लव स्टोरी से शादी तक: रिंकू सिंह और सांसद प्रिया सरोज इस दिन करेंगे शादी, तय हुई तारीख

Rinku Singh Priya Saroj Wedding Date: भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज की शादी की तारीख तय हो चुकी है. दोनों 4 दिसंबर को लखनऊ के रमाडा होटल में विवाह के सात फेरे लेंगे. शादी की तारीख पक्की होने के बाद दोनों परिवारों में इस खास समारोह की तैयारियां जोरों से शुरू हो गई हैं. इस शादी में परिवार के सदस्यों के अलावा करीबी रिश्तेदार और कई विशेष मेहमानों के शामिल होने की उम्मीद है.
रिंकू सिंह भारतीय क्रिकेट टीम के लोकप्रिय खिलाड़ियों में से एक हैं, जबकि प्रिया सरोज उत्तर प्रदेश के मछलीशहर से समाजवादी पार्टी की सांसद हैं. इससे पहले दोनों की सगाई 8 जून 2025 को लखनऊ के द सेंट्रम होटल में आयोजित की गई थी. रिंकू सिंह के करियर की बात करें तो वह फिलहाल अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में नहीं हैं. उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में हिस्सा लिया था.
2025 में सगाई के बाद दिए एक इंटरव्यू में रिंकू सिंह ने अपनी लव स्टोरी का खुलासा किया था. उन्होंने बताया कि उन्होंने पहली बार सपा सांसद प्रिया सरोज की तस्वीर एक फैन पेज पर देखी थी. शुरुआत में उन्हें मैसेज करने में हिचकिचाहट महसूस हो रही थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि प्रिया ने उनकी कुछ तस्वीरों को लाइक किया है, तो उन्हें मैसेज करने की हिम्मत मिली और दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई.
रिंकू सिंह के अनुसार, यह कहानी कोविड के समय शुरू हुई थी जब आईपीएल मुंबई में खेला जा रहा था. रिंकू ने बताया, ''मैंने उनके गांव में वोटिंग से जुड़ी एक तस्वीर फैन पेज पर देखी. मुझे लगा कि वह मेरे लिए परफेक्ट हैं, लेकिन मैसेज करने में झिझक रहा था. जब उन्होंने मेरी कुछ फोटो लाइक कीं, तब मैंने टेक्स्ट किया और बातचीत शुरू हुई. जल्द ही हम मैचों से पहले भी नियमित बात करने लगे और 2022 से प्यार की शुरुआत हुई.'' प्रिया सरोज मैदान पर भी रिंकू सिंह का समर्थन करती नजर आई हैं और केकेआर (KKR) के इस स्टार बल्लेबाज को चीयर करने के लिए ईडन गार्डन्स पहुंची थीं.