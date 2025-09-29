Advertisement
गजब: पूरे टूर्नामेंट में करता रहा बेंच गर्म, अचानक फाइनल में उतारकर जड़ा चौका, भारत को बनाया एशिया कप का चैंपियन

भारतीय टीम एक बार फिर चैंपियन बन चुकी है. टीम इंडिया ने लगातार 9वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया. केवल एशिया ही नहीं बल्कि पूरे विश्व क्रिकेट में टीम इंडिया का जलवा है. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 29, 2025, 10:45 AM IST
रिंकू ने लगाया वीनिंग शॉट
पूरे टूर्नामेंट के दौरान टीम से बाहर चल रहे रिंकू सिंह को हार्दिक पांड्या की जगह फाइनल मैच में टीम में जगह दी गई. कमाल की बात ये थी की रिंकू ने एक गेंद पर ही ऐसा करिश्मा किया, जिससे उनकी जमकर चर्चा हो रही. जब वह बल्लेबाजी करने आए तो टीम इंडिया को 3 गेंदों में 1 रनों की दरकार थी और उन्होंने बाउंड्री लगाकर स्टाइल में मैच को फिनिश किया. रिंकू के इस चौके ने पूरे देश को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया. 

9वीं बार रचा इतिहास
पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम 146 रनों पर सिमट गई.  जिसकी वजह कुलदीप यादव की सधी हुई गेंदबाजी बनी. शानदार लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 4 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा. जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने 19.4 गेंदों में टारगेट को चेज करके 9वीं बार खिताब को अपने नाम कर लिया.

ये भी पढ़ें: 'पहले हमने सिंदूर लगाया और अब तिलक', भारत के धाकड़ फैंस ने पाकिस्तान के जख्मों पर छिड़का नमक 

तिलक की मैच विनिंग पारी

पूरे देश की नजर अभिषेक और शुभमन गिल की जोड़ी पर थी, लेकिन पारी की शुरुआत करने अभिषेक और गिल अपना विकेट जल्दी गंवा बैठे. टूर्नामेंट के दौरान आउट ऑफ फॉर्म चल रहे कप्तान सूर्यकुमार यादव इस मैच में भी कुछ खास नहीं कर सके. उसके बाद संजू सैमसन ने निराश किया, लेकिन टीम इंडिया को संकट से निकालने वाले खिलाड़ी बने तिलक वर्मा और शिवम दुबे. दोनों ने ही टीम इंडिया के लिए अहम योगदान देते हुए शानदार बल्लेबाजी की. दुबे ने 33 तो वहीं तिलक वर्मा ने 53 गेंदों में 69 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर टीम इंडिया को जीत दिलाई. 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

Rinku Singh

