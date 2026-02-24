Advertisement
trendingNow13121497
Hindi Newsक्रिकेटटीम इंडिया पर आफत! रिंकू सिंह अचानक लौटे घर, पिता की हालत गंभीर, जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेंगे या नहीं?

टीम इंडिया पर आफत! रिंकू सिंह अचानक लौटे घर, पिता की हालत गंभीर, जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेंगे या नहीं?

Rinku Singh Leaves Team India: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच स्टार भारतीय खिलाड़ी रिंकू सिंह घर लौट गए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक उनके पिता की हालत बेहद गंभीर है और उन्हें ग्रेटर नोएडा के एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 24, 2026, 09:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रिंकू सिंह अचानक लौटे घर (PHOTO- Rinku singh/instagram)
रिंकू सिंह अचानक लौटे घर (PHOTO- Rinku singh/instagram)

Rinku Singh Family Emergency: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच अचानक घर लौट गए हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रिंकू के पिता की तबीयत बिगड़ गई है और इसी वजह से भारतीय क्रिकेटर टूर्नामेंट के बीच घर लौट गए हैं. रिपोर्ट के अनुसार रिंकू के पिता, खानचंद सिंह की हालत गंभीर है और उन्हें ग्रेटर नोएडा के एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अगले सुपर-8 मुकाबले में भारत का सामना जिम्बाब्वे से होगा. 26 फरवरी को होने वाले इस मैच से पहले रिंकू सिंह टीम इंडिया के साथ चेन्नई आए थे, लेकिन मंगलवार को वो घर लौट गए. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्टार क्रिकेटर के पिता की हालत गंभीर हैं और वो वेंटिलेटर पर हैं.

जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेंगे रिंकू सिंह?

26 फरवरी को जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाले मैच में रिंकू सिंह के खेलने की संभावना कम है. इस घटनाक्रम के चलते वो मंगलवार शाम को अभ्यास के लिए उपलब्ध नहीं थे. साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुए मैच में रिंकू बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

रिंकू सिंह की जगह ले सकते हैं अक्षर पटेल

सुपर-8 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ शर्मनाक हार के बाद टीम इंडिया के लिए अगले दोनों मुकाबले काफी अहम हैं. अगर रिंकू सिंह जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं खिलाफ नहीं खेलते हैं तो उनकी जगह अक्षर पटेल को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है.

सेमीफाइनल में कैसे पहुंच सकता है भारत?

पहला समीकरण- भारत सुपर-8 में अपने बाकी बचे दोनों मैच (जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ) जीत जाए और ये उम्मीद करे कि साउथ अफ्रीका इन दोनों टीमों को हरा दे. इस स्थिति में टीम इंडिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी.

दूसरा समीकरण- भारत सुपर-8 में अपने बाकी बचे दोनों मैच बड़े अंतर से (जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ) जीते और ये उम्मीद करे कि साउथ अफ्रीका इन दोनों टीमों से हार जाए. इस स्थिति में साउथ अफ्रीका के अंक 2 रहेंगे और भारत 4 पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा.

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Rinku Singh

Trending news

अकाली और कांग्रेस सरकारों ने बच्चों को अनपढ़ रखा, AAP ने बदले हालात; CM मान का दावा
Punjab
अकाली और कांग्रेस सरकारों ने बच्चों को अनपढ़ रखा, AAP ने बदले हालात; CM मान का दावा
श्रीनगर से जम्मू के बीच दौड़ेगी वंदे भारत, जानिए कब से कर पाएंगे सफर; शेड्यूल जारी
Vande Bharat Express
श्रीनगर से जम्मू के बीच दौड़ेगी वंदे भारत, जानिए कब से कर पाएंगे सफर; शेड्यूल जारी
हरियाणा में नशे की बढ़ती मांग पर घिरी सरकार? AAP ने सीएम नायब सिंह से मांगा जवाब
Punjab
हरियाणा में नशे की बढ़ती मांग पर घिरी सरकार? AAP ने सीएम नायब सिंह से मांगा जवाब
PAK-चीन की मिसाइल ताकत के खिलाफ भारत की बड़ी तैयारी, बनाने जा रहा ये अभेद्य ढाल
India Pakistan News in Hindi
PAK-चीन की मिसाइल ताकत के खिलाफ भारत की बड़ी तैयारी, बनाने जा रहा ये अभेद्य ढाल
एक परिवार के 3 लोगों का कमरे में मिला शव, हैदराबाद की सनसनीखेज घटना से पुलिस भी सन्न
Telangana Crime News
एक परिवार के 3 लोगों का कमरे में मिला शव, हैदराबाद की सनसनीखेज घटना से पुलिस भी सन्न
कभी हां कभी न! वक्‍त की कसौटी पर बदलते रहे हैं इन 5 देशों के साथ भारत के रिश्‍ते
india canada relations
कभी हां कभी न! वक्‍त की कसौटी पर बदलते रहे हैं इन 5 देशों के साथ भारत के रिश्‍ते
भारत का टॉप डिफेंस पार्टनर भी है इजरायल; दोनों देशों के रिश्तों की दी जाती है मिसाल
India and Israel Relation
भारत का टॉप डिफेंस पार्टनर भी है इजरायल; दोनों देशों के रिश्तों की दी जाती है मिसाल
क्या है सर्वाइकल कैंसर? जिसके लिए सरकार ने छेड़ी जंग; मुफ्त में देगी वैक्सीन
HPV vaccination
क्या है सर्वाइकल कैंसर? जिसके लिए सरकार ने छेड़ी जंग; मुफ्त में देगी वैक्सीन
तमिलनाडु चुनाव: 50, 45...किस फॉर्मूले पर मानेगी DMK, सीट शेयरिंग पर कांग्रेस भी अड़ी
Tamil Nadu Elections 2026
तमिलनाडु चुनाव: 50, 45...किस फॉर्मूले पर मानेगी DMK, सीट शेयरिंग पर कांग्रेस भी अड़ी
'पहले कहा था जय किसान और अब...', किसानों के लिए प्रोटेस्ट पर उतरे नवीन पटनायक
Odisha
'पहले कहा था जय किसान और अब...', किसानों के लिए प्रोटेस्ट पर उतरे नवीन पटनायक