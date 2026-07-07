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रिंकू की वापसी... 2 साल बाद लौटा ये खूंखार गेंदबाज, 3 प्लेयर्स का होगा डेब्यू, देखें बदली हुई टीम इंडिया

भारतीय टीम इन दिनों बदलाव के दौर से गुजर रही है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद टी20 टीम पूरी तरह से बदल चुकी है. इंग्लैंड और आयरलैंड टूर पर टीम इंडिया पूरी तरह से बदली हुई नजर आई. अब जिम्बाब्वे के खिलाफ भी टी20 स्क्वॉड का ऐलान हुआ, जिसमें फिर बदलाव देखने को मिले.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 07, 2026, 06:13 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 06:13 AM IST
रिंकू की वापसी... 2 साल बाद लौटा ये खूंखार गेंदबाज, 3 प्लेयर्स का होगा डेब्यू, देखें बदली हुई टीम इंडिया
Image Credit: Team IndiaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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