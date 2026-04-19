KKR पर बोझ बने रिंकू सिंह... 3 साल से नहीं ठोकी फिफ्टी, आंकड़े देख उड़ जाएंगे होश

Rinku Singh Stats: आईपीएल को युवाओं की लीग कहा जाता है. कई खिलाड़ी इस लीग में धमाल मचाते हैं और टीम इंडिया का रास्ता साफ कर लेते हैं. इस लिस्ट में एक नाम रिंकू सिंह का भी था, जो आईपीएल में जीरो से हीरो बन गए और टीम इंडिया में डेब्यू भी किया. भारतीय टीम में रिंकू उम्मीदों पर खरे भी उतरे, लेकिन आईपीएल में उनका ग्राफ गिरता नजर आ रहा है. पिछले 3 साल के आंकड़े उठाकर देखें तो रिंकू सिंह बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए हैं.

IPL 2026 में नहीं चल रहा बल्ला

आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स की हालत पतली नजर आ रही है. 6 मैच में टीम की जीत का खाता भी नहीं खुला है. रिंकू सिंह भी अपने बुरे दौर से लगातार गुजर रहे हैं. इस सीजन अभी तक उन्होंने 6 पारियों में 33 (21), 35 (25), 4 (7), 6 (12), 1 (2) का स्कोर किया है. इस सीजन ये कोई नई बात नहीं है, रिंकू पिछले 3 साल से केकेआर के लिए बोझ बनते नजर आ रहे हैं.

3 साल से नहीं ठोका अर्धशतक

रिंकू सिंह ने आईपीएल 2023 में आखिरी ओवर में लगातार 5 छक्के लगाकर सुर्खियों बटोरी थीं और उन्हें फिनिशर बताया जा रहा था. लेकिन पिछले तीन साल उनके लिए खास नहीं रहे हैं. उन्होंने 2024, 2025 सीजन में फिफ्टी नहीं ठोकी थी और अब ये सीजन भी कुछ वैसा ही जा रहा है. केकेआर की टीम के लिए भी प्लेऑफ के दरवाजे बंद दिख रहे हैं.

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कैसा रहा रिकॉर्ड?

रिंकू सिंह के पिछले दो सीजन के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने आईपीएल 2025 में 11 पारियों में 206 रन बनाए थे और 29.42 का औसत रहा था. वहीं, 2024 सीजन में भी रिंकू ने 11 पारियां खेली थीं, जिसमें उनके बल्ले से महज 168 रन निकले और औसत केवल 18.66 का रहा. ऐसे में रिंकू सिंह अब प्रदर्शन के लिहाज से केकेआर की टीम पर बोझ बनते नजर आ रहे हैं.

फ्लॉप शो के बीच रिंकू की हुई बल्ले-बल्ले

भले ही क्रिकेट के मैदान पर रिंकू फ्लॉप रहे हों लेकिन इस बीच उन्हें बड़ी-बड़ी गुड न्यूज मिली हैं. रिंकू संह आईपीएल 2023 के बाद टीम इंडिया के लिए खेले. इसके बाद उनकी आईपीएल सैलेरी 13 करोड़ रुपये हो गई. उन्हें KKR का उप-कप्तान बनाया गया. रिंकू को उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय खेल अधिकारी (RSO) नियुक्त हुआ.

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रिंकू के आंकड़े