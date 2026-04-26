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Hindi Newsक्रिकेटKKR के संकटमोचक का सुपर संडे, रिंकू सिंह से हार गई ऋषभ पंत की टीम, कोलकाता ने सुपर ओवर में मारा मैदान

KKR के संकटमोचक का 'सुपर संडे', रिंकू सिंह से हार गई ऋषभ पंत की टीम, कोलकाता ने सुपर ओवर में मारा मैदान

Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders: कोलकाता नाइटराइडर्स ने मेजबान लखनऊ सुपर जाएंट्स को सुपर ओवर में हराकर रोमांचक जीत हासिल की. इसके साथ ही कोलकाता ने इस सीजन में अपने घरेलू मैदान ईडन गार्डन्स में लखनऊ से मिली हार का बदला भी ले लिया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 27, 2026, 12:08 AM IST
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कोलकाता नाइटराइडर्स ने लखनऊ सुपर जाएंट्स को सुपर ओवर में हराया.
कोलकाता नाइटराइडर्स ने लखनऊ सुपर जाएंट्स को सुपर ओवर में हराया.

Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders: आईपीएल 2026 के 38वें मैच में रोमांच की सारी हदें पार हो गईं. लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में एक लो-स्कोरिंग मैच हुआ और यह मुकाबला फैसला सुपर ओवर तक पहुंचा. कोलकाता नाइटराइडर्स ने मेजबान लखनऊ सुपर जाएंट्स को सुपर ओवर में हराकर रोमांचक जीत हासिल की. इसके साथ ही कोलकाता ने इस सीजन में अपने घरेलू मैदान ईडन गार्डन्स में लखनऊ से मिली हार का बदला भी ले लिया. कोलकाता की आठ मैचों में दूसरी जीत है और उसके अब 5 अंक हो गए हैं. टीम 10वें से आठवें स्थान पर पहुंच गई. दूसरी ओर, लखनऊ को 8 मैचों में छठी हार मिली है. लखनऊ नौवें से 10वें स्थान पर खिसक गई.

लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया. कोलकाता ने रिंकू सिंह के 51 गेंद पर नाबाद 83 रनों की पारी की मदद से 20 ओवर में 7 विकेट पर 155 रन बनाए. जवाब में लखनऊ की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन ही बना सकी. इस तरह मुकाबला टाई हो गया. सुपर ओवर में पहले लखनऊ ने बल्लेबाजी की. सुनील नरेन ने पहली गेंद पर निकोलस पूरन को बोल्ड कर दिया. इसके बाद ऋषभ पंत क्रीज पर आए और उन्होंने एक रन लिया. तीसरी बॉल पर नरेन ने एडेन मार्करम को रिंकू के हाथों कैच करा दिया. लखनऊ ने एक रन बनाए. जवाब में कोलकाता के रिंकू सिंह ने प्रिंस यादव की पहली गेंद पर चौका मारकर टीम को सुपर ओवर में जीत दिला दी. रिंकू ने मैच में 4 और सुपर ओवर में 1 कैच भी लिया.

आखिरी ओवर का रोमांच (लखनऊ की पारी का 20वां ओवर)

