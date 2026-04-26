रिंकू सिंह ने मचाया कोहराम, 'चालान' काटने वाले को मारे 6,6,6,6... यकीन नहीं करेंगे कि IPL में पहली बार किया ये काम

Rinku Singh 4 Sixes in Last Over: इकाना स्टेडियम में रिंकू सिंह ने आखिरी ओवर में बल्ले से हंगामा मचा दिया. उनकी शानदार बैटिंग के कारण बोरिंग मैच में अचानक से जान आ गई और कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने थोड़ी राहत की सांस ली. लखनऊ के स्पिनर दिग्वेश राठी की फिरकी को तहस-नहस करते हुए रिंकू ने पारी के आखिरी ओवर में 4 लगातार छक्के जड़कर स्टेडियम का माहौल बदल दिया.
Trending Photos
Rinku Singh 4 Sixes in Last Over: रिंकू सिंह ने आईपीएल में एक बार फिर वैसा ही कारनामा किया है, जिसकी वजह से वो रातों-रात करोड़ों दिलों के धड़कन बने थे. रविवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में रिंकू ने आखिरी ओवर में बल्ले से हंगामा मचा दिया. उनकी शानदार बैटिंग के कारण बोरिंग मैच में अचानक से जान आ गई और कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने थोड़ी राहत की सांस ली. लखनऊ के स्पिनर दिग्वेश राठी की फिरकी को तहस-नहस करते हुए रिंकू सिंह ने पारी के आखिरी ओवर में 4 लगातार छक्के जड़कर स्टेडियम का माहौल बदल दिया.
जब रिंकू सिंह बैटिंग करने उतरे तब केकेआर की हालत बेहद नाजुक थी. LSG के तेज गेंदबाज मोहसिन खान गेंद से आग उगल रहे थे. उन्होंने अपने 4 ओवर में 5 विकेट लेकर कोलकाता नाइट राइडर्स की कमर तोड़ दी. रिंकू के आंखों के सामने विकेट गिरती रही. महज 76 रनों पर केकेआर ने 6 विकेट खो दिए. बाएं हाथ के बल्लेबाज ने टीम की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और फिर आखिरी ओवर में दिग्वेश राठी पर कहर बनकर टूटे.
केकेआर की खराब बल्लेबाजी के कारण 19वें ओवर तक मैच बोरिंग था. लेकिन जैसा कि फैंस बोलते हैं- रिंकू है तो मुमकिन है... आज भी वही दृश्य देखने को मिला. 19 ओवर में केकेआर का स्कोर 129/6 था. लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने बड़ा दांव खेला और आखिरी ओवर डालने की जिम्मेदारी स्पिनर दिग्वेश राठी को दी. पिछले सीजन दिग्वेश ने विकेट लेने के बाद जश्न मनाते हुए बल्लेबाजों के खूब 'चालान' काटे थे, लेकिन आज रिंकू ने उनका चालान काट दिया. उन्होंने इस ओवर में लगातार 4 छक्के जड़ दिए. रिंकू की तूफानी पारी के कारण इस ओवर में 26 रन बने और केकेआर की टीम 155 रन तक पहुंच गई.
— IndianPremierLeague (@IPL) April 26, 2026
आखिरी ओवर में छक्कों की बारिश कर रिंकू सिंह ने अपने आईपीएल करियर की बेस्ट पारी खेल दी. उन्होंने 7 चौके और 5 छक्के की मदद से 51 गेंदों पर 83 रनों की नाबाद पारी खेली. आईपीएल में ये उनका बेस्ट स्कोर है. वहीं, पहली इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने मेगा इवेंट में पहली बार अर्धशतक ठोका है.
केकेआर को सम्मानजनक स्कोर तक ले जाने में रिंकू सिंह का हाथ रहा, लेकिन इस टीम की हालत खराब करने में लखनऊ के गेंदबाज मोहसिन खान ने कोई कसर नहीं छोड़ी. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने 4 ओवर में 23 रन देकर 5 विकेट झटके. मोहसिन आईपीएल 2026 में 'पंजा' खोलने वाले पहले बॉलर बन गए हैं.
यह भी पढ़ें: अंगकृष रघुवंशी के विकेट पर बवाल, शरीर पर लगी गेंद और अंपायर ने दे दिया रन आउट, इकाना में गजब ड्रामा