Advertisement
trendingNow12940596
Hindi Newsक्रिकेट

आखिरी मैच, आखिरी बॉल और 'Win Run'... अभिषेक से बड़े ज्योतिष रिंकू सिंह, 6 को लिखा और 28 को कर दिखाया करिश्मा

India vs Pakistan Asia Cup Final: एशिया कप 2025 फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने 5 विकेट से जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया. जीत के हीरो तिलक वर्मा रहे लेकिन मैच के बाद चर्चे रिंकू सिंह के हैं. उन्होंने एशिया कप में एक गेंद खेली और विनिंग बाउंड्री लगाई. दिलचस्प बात ये है कि विनिंग रन वाली बात रिंकू सिंह इसकी भविष्यवाणी कर दी थी. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 29, 2025, 01:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rinku Singh
Rinku Singh

India vs Pakistan Asia Cup Final: एशिया कप 2025 फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने 5 विकेट से जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया. जीत के हीरो तिलक वर्मा रहे लेकिन मैच के बाद चर्चे रिंकू सिंह के हैं. उन्होंने एशिया कप में एक गेंद खेली और विनिंग बाउंड्री लगाई. दिलचस्प बात ये है कि विनिंग रन वाली बात रिंकू सिंह इसकी भविष्यवाणी कर दी थी. टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने आईपीएल 2025 में पर्ची सेलीब्रेशन किया था. लेकिन रिंकू सिंह उनसे भी बड़े ज्योतिष निकले. 

रिंकू सिंह का एशिया कप डेब्यू

रिंकू सिंह को पूरे एशिया कप में मौका नहीं मिला. फाइनल मैच में हार्दिक पांड्या चोटिल हुए और रिंकू सिंह को किस्मत से मौका मिल गया. लेकिन पाकिस्तान ने भारत के सामने एक मामूली टारगेट रखा तो रिंकू सिंह तक बैटिंग जाना मुश्किल लग रहा था. लेकिन टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही, हालांकि शिवम दुबे और सैमसन ने तिलक के साथ पार्टनरशिप से टीम इंडिया को पटरी पर लौटा दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

सच हुई भविष्यवाणी

रिंकू सिंह एशिया कप 2025 पहले 6 सितंबर को पर्ची पर विनिंग रन लिखे थे. इसका राज मैच के बाद खुला. उनकी पर्ची वाली बात सच साबित हुई. इत्तेफाक से जब टीम इंडिया जीत से महज 1 रन दूर थी और तीन गेंदे बाकी थीं तो रिंकू सिंह क्रीज पर पहुंचे. रिंकू सिंह ने एशिया कप की अपनी पहली ही गेंद पर चौका लगाकर टीम को जीत दिला दी. मैच के बाद उनकी पर्ची वाली बात का राज खुला. 

ये भी पढ़ें.. VIDEO: बुमराह बनाम हारिस... अंत तक नहीं थमा प्लेन क्रैश सेलीब्रेशन, हारिस ने फिर की गिरी हुई हरकत

तिलक वर्मा जीत के हीरो

पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए भारत के सामने 147 रन का लक्ष्य रखा था. पाकिस्तान ने धमाकेदार शुरुआत की और भारत की सुपर तिकड़ी शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार यादव के विकेट जल्दी गिरे. भारत की धड़कने बढ़ी हुईं थीं. तिलक वर्मा ने पाकिस्तान के जश्न को गम में तब्दील कर दिया. उन्होंने मैच विनिंग फिफ्टी ठोकी और भारत ने खिताबी जीत दर्ज की. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

India vs Pakistan

Trending news

TMC सांसद काकोली घोष ने सोशल मीडिया पर कर दिया ऐसा पोस्ट, तमतमाईं ममता तो...
west bengal news in hindi
TMC सांसद काकोली घोष ने सोशल मीडिया पर कर दिया ऐसा पोस्ट, तमतमाईं ममता तो...
'ये आखिरी लड़ाई है..', जब कोलकाता में थे शाह तो राजस्थान में क्या कर रहे थे BJP नेता
Bengal Elections 2026
'ये आखिरी लड़ाई है..', जब कोलकाता में थे शाह तो राजस्थान में क्या कर रहे थे BJP नेता
भारत का वह गांव, जहां लड़की का पहला पीरियड आने पर पेड़ से करवा दी जाती है शादी
India Interesting Facts
भारत का वह गांव, जहां लड़की का पहला पीरियड आने पर पेड़ से करवा दी जाती है शादी
तारीख पर तारीख...लोगों को आखिर क्यों नहीं मिलता जल्दी इंसाफ? कौन है असली खलनायक
Supreme Court News
तारीख पर तारीख...लोगों को आखिर क्यों नहीं मिलता जल्दी इंसाफ? कौन है असली खलनायक
धूप तो कहीं झमाझम बारिश का अलर्ट, पहले वर्किंग डे पर कैसा रहेगा मौसम? जानें अपडेट
weather update
धूप तो कहीं झमाझम बारिश का अलर्ट, पहले वर्किंग डे पर कैसा रहेगा मौसम? जानें अपडेट
विजय की पार्टी वालों ने ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा...भगदड़ में 5 एंबुलेंस पर किए हमले
Karur Stampede
विजय की पार्टी वालों ने ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा...भगदड़ में 5 एंबुलेंस पर किए हमले
'...तब तक नक्सलवाद का नहीं होगा THE END, हथियार उठाने वालों को खत्म करना काफी नहीं'
amit shah
'...तब तक नक्सलवाद का नहीं होगा THE END, हथियार उठाने वालों को खत्म करना काफी नहीं'
सफेद कपड़ों का ड्रेस कोड, गरबा की एंट्री फीस जानकर लोगों को लगा करंट, देखिए VIDEO
Garba
सफेद कपड़ों का ड्रेस कोड, गरबा की एंट्री फीस जानकर लोगों को लगा करंट, देखिए VIDEO
2 साल के धुरु की क्या गलती थी? विजय की रैली में मासूम चढ़ा भगदड़ की भेंट
Tamil Nadu Stampede
2 साल के धुरु की क्या गलती थी? विजय की रैली में मासूम चढ़ा भगदड़ की भेंट
लद्दाख वालों ने हक मांगा तो BJP...युवाओं की मौत पर बोले राहुल, वांगचुक पर क्या कहा?
Rahul Gandhi
लद्दाख वालों ने हक मांगा तो BJP...युवाओं की मौत पर बोले राहुल, वांगचुक पर क्या कहा?
;