एशिया कप से पहले टीम इंडिया के 'फिनिशर' के बयान से मची सनसनी, टूर्नामेंट से पहले कह दी दिल की बात

भारतीय युवा बाएं हाथ के बल्लेबाज रिंकू सिंह एशिया कप 2025 से पहले टेस्ट क्रिकेट खेलने की इच्छा जताई है. रिंकू को क्रिकेट समर्थक व क्रिकेट एक्सपर्ट बतौर टी20 प्लेयर देखते हैं. आईपीएल में खेले गए एक मैच के दौरान रिंकू ने आखिरी के ओवरों में लगातार 5 छक्के जड़ रातों रात खूब नाम कमाया था. उसके बाद से मानों उनके नाम के पीछे टी20 क्रिकेटर का लेवल लग गया. आईपीएल में रिंकू लंबे-लंबे छक्के और मैच फिनिश करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इन सबसे हटकर उन्होंने ने खुद को ना सिर्फ टी20 प्लेयर बल्कि टेस्ट क्रिकेट का एक अच्छा खिलाड़ी बताया है और टेस्ट मैच खेलने की इच्छा जाहिर की है.

देश के लिए खेलना चाहते हैं टेस्ट क्रिकेट

भारत के विस्फोटक युवा टी20 खिलाड़ी रिंकू सिंह ने हाल ही में बताया कि वे ना सिर्फ टी20 के बल्लेबाज बनकर रह जाना चाहते हैं. बजाय इसके वे रेड बॉल क्रिकेट में देश के लिए खेलकर अपना योगदान देना चाहते हैं. उन्होंने बताया की वे ना सिर्फ लंबे-लंबे छक्के जड़ना जानते हैं बल्कि डिफेंसिव मोड में भी बल्लेबाजी करने में माहिर हैं. अगर टेस्ट रेड बॉल से खेलने का मौका मिले, तो वो और भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

रिंकू का टी20 करियर

रिंकू सिंह ने अपने टी 20 करियर की शुरुआत फरवरी 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई के ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियम वानखेड़े से की थी. उन्होंने अपने टी20 करियर में खेले 33 टी मैचों की 24 पारियों में 42.78 की बल्लेबाजी औसत के साथ 161.78 के दमदार स्ट्राइक रेट से 546 रन बनाए हैं. उनका उच्चतम स्कोर 69 रनों का रहा है. अपने टी20 करियर के दौरान रिंकू ने अभी तक 3 अर्धशतक लगाए हैं.

एशिया कप की तैयारी में जुटे रिंकू

9 सितंबर से शुरु हो रहे एशिया कप में भारतीय टीम की स्क्वॉड कि हिस्सा रिंकू सिंह जोरों-शोरों से तैयारी में लगे हैं. भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगी. हाल ही में खेली गई यूपी टी20 लीग में रिंकू ने 9 मैचों में शानदार 295 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 2 अर्धशतक भी लगाए. रिंकू एशिया कप के दौरान भी अपने शानदार फार्म को बरकरार रखना चाहेंगे.