एशिया कप में पानी पिलाते नजर आएंगे रिंकू सिंह, ये विस्फोटक बल्लेबाज छीन लेगा जगह! थोक के भाव में लगाता है छक्के

टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह को लेकर चर्चाएं थीं कि क्या उन्हें एशिया कप के लिए भारतीय टीम में जगह मिलेगी? हालांकि, अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सेलेक्शन कमिटी ने इस टूर्नामेंट के लिए चुनी गई 15 सदस्यीय भारतीय टीम में इस धाकड़ बल्लेबाज को भी शामिल किया. एशिया कप के लिए टीम में चुने जाने के बाद रिंकू ने यूपी टी20 लीग में बल्ले से जमकर धमाल मचाया. उन्होंने कई तूफानी पारियां खेलकर एशिया कप के लिए प्लेइंग-11 में शामिल होने की दावेदारी भी ठोकी. हालांकि, पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा को लगता है कि रिंकू सिंह को प्लेइंग-11 में मौका नहीं मिलेगा.

इस विस्फोटक बल्लेबाज को मिलेगा मौका!

दरअसल, पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा का यह मानना है कि रिंकू सिंह प्लेइंग-11 में जगह नहीं बना पाएंगे, बल्कि शिवम दुबे को मौका दिया जा सकता है. अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो में चोपड़ा ने कहा, 'रिंकू सिंह, एक फिनिशर के तौर पर, फिलहाल बाहर रहेंगे और शिवम दुबे शायद सातवें नंबर पर खेलेंगे अगर उन्हें खेलने का मौका मिलता है. हार्दिक पांड्या और जितेश शर्मा भी मौजूद हैं. जगह कहां है?' बता दें कि शिवम दुबे लंबे-लंबे छक्के लगाने में माहिर है. वह फॉर्म में रहते हैं तो छक्कों की झड़ी लगा देते हैं.

रिंकू सिंह पानी पिलाते रह जाएंगे?

रिंकू सिंह एक बेहद आक्रामक बैटिंग करने वाले बल्लेबाज हैं. उनकी छोटी-छोटी तेज तर्रार पारियां अक्सर टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने या बड़े लक्ष्यों का पीछा करने में अहम भूमिका निभाती हैं. हालांकि, रिंकू अपनी पिछली 13 टी20 इंटरनेशनल पारियों में सिर्फ एक अर्धशतक ही लगा पाए हैं. रिंकू गेंदबाजी में भी योगदान नहीं दे पा रहे हैं और इस खराब फॉर्म के बीच यह बात उनकी परेशानी को और बढ़ा देती है. ऐसे में देखना यह होगा कि क्या दुबई में यह स्टार बेंच पर ही बैठा रह जाएगा या गौतम गंभीर-सूर्यकुमार यादव प्लेइंग-11 में मौका देते हैं.

किसी भी नंबर पर बैटिंग को तैयार रिंकू

हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत करते हुए रिंकू ने स्पष्ट किया कि वह खुद को फिनिशर नहीं मानते, बल्कि टीम की जरूरतों के हिसाब से किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं. रिंकू सिंह ने यह भी माना कि सिर्फ बैटिंग ही नहीं, टीम में फिट बैठने के लिए बॉलिंग भी बेहद जरूरी है, जिससे अगर आपका बल्ले से दिन अच्छा नहीं रहा तो गेंद से कमाल दिखा सके. रिंकू को यूपी टी20 लीग में गेंदबाजी करते हुए भी देखा गया, जहां उन्होंने कुछ विकेट भी लिए.

रिंकू सिंह का टी20 करियर

2023 आईपीएल में यश दयाल के एक ओवर में 5 छक्के लगाने जड़कर कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत दिलाकर रिंकू सिंह रातों-रात हीरो बन गए थे. इसके बाद उन्हें उसी साल भारत की जर्सी में खेलने का मौका मिला, जब अलीगढ़ के इस बल्लेबाज ने अपना पहला टी20 इंटरनेशनल मैच खेला. अब तक खेले 33 टी20 इंटरनेशनल मैचों में रिंकू ने 161.06 के स्ट्राइक रेट से 546 रन बना चुके हैं. इस दौरान उन्होंने 3 अर्धशतक भी लगाए हैं. कुल मिलाकर उनका टी20 स्ट्राइक रेट 148.22 है. रिंकू भारत के लिए अब तक मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते दिखे हैं.