर पर टीम इंडिया पूरी तरह से बदली हुई नजर आई. अब जिम्बाब्वे के खिलाफ भी टी20 स्क्वॉड का ऐलान हुआ, जिसमें फिर बदलाव देखने को मिले. कई नए चेहरे एक बार फिर देखने को मिले जबकि संजू सैमसन को ड्रॉप किया गया. वहीं, एक गेंदबाज ऐसा भी है जो 2 साल बाद वापसी कर रहा है. वहीं, रिंकू सिंह भी टीम में वापस आ गए हैं.