लखनऊ को आखिरी ओवर में जीत के लिए 17 रन बनाने थे. हिम्मत सिंह और मोहम्मद शमी क्रीज पर थे. कोलकाता ने तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी को बल्लेबाजी के लिए उतारा. 
पहली गेंद (बाई, 1 रन): शमी चूके, लेकिन बाई में एक रन दौड़कर पूरा किया.
दूसरी गेंद (नो-बॉल, 1 रन): कार्तिक त्यागी ने कमर की ऊंचाई से ज्यादा ऊपर बॉल फेंकी और हिम्मत सिंह उसे खेल नहीं पाए. अंपायर ने इसे नो-बॉल कर दिया. लखनऊ को तोहफे में फ्री-हिट मिल.
दूसरी गेंद (नो- बॉल, 3 रन): कार्तिक ने फिर वही गलती की और अंपायर ने फिर से नो-बॉल का इशारा कर दिया. इस पर हिम्मत ने 2 रन दौड़कर ले लिए. इस तरह लखनऊ को कुल 3 रन मिले.
दूसरी गेंद (4 रन): हिम्मत ने कार्तिक की गेंद पर चौका मारा.
तीसरी गेंद (विकेट): कार्तिक ने हिम्मत सिंह को रिंकू सिंह के हाथों कैच कराया.
चौथी गेंद (बाई, 1 रन): कार्तिक की गेंद को नए बल्लेबाज प्रिंस यादव नहीं खेल पाए, लेकिन बाई में एक रन ले लिया.
पांचवीं गेंद (0 रन): कार्तिक की गेंद को मोहम्मद शमी नहीं खेल पाए.
छठी गेंद (6 रन): आखिरी गेंद पर लखनऊ को मैच को टाई कराने के लिए 6 रन चाहिए थे. मोहम्मद शमी ने कार्तिक की बॉल पर छक्का मार दिया. मैच सुपर ओवर में पहुंच गया.

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लखनऊ की खराब बल्लेबाजी

156 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ के बल्लेबाजों ने एक बार फिर से खराब प्रदर्शन किया. कप्तान ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 42 रन बनाए. एडेन मार्करम ने 31 और आयुष बदोनी ने 24 रनों का योगदान दिया. निकोलस पूरन 9 और मिचेल मार्श 2 रन बनाकर सस्ते में आउट हुए. बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन के कारण आसान लक्ष्य मुश्किल हो गया. इसके बाद हिम्मत सिंह ने 10 गेंद पर 19 रन और मोहम्मद शमी ने 6 गेंद पर नाबाद 11 रन बनाकार मैच को सुपर ओवर में पहुंचाया. कोलकाता के लिए वैभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट लिए.

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मोहसिन ने केकेआर पर बरपाया कहर

इससे पहले लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. इसे मोहसिन खान ने शुरुआत में ही सही साबित कर दिया. बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने सीजन के सबसे खतरनाक शुरुआती स्पेल में से एक फेंका और केकेआर के शीर्ष बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त कर दिया. मोहसिन ने दूसरे ओवर में टिम सीफर्ट को शून्य पर आउट कर केकेआर को पहला झटका दिया. उन्होंने अपना हमला जारी रखते हुए चौथे ओवर में अनुभवी अजिंक्य रहाणे (10) और 11वें ओवर में खतरनाक कैमरून ग्रीन (34) को पवेलियन भेजा. इसके अलावा मोहसिन ने रोवमन पॉवेल और अनुकूल रॉय के विकेट लेकर अपना पांच विकेट का हॉल (5/23) पूरा किया. इससे केकेआर 11 ओवर के बाद 73/6 पर संघर्ष कर रही थी.

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रिंकू सिंह ने पारी को संभाला

लगातार गिरते विकेटों के कारण ऐसा लग रहा था कि मेहमान टीम 100 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी. जब टीम गहरे संकट में थी, तब रिंकू सिंह ने धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी की और निचले क्रम के साथ मिलकर पारी को दोबारा खड़ा किया. पारी के अंतिम चरण में केकेआर का स्कोर 18 ओवर में 112/7 था और रिंकू 40 गेंदों पर 43 रन बनाकर खेल रहे थे. हालांकि, उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अंत के लिए बचा कर रखा था. उन्होंने मोहम्मद शमी के 19वें ओवर में 17 रन बटोरे और फिर दिगवेश राठी के आखिरी ओवर में लगातार चार छक्के जड़कर 26 रन बनाए, जिससे केकेआर की पारी 155/7 पर समाप्त हुई. रिंकू सिंह 51 गेंदों पर 83 रन बनाकर नाबाद रहे. इसमें सात चौके और पांच छक्के शामिल थे. यह उनके टी20 करियर का सर्वोच्च स्कोर भी रहा.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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