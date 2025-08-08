भारत का सबसे बड़ा मैच फिनिशर, जिसके पिच पर कदम रखते ही एशिया कप में कांप जाएंगे गेंदबाज

Asia Cup 2025: भारत का एक मैच फिनिशर ऐसा है, जिसके पिच पर कदम रखते ही एशिया कप 2025 में बड़े से बड़े गेंदबाज कांप जाएंगे. भारतीय टीम को अब एक ऐसा खतरनाक सिक्स हिटर मिल गया है, जिसकी उसे सालों से तलाश थी. टीम इंडिया का ये खूंखार बल्लेबाज अब एशिया कप 2025 में गदर मचाने के लिए तैयार है.
यह बल्लेबाज अपनी तूफानी बैटिंग से हारी हुई बाजी जिताने में माहिर है. एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की धरती पर होने जा रही है. एशिया कप 2025 में भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ मुकाबले से करेगा.
भारत का सबसे बड़ा मैच फिनिशर
टीम इंडिया के पास रिंकू सिंह के रूप में एक तगड़ा मैच फिनिशर है. रिंकू सिंह एशिया कप 2025 में टीम इंडिया के लिए नंबर-7 पर बल्लेबाजी करने के लिए बेहतर विकल्प साबित होंगे. रिंकू सिंह ने भारत के लिए 33 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 161.06 के स्ट्राइक रेट से 546 रन बनाए हैं. रिंकू सिंह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी में माहिर हैं. टी20 इंटरनेशनल में रिंकू सिंह ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी का ट्रेलर दिखाया भी है.
स्पिन और तेज गेंदबाजी खेलने में माहिर
रिंकू सिंह की तूफानी बल्लेबाजी देखकर सभी को उम्मीद है कि वह एशिया कप 2025 में भी तबाही मचा देंगे. पिछले कुछ सालों में रिंकू सिंह खतरनाक बल्लेबाज बन गए हैं. रिंकू सिंह स्पिन और तेज गेंदबाजी को बेहतर तरीके से खेलते हैं. रिंकू सिंह टीम इंडिया के सबसे घातक हथियार साबित हो सकते हैं. रिंकू सिंह ने उत्तर प्रदेश की तरफ से 50 फर्स्ट क्लास मैचों में 3336 रन बनाए हैं, जिसमें 7 शतक और 22 अर्धशतक शामिल हैं.
5 गेंदों पर लगाए लगातार 5 छक्के
रिंकू सिंह ने 62 लिस्ट ए मैचों में 1997 रन बनाए हैं. रिंकू सिंह ने लिस्ट ए में 1 शतक और 18 अर्धशतक लगाए हैं. बता दें कि रिंकू सिंह ने IPL में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से तूफान मचाकर रख दिया था, जिससे BCCI उन्हें टीम इंडिया में मौका देने के लिए मजबूर हुई. बता दें कि रिंकू सिंह ने आईपीएल 2023 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ एक आईपीएल मैच के आखिरी ओवर में लगातार पांच छक्के जड़कर अपनी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत दिलाई थी. रिंकू सिंह को 9 सितंबर से शुरू हो रहे एशिया कप 2025 में मौका दिया जा सकता है.