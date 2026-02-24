टीम इंडिया पर आफत! रिंकू सिंह अचानक लौटे घर, पिता की हालत गंभीर, जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेंगे या नहीं?

Rinku Singh Family Emergency: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच अचानक घर लौट गए हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रिंकू के पिता की तबीयत बिगड़ गई है और इसी वजह से भारतीय क्रिकेटर टूर्नामेंट के बीच घर लौट गए हैं. रिपोर्ट के अनुसार रिंकू के पिता, खानचंद सिंह की हालत गंभीर है और उन्हें ग्रेटर नोएडा के एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अगले सुपर-8 मुकाबले में भारत का सामना जिम्बाब्वे से होगा. 26 फरवरी को होने वाले इस मैच से पहले रिंकू सिंह टीम इंडिया के साथ चेन्नई आए थे, लेकिन मंगलवार को वो घर लौट गए. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्टार क्रिकेटर के पिता की हालत गंभीर हैं और वो वेंटिलेटर पर हैं.

जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेंगे रिंकू सिंह?

26 फरवरी को जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाले मैच में रिंकू सिंह के खेलने की संभावना कम है. इस घटनाक्रम के चलते वो मंगलवार शाम को अभ्यास के लिए उपलब्ध नहीं थे. साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुए मैच में रिंकू बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

रिंकू सिंह की जगह ले सकते हैं अक्षर पटेल

सुपर-8 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ शर्मनाक हार के बाद टीम इंडिया के लिए अगले दोनों मुकाबले काफी अहम हैं. अगर रिंकू सिंह जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं खिलाफ नहीं खेलते हैं तो उनकी जगह अक्षर पटेल को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है.

सेमीफाइनल में कैसे पहुंच सकता है भारत?

पहला समीकरण- भारत सुपर-8 में अपने बाकी बचे दोनों मैच (जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ) जीत जाए और ये उम्मीद करे कि साउथ अफ्रीका इन दोनों टीमों को हरा दे. इस स्थिति में टीम इंडिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी.

दूसरा समीकरण- भारत सुपर-8 में अपने बाकी बचे दोनों मैच बड़े अंतर से (जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ) जीते और ये उम्मीद करे कि साउथ अफ्रीका इन दोनों टीमों से हार जाए. इस स्थिति में साउथ अफ्रीका के अंक 2 रहेंगे और भारत 4 पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा.