टीम इंडिया से वापस जुड़ेंगे रिंकू सिंह, भारत-जिम्बाब्वे मुकाबले से पहले आया बड़ा अपडेट, क्या मिलेगी प्लेइंग XI में जगह?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह परिवार में आपातकालीन स्थिति के कारण कैंप छोड़कर घर चले गए थे. उनके जाने के बाद प्लेइंग इलेवन की रणनीति पर सवाल उठने लगे थे. रिंकू सिंह के पिता की सेहत गंभीर बताई जा रही है, और इसी कारण उन्होंने 24 फरवरी को टीम कैंप छोड़ दिया. टीम इंडिया 26 फरवरी को जिम्बाब्वे के खिलाफ चेन्नई के मैदान पर अहम मुकाबले के लिए उतरने वाली है.भारत के लिए यह मुकाबला जीतना बेहद जरुरी है. अगर टीम इंडिया यह मैच हारती है, तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी. रिंकू सिंह अचानक से अपने परिवार का साथ देने के लिए लौट गए थे. लेकिन, अब अपडेट आ रहा है कि वह टीम इंडिया को वापिस से ज्वाइन करने वाले हैं. गुरुवार को एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले जाने वाले सुपर-8 मुकाबले से पहले उम्मीद जताई जा रही है कि वह आज शाम तक टीम के साथ फिर से जुड़ सकते हैं.

प्लेइंग 11 को लेकर सवाल

रिंकू के पिता की तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें घर लौटना पड़ा था. माना जा रहा है कि वह आज शाम तक दोबारा टीम से जुड़ सकते हैं. टीम मैनेजमेंट को उम्मीद है कि वह जल्द ही वापस आ जाएंगे.हालांकि, जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले से एक दिन पहले चेन्नई में हुए करीब चार घंटे के अभ्यास सत्र के दौरान रिंकू ने बल्लेबाजी नहीं की. इसके बाद अंतिम एकादश में उनकी जगह को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं.

टीम इंडिया में कोई बदलाव नहीं

साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद भी कोच कोटक ने साफ किया कि टीम इंडिया अपनी खेल शैली में कोई बदलाव नहीं करने वाली है. उनका कहना है कि टीम अब भी उसी आक्रामक और सकारात्मक अंदाज में खेलेगी, जिसने उसे अब तक कामयाबी दिलाई है.कोटक ने कहा कि टी20 क्रिकेट में कई बार जल्दी विकेट गिर जाते हैं या शॉट चुनने में गलती हो सकती है, लेकिन इससे टीम की सोच नहीं बदलेगी. इस फॉर्मेट में आत्मविश्वास और पॉजिटिव रवैया बेहद जरूरी है, और भारत उसी तरीके से आगे भी खेलता रहेगा.अब सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए टीम इंडिया को ग्रुप चरण के अपने बाकी दोनों मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे.

कुछ खास नहीं कर सके हैं रिंकू

इस टूर्नामेंट में रिंकू सिंह का प्रदर्शन अब तक उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है. उन्हें पांचों मुकाबलों में बल्लेबाजी का मौका मिला, लेकिन उनके बल्ले से ज्यादा रन नहीं निकले. कुल मिलाकर वह सिर्फ 24 रन ही जोड़ सके हैं. रिंकू ने अमेरिका के खिलाफ 6 रन बनाए, नामीबिया के खिलाफ सिर्फ 1 रन पर आउट हो गए। पाकिस्तान के खिलाफ वह 11 रन बनाकर नाबाद लौटे, जबकि नीदरलैंड्स के खिलाफ भी 6 रन बनाकर आउट नहीं हुए.

