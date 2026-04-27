रिंकू सिंह ने IPL में रचा इतिहास, बना दिया प्रचंड महारिकॉर्ड, युवराज सिंह और रवींद्र जडेजा जैसे धुरंधर छूट गए पीछे

IPL 2026: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के विस्फोटक क्रिकेटर रिंकू सिंह रातोंरात स्टार बन गए हैं. रिंकू सिंह ने IPL में इतिहास रचते हुए एक प्रचंड महारिकॉर्ड बना दिया है. रिंकू सिंह ने युवराज सिंह और रवींद्र जडेजा जैसे धुरंधरों को भी पीछे छोड़ दिया है. बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने रविवार को खेले गए IPL मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को सुपर ओवर में हरा दिया. लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले गए इस मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने सुपर ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को जीत के लिए 2 रन का टारगेट दिया. जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने रिंकू सिंह के बल्ले से निकले चौके के साथ पहली ही गेंद पर जीत हासिल कर ली.

रिंकू सिंह ने IPL में रचा इतिहास

रिंकू सिंह ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ रविवार को खेले गए IPL मैच में छठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 51 गेंद पर नाबाद 81 रन की विस्फोटक पारी खेली. रिंकू सिंह ने 162.75 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 5 छक्के और 7 चौके ठोक दिए. रिंकू सिंह की पारी के दम पर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 155 रन बनाए और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को जीत के लिए 156 रनों का टारगेट दिया. जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन ही बना पाई और मैच टाई हो गया. इसके बाद रिंकू सिंह ने सुपर ओवर में चौका लगाकर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को रोमांचक जीत दिलाई.

रिंकू सिंह ने बना दिया प्रचंड महारिकॉर्ड

रिंकू सिंह ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की पारी के दौरान 20वें ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लेग स्पिनर दिग्वेश राठी को 4 गेंद पर लगातार 4 छक्के जड़ दिए. बता दें कि रिंकू सिंह ने इससे पहले IPL 2023 में गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ एक IPL मैच के आखिरी ओवर (20वें ओवर) में लगातार 5 गेंद पर 5 छक्के जड़कर अपनी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को जीत दिलाई थी. इस पारी के बाद रिंकू सिंह काफी फेमस हुए थे. रिंकू सिंह IPL इतिहास में ऐसे पहले क्रिकेटर बन गए हैं, जिन्होंने किसी IPL मैच के 20वें ओवर में 4 या उससे ज्यादा छक्के जड़ने का कमाल 2 बार किया है. रिंकू सिंह ने इस मामले में युवराज सिंह और रवींद्र जडेजा जैसे धुरंधरों को भी पीछे छोड़ दिया है.

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IPL पारी के 20वें ओवर में सबसे ज्यादा बार 4+ छक्के

1. रिंकू सिंह - 2 बार

2. रवींद्र जड़ेजा - 1 बार

3. युवराज सिंह - 1 बार

4. हार्दिक पंड्या - 1 बार

5. श्रेयस अय्यर - 1 बार

6. जोफ्रा आर्चर - 1 बार

7. ऋषभ पंत - 1 बार

8. रोमारियो शेफर्ड - 1 बार

9. अब्दुल समद - 1 बार

10. मार्कस स्टोइनिस - 1 बार

11. शेरफेन रदरफोर्ड - 1 बार

रिंकू सिंह के रिकॉर्ड्स

रिंकू सिंह ने अभी तक 66 IPL मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 32.85 की औसत और 144.56 के स्ट्राइक रेट से 1314 रन कूटे हैं, जिसमें 107 चौके और 64 छक्के शामिल रहे हैं. रिंकू सिंह ने IPL में 6 अर्धशतक जड़े हैं. रिंकू सिंह IPL और इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरी दुनिया को अपनी तूफानी बल्लेबाजी का ट्रेलर दिखा चुके हैं. रिंकू सिंह स्पिन और तेज गेंदबाजी को बेहतर तरीके से खेलते हैं. रिंकू सिंह ने भारत के लिए अभी तक 45 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 39.12 की औसत और 155.74 के स्ट्राइक रेट से 665 रन कूटे हैं, जिसमें 55 चौके और 38 छक्के शामिल रहे हैं. रिंकू सिंह ने टी20 इंटरनेशनल में 3 अर्धशतक जड़े हैं. इसके अलावा रिंकू सिंह ने टी20 इंटरनेशनल में 3 विकेट भी झटके हैं. रिंकू सिंह ने 2 वनडे मैचों में 55 रन बनाने के अलावा 1 विकेट भी झटका है.

IPL पारी के 20वें ओवर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले क्रिकेटर

1. रवींद्र जड़ेजा - 5 छक्के विरुद्ध RCB (साल 2026)

2. रिंकू सिंह - 5 छक्के विरुद्ध GT (साल 2023)

3. रिंकू सिंह - 4 छक्के विरुद्ध LSG (साल 2026)

4. युवराज सिंह - 4 छक्के विरुद्ध DD (साल 2014)

5. हार्दिक पंड्या - 4 छक्के विरुद्ध RPS (साल 2017)

6. श्रेयस अय्यर - 4 छक्के विरुद्ध KKR (साल 2018)

7. जोफ्रा आर्चर - 4 छक्के विरुद्ध CSK (साल 2020)

8. ऋषभ पंत - 4 छक्के विरुद्ध GT (साल 2024)

9. रोमारियो शेफर्ड - 4 छक्के विरुद्ध DC (साल 2026)

10. अब्दुल समद - 4 छक्के विरुद्ध RR (साल 2025)

11. मार्कस स्टोइनिस - 4 छक्के विरुद्ध SRH (साल 2025)

12. शेरफेन रदरफोर्ड - 4 छक्के विरुद्ध RCB (साल 2026)