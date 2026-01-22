Advertisement
trendingNow13082748
Hindi Newsक्रिकेटरिंकू सिंह का बड़ा अजूबा, T20I के 20वें ओवर में जड़े 12 छक्के, धोनी के महारिकॉर्ड की कर ली बराबरी

रिंकू सिंह का बड़ा अजूबा, T20I के 20वें ओवर में जड़े 12 छक्के, धोनी के महारिकॉर्ड की कर ली बराबरी

भारत के धाकड़ फिनिशर रिंकू सिंह ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक विराट रिकॉर्ड बना दिया है. रिंकू सिंह ने साथ ही पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के एक महारिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है. बता दें कि रिंकू सिंह ने बुधवार को नागपुर में खेले गए पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में तबाही मचाकर रख दी.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Jan 22, 2026, 02:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रिंकू सिंह का बड़ा अजूबा, T20I के 20वें ओवर में जड़े 12 छक्के, धोनी के महारिकॉर्ड की कर ली बराबरी

भारत के धाकड़ फिनिशर रिंकू सिंह ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक विराट रिकॉर्ड बना दिया है. रिंकू सिंह ने साथ ही पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के एक महारिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है. बता दें कि रिंकू सिंह ने बुधवार को नागपुर में खेले गए पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में तबाही मचाकर रख दी. रिंकू सिंह ने भारत को जीत दिलाने में बड़ा रोल निभाया है. बता दें कि भारत ने न्यूजीलैंड को नागपुर में खेले गए पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में 48 रन से हरा दिया. टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट खोकर 238 रन बनाए. इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 190 रन ही बना सकी.

रिंकू सिंह का बड़ा अजूबा

रिंकू सिंह इस मैच में नंबर-7 पर बल्लेबाजी के लिए उतरे और 20 गेंद पर 44 रन ठोक दिए. रिंकू सिंह ने 220 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 4 चौके और 3 छक्के उड़ाए. रिंकू सिंह के बेहतरीन फिनिशिंग टच की वजह से टीम इंडिया ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 238 रन का स्कोर खड़ा कर दिया. भारतीय पारी के दौरान रिंकू सिंह की आखिरी ओवरों में की गई ताबड़तोड़ बैटिंग बहुत अहम साबित हुई और भारत 48 रनों से मैच जीतने में कामयाब रहा. रिंकू सिंह ने 20वें ओवर में दो चौकों और दो छक्कों की मदद से 21 रन बनाए. रिंकू सिंह ने ऐसा करके महेंद्र सिंह धोनी के एक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली.

Add Zee News as a Preferred Source

रिंकू सिंह ने महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड की कर ली बराबरी

रिंकू सिंह ने अपनी 20 गेंद पर 44 रन की तूफानी पारी के दौरान तीन छक्के लगाए, जिनमें से दो छक्के आखिरी ओवर में आए. इससे T20I में 20वें ओवर में रिंकू सिंह के छक्कों की संख्या 12 हो गई, जिससे उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. इससे वह कप्तान सूर्यकुमार यादव से भी आगे निकल गए, जिन्होंने T20I में 20वें ओवर में 11 छक्के लगाए हैं. अब तक सिर्फ हार्दिक पांड्या ही 20वें ओवर में 15 छक्कों के साथ इस लिस्ट में सबसे आगे हैं.

T20I में 20वें ओवर में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले भारतीय

1. हार्दिक पांड्या - 99 गेंदों पर 15 छक्के

2. रिंकू सिंह - 38 गेंदों पर 12 छक्के

3. महेंद्र सिंह धोनी - 132 गेंदों पर 12 छक्के

4. सूर्यकुमार यादव - 28 गेंदों पर 11 छक्के

5. दिनेश कार्तिक - 49 गेंदों पर 9 छक्के

रिंकू सिंह ने अपनी पारी पर क्या कहा?

अपनी शानदार पारी को लेकर रिंकू सिंह ने कहा, 'मुझ पर दबाव था क्योंकि मैं टीम में अंदर-बाहर हो रहा था. प्लान था कि हम सिंगल लेंगे और फिर बड़े शॉट खेलेंगे. इसके साथ ही, आखिर तक टिके रहना था. मैंने वही किया. गौतम गंभीर सर ने मुझसे कहा कि इरादा बनाए रखना. हम इस कॉन्फिडेंस और मोमेंटम को वर्ल्ड कप में आगे ले जाना चाहते हैं और उसे जीतना चाहते हैं.'

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

Rinku Singh

Trending news

महिला कोटे में गई BMC मेयर की पोस्ट, लॉटरी पर सरकार के फैसले से भड़का उद्धव गुट
mumbai bmc mayor
महिला कोटे में गई BMC मेयर की पोस्ट, लॉटरी पर सरकार के फैसले से भड़का उद्धव गुट
भोजशाला में होगी पूजा और नमाज, SC ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, क्या होगी टाइमिंग?
dhar bhojshala
भोजशाला में होगी पूजा और नमाज, SC ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, क्या होगी टाइमिंग?
बख्शे नहीं जाएंगे देश के गद्दार, युवाओं को 'आतंकी' बनाने वाले को 10 साल की सजा
West Bengal news
बख्शे नहीं जाएंगे देश के गद्दार, युवाओं को 'आतंकी' बनाने वाले को 10 साल की सजा
भाजपा तो 'नवीन' हो गई, कांग्रेस को किसने रोक रखा है? वो चिंतन भी शिविर में ही रह गया
BJP President Nitin Nabin
भाजपा तो 'नवीन' हो गई, कांग्रेस को किसने रोक रखा है? वो चिंतन भी शिविर में ही रह गया
कांग्रेस सांसद के भतीजे ने खुद को मारी गोली, फायरिंग में गई पत्नी की जान
Gujarat news
कांग्रेस सांसद के भतीजे ने खुद को मारी गोली, फायरिंग में गई पत्नी की जान
एयरपोर्ट के स्टाफ ने कराई फजीहत, जांच के बहाने विदेशी महिला से की छेड़खानी
bengaluru news
एयरपोर्ट के स्टाफ ने कराई फजीहत, जांच के बहाने विदेशी महिला से की छेड़खानी
'पिकनिक मनाने नहीं गए हैं मेरे पति...', संजय राउत पर भड़कीं अमृता फडणवीस
Devendra Fadnavis
'पिकनिक मनाने नहीं गए हैं मेरे पति...', संजय राउत पर भड़कीं अमृता फडणवीस
सर्दी अभी जा नहीं रही! करवट लेगा मौसम; इन राज्यों में बरसेगा 'कुदरत का कहर'
weather news
सर्दी अभी जा नहीं रही! करवट लेगा मौसम; इन राज्यों में बरसेगा 'कुदरत का कहर'
जिस आईआईटी में पढ़ना सपना होता है, वहां 5 साल में 65 छात्रों ने सुसाइड क्यों किया?
IIT News
जिस आईआईटी में पढ़ना सपना होता है, वहां 5 साल में 65 छात्रों ने सुसाइड क्यों किया?
शिंदे सेना ने राज ठाकरे का सपोर्ट लेकर कर दिया बड़ा खेला, भाजपा के सपने चकनाचूर
maharastra politics
शिंदे सेना ने राज ठाकरे का सपोर्ट लेकर कर दिया बड़ा खेला, भाजपा के सपने चकनाचूर