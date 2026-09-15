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लव स्टोरी से शादी तक: रिंकू सिंह और सांसद प्रिया सरोज इस दिन करेंगे शादी, तय हुई तारीख

Rinku Singh Priya Saroj Wedding Date: भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की शादी 4 दिसंबर को लखनऊ के एक होटल में तय हुई है. इंस्टाग्राम से शुरू हुई इनकी दिलचस्प लव स्टोरी और शादी की तैयारियों से जुड़ी पूरी जानकारी.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 15, 2026, 10:14 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 10:15 PM IST
लव स्टोरी से शादी तक: रिंकू सिंह और सांसद प्रिया सरोज इस दिन करेंगे शादी, तय हुई तारीख
Image Credit: रिंकू सिंह और प्रिया सरोज.

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Rohit Raj

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एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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