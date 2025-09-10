लगातार परफॉर्मेंस के बावजूद भी इस खिलाड़ी को नहीं मिली जगह, धोनी के 'चेले' ने किया रिप्लेस

भारत के विस्फोटक बल्लेबाज अपनी फिनिशिंग टच के लिए मशहूर रिंकू सिंह को भारतीय प्लेइंग-11 में जगह नहीं मिल पाई है. भारत और यूएई के बीच मैच की शुरुआत हो चुकी है. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. लगातार संजू सैमसन को लेकर सवाल बना हुआ था, लेकिन मैनेजमेंट ने उनके ऊपर भरोसा जताते हुए टीम में शामिल किया. वहीं, तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को टीम में जगह नहीं मिल पाई. लगातार शानदार बल्लेबाजी कर रहे रिंकू सिंह को भी टीम में जगह नहीं दी गई.

शिवम दुबे की जगह रिंकू को जगह

रिंकू की जगह टीम में शिव दुबे को मौका दिया गया है. यूपी टी20 लीग में रिंकू सिंह का बल्ला खूब गरजा, जिसके बाद ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि उन्हें टीम इंडिया में एशिया कप में जगह मिलेगी. हालांकि, ऐसा नहीं हो पाया और उनको इस मैच में बाहर बैठना पड़ा. शिवम दुबे ना सिर्फ लंबे-लंबे छक्के जड़ने के लिए जाने जाते हैं, बल्कि वो अपनी गेंदबाजी के लिए भी मशहूर हैं. यूएई के खिलाफ रिंकू को शिवम ने रिप्लेस किया. इसके पीछे की वजह उनकी गेंदबाजी भी मानी जा रही है.

यूपी टी20 लीग में रिंकू का प्रदर्शन

रिंकू सिंह ने यूपी टी20 लीग में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए शानदार प्रदर्शन करते हुए टूर्नामेंट में जमकर रन बनाए. उन्होंने टूर्नामेंट के दौरान खेले 11 मैचों की 9 पारियों में 62.00 के शानदार औसत से 372 रन बनाए और इस दौरान रिंकू का 178.90 का स्ट्राइक रेट रहा. यूपी टी20 लीग में उनके बेहतरीन बल्लेबाजी करने के बाद उनके एशिया कप की प्लेइंग11 में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे. हालांकि, ऐस नहीं हो पाया.

रिंकू का टी20 करियर

रिंकू सिंह ने अपने अभी तक के टी2 करियर में खेले 33 मैचों की 24 पारियों में 161.09 के स्ट्राइक रेट से 546 रन बनाए हैं. उनका टी20 औसत 42.89 का रहा है. रिंकू ने अपने टी20 करियर के दौरान 3 अर्धशतक जमाए हैं. इस दौरान उनका उच्चतम स्कोर 69 रनों का रहा है.