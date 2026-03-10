काश आप मेरे पास होते पापा... T20 वर्ल्ड कप जीत भावुक हुए रिंकू सिंह, ये पोस्ट देख फट जाएगा कलेजा!

Rinku Singh Emotional Post for Father: टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी रिंकू सिंह ने अपने दिवंगत पिता को याद करते हुए बेहद भावुक पोस्ट लिखा है. पिता के साथ अपनी तस्वीर साझा करते हुए रिंकू ने लिखा कि आपने सिखाया था कि फर्ज सबसे आगे है.. तो फील्ड पर बस आपका सपना पूरा करने की कोशिश कर रहा था. अब आपका सपना पूरा हो गया है, तो बस यही लगता है कि काश आप मेरे पास होते.

बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच सफर में भी रिंकू सिंह पर दुखों का पहाड़ टूटा था. उनके पिता खानचंद सिंह लंबे समय से कैंसर से जंग लड़ रहे थे. जब उनका बेटा टीम इंडिया के साथ नेशनल ड्यूटी में व्यस्त था तब 27 फरवरी को उन्होंने आखिरी सांस ली. इस खबर से रिंकू बिल्कुल टूट गए थे. हालांकि, उन्होंने बहादुरी दिखाई और पिता का अंतिम संस्कार कर तुरंत टीम इंडिया से जुड़े.

पिता को याद कर इमोशनल हुए रिंकू सिंह

Add Zee News as a Preferred Source

रविवार, 8 मार्च को टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनी. जाहिर है कि जब रिंकू सिंह ने ट्रॉफी उठाई होगी तो उन्हें एक कमी महसूस जरूर हुई होगी. जिस पिता ने उनके करियर को बनाने के अपने कंधों पर सिलेंडर उठाकर घर-घर पहुंचाया था, वो अब उनके साथ नहीं थे. मंगलवार को रिंकू सिंह के सब्र का बांध टूटा और उन्होंने इंस्टाग्राम पर पिता को याद करते हुए अपना सारा दर्द बयां कर दिया.

रिंकू सिंह ने लिखा, ''आपसे बात किए बिना इतने दिन कभी नहीं निकले. मुझे नहीं पता, आगे की जिंदगी आपके बिना कैसे चलेगी...पर मुझे हर कदम पर आपकी जरूरत पड़ेगी. आपने सिखाया था कि फर्ज सबसे आगे है, तो फील्ड पर बस आपका सपना पूरा करने की कोशिश कर रहा था. अब आपका सपना पूरा हो गया है.... तो बस यही लगता है कि काश आप मेरे पास होते.

रिंकू सिंह ने आगे लिखा कि हर छोटी बड़ी खुशी में आपकी कमी खलेगी. बहुत मिस करूंगा आपको पापा... बहुत ज्यादा. बता दें कि स्टार क्रिकेटर के पिता चौथे चरण के लिवर कैंसर का इलाज करा रहे थे, तभी उनकी मृत्यु की खबर की पुष्टि हुई.

गौतम गंभीर ने रिंकू सिंह को किया सलाम

पिता का अंतिम संस्कार कर जब रिंकू सिंह टीम इंडिया से जुड़े तो हेड कोच गौतम गंभीर ने उनके जज्बे को सलाम किया. उन्होंने ड्रेसिंग रूम में सबके सामने कहा कि रिंकू इस मुश्किल हालात में आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं. आपने जो जज्बा और साहस दिखाया है उसे हम सलाम करते हैं.

ये भी पढ़ें: IPL 2026: कभी थे धोनी के खास, अब चले शुभमन के पास, गुजरात टाइटंस ने खेला बड़ा दांव, इस दिग्गज को बनाया बैटिंग कोच