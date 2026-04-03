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Hindi Newsक्रिकेटIPL में रिंकू सिंह के नाम दर्ज हुआ महारिकॉर्ड, आंद्रे रसेल से निकले आगे, गौतम गंभीर भी नहीं कर पाए ऐसा

IPL में रिंकू सिंह के नाम दर्ज हुआ महारिकॉर्ड, आंद्रे रसेल से निकले आगे, गौतम गंभीर भी नहीं कर पाए ऐसा

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच IPL 2026 का छठा मुकाबला गुरुवार को ईडन गार्डन्स के मैदान पर खेला जा रहा है. रिंकू सिंह IPL इतिहास में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की ओर से सबसे ज्यादा कैच लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. गुरुवार को रिंकू सिंह ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की पारी के 10वें ओवर में अनुकूल रॉय की गेंद पर अनिकेत वर्मा का कैच पकड़ने के साथ ही यह खास उपलब्धि हासिल की.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 03, 2026, 06:10 AM IST
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IPL में रिंकू सिंह के नाम दर्ज हुआ महारिकॉर्ड, आंद्रे रसेल से निकले आगे, गौतम गंभीर भी नहीं कर पाए ऐसा

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच IPL 2026 का छठा मुकाबला गुरुवार को ईडन गार्डन्स के मैदान पर खेला जा रहा है. रिंकू सिंह IPL इतिहास में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की ओर से सबसे ज्यादा कैच लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. गुरुवार को रिंकू सिंह ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की पारी के 10वें ओवर में अनुकूल रॉय की गेंद पर अनिकेत वर्मा का कैच पकड़ने के साथ ही यह खास उपलब्धि हासिल की.

IPL में रिंकू सिंह के नाम दर्ज हुआ महारिकॉर्ड

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की जर्सी में रिंकू सिंह ने यह आईपीएल में 41वां कैच पकड़ा. उन्होंने इस मामले में आंद्रे रसेल को पीछे छोड़ दिया है. आंद्रे रसेल ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की ओर से 40 कैच पकड़े हैं. वहीं, सुनील नरेन 36 कैच के साथ तीसरे और मनोज तिवारी 30 कैच लेने के साथ चौथे नंबर पर काबिज हैं. रिंकू ने इस मुकाबले में अनिकेत के अलावा, ईशान किशन का भी बेहतरीन कैच पकड़ा.

IPL में KKR के लिए सबसे ज्यादा कैच किसने पकड़े

41 कैच - रिंकू सिंह*

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40 कैच - आंद्रे रसेल

36 कैच - सुनील नरेन

30 कैच -मनोज तिवारी

सनराइजर्स हैदराबाद ने बना डाले 226 रन

कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर सनराइजर्स हैदराबाद को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने दमदार शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 5.4 ओवर में 82 रन जोड़े. ट्रेविस हेड ने 21 गेंदों में 219 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 46 रन बनाए. वहीं, अभिषेक शर्मा ने 21 गेंदों में 228 के स्ट्राइक रेट से 48 रन बनाए. अभिषेक ने अपनी इस पारी में 4 चौके और चार छक्के लगाए. वहीं, हेड ने 6 चौके और 3 छक्के लगाए. सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 226 रन लगाने में सफल रही.

SRH ने 65 रन से जीता मैच

इसके जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स 16 ओवरों में महज 161 रन पर सिमट गई. फिन एलन ने कप्तान अजिंक्य रहाणे के साथ 1.3 ओवरों में 30 रन की साझेदारी की. फिन एलन महज 7 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हुए. उनकी इस पारी में 2 छक्के और 4 चौके शामिल रहे. यहां से अंगकृष रघुवंशी ने कप्तान के साथ दूसरे विकेट के लिए 21 गेंदों में 37 रन की साझेदारी की. रहाणे ने टीम के खाते में 8 रन का योगदान दिया. अंगकृष ने रिंकू सिंह के साथ चौथे विकेट के लिए 46 रन जोड़े. रिंकू ने 35 रन जुटाए, जबकि अंगकृष ने 29 गेंदों में 2 छक्कों और 6 चौकों के साथ 52 रन बनाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने गुरुवार को ईडन गार्डन्स में खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के छठे मुकाबले को 65 रन से अपने नाम किया.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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