Advertisement
trendingNow13082520
Hindi Newsक्रिकेटगौतम गंभीर की एक चाल और पलट गया पूरा मैच, टीम इंडिया को मिल गया नया फिनिशर, टी20 वर्ल्ड कप से पहले खुशखबरी

गौतम गंभीर की एक चाल और पलट गया पूरा मैच, टीम इंडिया को मिल गया नया फिनिशर, टी20 वर्ल्ड कप से पहले खुशखबरी

न्यूजीलैंड के खिलाफ बुधवार को नागपुर में खेले गए पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में हेड कोच गौतम गंभीर की एक चाल ने पूरा मैच ही पलट दिया. भारतीय टीम ने इस मैच में न्यूजीलैंड को 48 रन से धूल चटा दी. पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में टीम इंडिया ने 1-0 से बढ़त बना ली है. टीम इंडिया की इस जीत का श्रेय हेड कोच गौतम गंभीर को भी जाता है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Jan 22, 2026, 10:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गौतम गंभीर की एक चाल और पलट गया पूरा मैच, टीम इंडिया को मिल गया नया फिनिशर, टी20 वर्ल्ड कप से पहले खुशखबरी

न्यूजीलैंड के खिलाफ बुधवार को नागपुर में खेले गए पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में हेड कोच गौतम गंभीर की एक चाल ने पूरा मैच ही पलट दिया. भारतीय टीम ने इस मैच में न्यूजीलैंड को 48 रन से धूल चटा दी. पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में टीम इंडिया ने 1-0 से बढ़त बना ली है. टीम इंडिया की इस जीत का श्रेय हेड कोच गौतम गंभीर को भी जाता है. हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बेहतरीन रणनीति के तहत रिंकू सिंह जैसे धाकड़ फिनिशर को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मैच की प्लेइंग इलेवन में चुना.

गौतम गंभीर की एक चाल और पलट गया पूरा मैच

गौतम गंभीर और सूर्यकुमार यादव ने प्लान के मुताबिक रिंकू सिंह को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में नंबर-7 पर बल्लेबाजी के लिए उतारा. मौके का फायदा उठाते हुए रिंकू सिंह इस मैच में नंबर-7 पर बल्लेबाजी के लिए उतरे और 20 गेंद पर 44 रन ठोक दिए. रिंकू सिंह ने 220 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 4 चौके और 3 छक्के उड़ाए. रिंकू सिंह के बेहतरीन फिनिशिंग टच की वजह से टीम इंडिया ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 238 रन का स्कोर खड़ा कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

टी20 वर्ल्ड कप से पहले खुशखबरी

टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले टीम इंडिया के लिए यह बड़ी खुशखबरी है कि फिनिशर रिंकू सिंह अपने पूरे टच में हैं. टीम इंडिया के पास रिंकू सिंह के रूप में एक तगड़ा मैच फिनिशर है. रिंकू सिंह टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया के लिए नंबर-7 पर बल्लेबाजी करने के लिए बेहतर विकल्प साबित होंगे. रिंकू सिंह ने भारत के लिए 36 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 165 के स्ट्राइक रेट से 594 रन बनाए हैं. रिंकू सिंह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी में माहिर हैं. टी20 इंटरनेशनल में रिंकू सिंह ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी का ट्रेलर दिखाया भी है.

हारी हुई बाजी जिताने में माहिर

रिंकू सिंह स्पिन और तेज गेंदबाजी को बेहतर तरीके से खेलते हैं. यह बल्लेबाज अपनी तूफानी बैटिंग से हारी हुई बाजी जिताने में माहिर है. बता दें कि भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए टी20 सीरीज के पहले मुकाबले को 48 रन से जीता. इसी के साथ टीम इंडिया ने 5 मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है. टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी भारतीय टीम ने अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह की तूफानी पारियों के दम पर 7 विकेट खोकर 238 रन बनाए. इसके जवाब में मेहमान टीम निर्धारित ओवरों में 7 विकेट खोकर 190 रन ही बना सकी.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

Rinku Singh

Trending news

एयरपोर्ट के स्टाफ ने कराई फजीहत, जांच के बहाने विदेशी महिला से की छेड़खानी
bengaluru news
एयरपोर्ट के स्टाफ ने कराई फजीहत, जांच के बहाने विदेशी महिला से की छेड़खानी
'पिकनिक मनाने नहीं गए हैं मेरे पति...', संजय राउत पर भड़कीं अमृता फडणवीस
Devendra Fadnavis
'पिकनिक मनाने नहीं गए हैं मेरे पति...', संजय राउत पर भड़कीं अमृता फडणवीस
सर्दी अभी जा नहीं रही! करवट लेगा मौसम; इन राज्यों में बरसेगा 'कुदरत का कहर'
weather news
सर्दी अभी जा नहीं रही! करवट लेगा मौसम; इन राज्यों में बरसेगा 'कुदरत का कहर'
जिस आईआईटी में पढ़ना सपना होता है, वहां 5 साल में 65 छात्रों ने सुसाइड क्यों किया?
IIT News
जिस आईआईटी में पढ़ना सपना होता है, वहां 5 साल में 65 छात्रों ने सुसाइड क्यों किया?
शिंदे सेना ने राज ठाकरे का सपोर्ट लेकर कर दिया बड़ा खेला, भाजपा के सपने चकनाचूर
maharastra politics
शिंदे सेना ने राज ठाकरे का सपोर्ट लेकर कर दिया बड़ा खेला, भाजपा के सपने चकनाचूर
1500 KM रेंज, रडार से बचकर हमला, भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल बनेगी दुश्मनों का काल
DNA
1500 KM रेंज, रडार से बचकर हमला, भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल बनेगी दुश्मनों का काल
आस्था आई नियम के अंदर, बिहार में सरस्वती पूजा के लिए प्रशासन क्यों मांग रही लाइसेंस?
DNA
आस्था आई नियम के अंदर, बिहार में सरस्वती पूजा के लिए प्रशासन क्यों मांग रही लाइसेंस?
अश्लील वीडियो विवाद के बाद रामचंद्र राव निलंबित, उमेश कुमार डीसीआरई के अतिरिक्त DGP
karnataka
अश्लील वीडियो विवाद के बाद रामचंद्र राव निलंबित, उमेश कुमार डीसीआरई के अतिरिक्त DGP
असम के कोकराझार में हिंसा, बोडो और आदिवासी झड़प में 2 की मौत; इलाके में सेना तैनात
Assam News in hindi
असम के कोकराझार में हिंसा, बोडो और आदिवासी झड़प में 2 की मौत; इलाके में सेना तैनात
सबरीमाला मंदिर सोना चोरी मामले पर केरल HC की कड़ी टिप्पणी, आरोपियों की जमानत खारिज
Sabarimala temple
सबरीमाला मंदिर सोना चोरी मामले पर केरल HC की कड़ी टिप्पणी, आरोपियों की जमानत खारिज