आखिरी मैच, आखिरी बॉल और 'Win Run'... अभिषेक से बड़े ज्योतिष रिंकू सिंह, 6 को लिखा और 28 को कर दिखाया करिश्मा

India vs Pakistan Asia Cup Final: एशिया कप 2025 फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने 5 विकेट से जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया. जीत के हीरो तिलक वर्मा रहे लेकिन मैच के बाद चर्चे रिंकू सिंह के हैं. उन्होंने एशिया कप में एक गेंद खेली और विनिंग बाउंड्री लगाई. दिलचस्प बात ये है कि विनिंग रन वाली बात रिंकू सिंह इसकी भविष्यवाणी कर दी थी. टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने आईपीएल 2025 में पर्ची सेलीब्रेशन किया था. लेकिन रिंकू सिंह उनसे भी बड़े ज्योतिष निकले.

रिंकू सिंह का एशिया कप डेब्यू

रिंकू सिंह को पूरे एशिया कप में मौका नहीं मिला. फाइनल मैच में हार्दिक पांड्या चोटिल हुए और रिंकू सिंह को किस्मत से मौका मिल गया. लेकिन पाकिस्तान ने भारत के सामने एक मामूली टारगेट रखा तो रिंकू सिंह तक बैटिंग जाना मुश्किल लग रहा था. लेकिन टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही, हालांकि शिवम दुबे और सैमसन ने तिलक के साथ पार्टनरशिप से टीम इंडिया को पटरी पर लौटा दिया.

सच हुई भविष्यवाणी

रिंकू सिंह एशिया कप 2025 पहले 6 सितंबर को पर्ची पर विनिंग रन लिखे थे. इसका राज मैच के बाद खुला. उनकी पर्ची वाली बात सच साबित हुई. इत्तेफाक से जब टीम इंडिया जीत से महज 1 रन दूर थी और तीन गेंदे बाकी थीं तो रिंकू सिंह क्रीज पर पहुंचे. रिंकू सिंह ने एशिया कप की अपनी पहली ही गेंद पर चौका लगाकर टीम को जीत दिला दी. मैच के बाद उनकी पर्ची वाली बात का राज खुला.

तिलक वर्मा जीत के हीरो

पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए भारत के सामने 147 रन का लक्ष्य रखा था. पाकिस्तान ने धमाकेदार शुरुआत की और भारत की सुपर तिकड़ी शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार यादव के विकेट जल्दी गिरे. भारत की धड़कने बढ़ी हुईं थीं. तिलक वर्मा ने पाकिस्तान के जश्न को गम में तब्दील कर दिया. उन्होंने मैच विनिंग फिफ्टी ठोकी और भारत ने खिताबी जीत दर्ज की.