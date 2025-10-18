Advertisement
दीवाली से पहले रिंकू सिंह का धूम-धड़ाका, ठोका ताबड़तोड़ शतक, टेस्ट डेब्यू के लिए भरी हुंकार

Rinku Singh: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह ने अपनी बल्लेबाजी से धूम-धड़ाका मचा दिया है. टी20 और वनडे फॉर्मेट में रिंकू सिंह का डेब्यू हो चुका है, अब टेस्ट में भी एंट्री मारने के लिए तैयार हैं. उन्होने रणजी ट्रॉफी की शुरुआत होते ही बल्ले से धमाल मचा दिया है. 

 

Oct 18, 2025
Rinku Singh: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह ने अपनी बल्लेबाजी से धूम-धड़ाका मचा दिया है. टी20 और वनडे फॉर्मेट में रिंकू सिंह का डेब्यू हो चुका है, अब टेस्ट में भी एंट्री मारने के लिए तैयार हैं. उन्होने रणजी ट्रॉफी की शुरुआत होते ही बल्ले से धमाल मचा दिया है. रिंकू सिंह ने यूपी के लिए खेलते हुए 8वीं सेंचुरी जमाई. आंध्र प्रदेश के खिलाफ रिंकू ने बल्ले से कमाल दिखाया.

रिंकू सिंह बने संकटमोचक

रिंकू सिंह यूपी के लिए संकटमोचक साबित हुए. उन्होंने अपनी शतकीय पारी में 9 चौके और 2 छक्के जमाए. रिंकू सिंह के शतक के बदौलत यूपी की लीड 150 से भी कम हो चुकी है. यूपी की बाकी बल्लेबाजी मुश्किल में नजर आई. आर्यन जुआल ने भी अर्धशतक ठोककर मैंच में जान डाली. इसके बाद कर्ण शर्मा सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए इसके बाद रिंकू सिंह ने खूंटा गाड़कर पारी को संभाला.

आंध्र प्रदेश ने ठोके 470 रन

मैच में आंध्र प्रदेश की टीम ने पहले बल्लेबाजी की और 470 रन का स्कोर खड़ा कर दिया. श्रीकर भरत और साइक रशीद ने धमाकेदार बैटिंग की. भरत ने 142 रन की पारी खेली जबकि रशीद ने 136 रन ठोके. यूपी की तरफ से विपराज निगम ने अपनी गेंदबाजी का कमाल दिखाया और 4 विकेट झटके. इसके अलावा आकिब खान के खाते में 2 विकेट आए.

ये भी पढे़ं.. विराट, युवराज अब नई बॉलीवुड लव स्टोरी.. इंदौर की दुल्हनियां बनेंगी टीम इंडिया की ग्लैमर गर्ल, 6 साल से चल रही डेटिंग

एशिया कप में एक मैच में लूटी महफिल

एशिया कप 2025 में रिंकू सिंह को खेलने का मौका नहीं मिला. लेकिन आखिरी मैच में आखिरी बॉल पर उतरकर उन्होंने महफिल लूट ली. फाइनल मुकाबले में आखिरी गेंद पर रिंकू सिंह ने चौका जमाया और टीम इंडिया को चैंपियन बनाया. अब रणजी में भी रिंकू सिंह शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं. 

Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया.

Rinku Singh

