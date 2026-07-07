रिंकू की वापसी... 2 साल बाद लौटा ये खूंखार गेंदबाज, 3 प्लेयर्स का होगा डेब्यू, देखें बदली हुई टीम इंडिया

भारतीय टीम इन दिनों बदलाव के दौर से गुजर रही है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद टी20 टीम पूरी तरह से बदल चुकी है. इंग्लैंड और आयरलैंड टूर पर टीम इंडिया पूरी तरह से बदली हुई नजर आई. अब जिम्बाब्वे के खिलाफ भी टी20 स्क्वॉड का ऐलान हुआ, जिसमें फिर बदलाव देखने को मिले. कई नए चेहरे एक बार फिर देखने को मिले जबकि संजू सैमसन को ड्रॉप किया गया. वहीं, एक गेंदबाज ऐसा भी है जो 2 साल बाद वापसी कर रहा है. वहीं, रिंकू सिंह भी टीम में वापस आ गए हैं.
जिम्बाब्वे टूर पर संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को टीम में चुना गया गया. आयरलैंड-इंग्लैंड टूर पर आए 7 खिलाड़ी इस दौरे से बाहर रहेंगे. 6 नए खिलाड़ियों की एंट्री हुई है, जिसमें रिंकू सिंह, मयंक यादव जैसे प्लेयर्स भी हैं जिनकी वापसी हुई. वहीं, 3 ऐसे प्लेयर्स हैं जो पहली बार टीम इंडिया की जर्सी में नजर आ सकते हैं.
2024 में अपनी 150 की रफ्तार वाली गेंदबाजी से प्रभावित करने वाले मयंक यादव टीम इंडिया में वापस आ चुके हैं. 2 साल बाद उनकी वापसी हुई है क्योंकि वह इंजरी के चलते कई दिनों तक क्रिकेट से दूर रहे. रिंकू सिंह को भी टीम इंडिया से ड्रॉप किया गया था, लेकिन अब इस सीरीज में नजर आएंगे. यश ठाकुर, प्रभसिमरन सिंह और अशोक शर्मा जैसे नए प्लेयर्स इस सीरीज में देखने को मिलेंगे.
7 बाहर होने वाले प्लेयर्स में संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, हर्षित राणा और रवि बिश्नोई हैं. आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने वाले प्रभसिमरन सिंह विकेटकीपर के दूसरे विकल्प के तौर पर होंगे और ओपनिंग में भी एक ऑप्शन होंगे. स्पिन में चक्रवर्ती और हर्ष दुबे जबकि तेज गेंदबाजी में प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा और मयंक यादव एक्शन में दिखेंगे.
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श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर).