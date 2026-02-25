Advertisement
trendingNow13122348
Hindi Newsक्रिकेटटीम इंडिया से वापस जुड़ेंगे रिंकू सिंह, भारत-जिम्बाब्वे मुकाबले से पहले आया बड़ा अपडेट, क्या मिलेगी प्लेइंग XI में जगह?

टीम इंडिया से वापस जुड़ेंगे रिंकू सिंह, भारत-जिम्बाब्वे मुकाबले से पहले आया बड़ा अपडेट, क्या मिलेगी प्लेइंग XI में जगह?

भारत और जिम्बाब्वे के मुकाबले के पहले रिंकू सिंह को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है. पिता की अचानक तबियत खराब होने की वजह से वह चेन्नई से टीम इंडिया का साथ छोड़कर जाना पड़ा था.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Feb 25, 2026, 05:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Image credit- BCCI
Image credit- BCCI

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह परिवार में आपातकालीन स्थिति के कारण कैंप छोड़कर घर चले गए थे. उनके जाने के बाद प्लेइंग इलेवन की रणनीति पर सवाल उठने लगे थे. रिंकू सिंह के पिता की सेहत गंभीर बताई जा रही है, और इसी कारण उन्होंने 24 फरवरी को टीम कैंप छोड़ दिया. टीम इंडिया 26 फरवरी को जिम्बाब्वे के खिलाफ चेन्नई के मैदान पर अहम मुकाबले के लिए उतरने वाली है.भारत के लिए यह मुकाबला जीतना बेहद जरुरी है. अगर टीम इंडिया यह मैच हारती है, तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी.  रिंकू सिंह अचानक से अपने परिवार का साथ देने के लिए लौट गए थे. लेकिन, अब अपडेट आ रहा है कि वह टीम इंडिया को वापिस से ज्वाइन करने वाले हैं. गुरुवार को एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले जाने वाले सुपर-8 मुकाबले से पहले उम्मीद जताई जा रही है कि वह आज शाम तक टीम के साथ फिर से जुड़ सकते हैं.

प्लेइंग 11 को लेकर सवाल

रिंकू के पिता की तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें घर लौटना पड़ा था. माना जा रहा है कि वह आज शाम तक दोबारा टीम से जुड़ सकते हैं. टीम मैनेजमेंट को उम्मीद है कि वह जल्द ही वापस आ जाएंगे.हालांकि, जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले से एक दिन पहले चेन्नई में हुए करीब चार घंटे के अभ्यास सत्र के दौरान रिंकू ने बल्लेबाजी नहीं की. इसके बाद अंतिम एकादश में उनकी जगह को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं.

टीम इंडिया में कोई बदलाव नहीं

साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद भी कोच कोटक ने साफ किया कि टीम इंडिया अपनी खेल शैली में कोई बदलाव नहीं करने वाली है. उनका कहना है कि टीम अब भी उसी आक्रामक और सकारात्मक अंदाज में खेलेगी, जिसने उसे अब तक कामयाबी दिलाई है.कोटक ने कहा कि टी20 क्रिकेट में कई बार जल्दी विकेट गिर जाते हैं या शॉट चुनने में गलती हो सकती है, लेकिन इससे टीम की सोच नहीं बदलेगी. इस फॉर्मेट में आत्मविश्वास और पॉजिटिव रवैया बेहद जरूरी है, और भारत उसी तरीके से आगे भी खेलता रहेगा.अब सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए टीम इंडिया को ग्रुप चरण के अपने बाकी दोनों मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

कुछ खास नहीं कर सके हैं रिंकू

इस टूर्नामेंट में रिंकू सिंह का प्रदर्शन अब तक उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है. उन्हें पांचों मुकाबलों में बल्लेबाजी का मौका मिला, लेकिन उनके बल्ले से ज्यादा रन नहीं निकले. कुल मिलाकर वह सिर्फ 24 रन ही जोड़ सके हैं. रिंकू ने अमेरिका के खिलाफ 6 रन बनाए, नामीबिया के खिलाफ सिर्फ 1 रन पर आउट हो गए। पाकिस्तान के खिलाफ वह 11 रन बनाकर नाबाद लौटे, जबकि नीदरलैंड्स के खिलाफ भी 6 रन बनाकर आउट नहीं हुए.

ये भी पढ़ें: मैकुलम का रिकॉर्ड टूटा, T20 वर्ल्ड कप में 5 सबसे तेज शतक ठोकने वाले फायरब्रांड बल्लेबाज, सितारों से सजी लिस्ट

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Rinku SinghIndia squad ahead of ZIM clash

Trending news

मां ने दो महीने के बच्चे के मुंह में कपड़ा ठूंस चूल्हे में फेंका, नवजात की जलकर मौत
Telangana Crime News
मां ने दो महीने के बच्चे के मुंह में कपड़ा ठूंस चूल्हे में फेंका, नवजात की जलकर मौत
CJI की नाराजगी के बाद एक्शन, NCERT की किताब से हटाया जाएगा न्यायपालिका वाला हिस्सा
NCERT book controversial
CJI की नाराजगी के बाद एक्शन, NCERT की किताब से हटाया जाएगा न्यायपालिका वाला हिस्सा
80 हजार 952 करोड़ रुपये का बजट, मुंबई को चमकाने के लिए BMC ने खोल दिया खजाना
bmc news
80 हजार 952 करोड़ रुपये का बजट, मुंबई को चमकाने के लिए BMC ने खोल दिया खजाना
राहुल पर भड़के PM मोदी के मंत्री, गांधी परिवार को जमकर सुनाई खरी-खरी
National News
राहुल पर भड़के PM मोदी के मंत्री, गांधी परिवार को जमकर सुनाई खरी-खरी
जितनी बार PM आएंगे उतना ज्यादा होगा हार का मार्जिन... स्टालिन ने साधा BJP पर निशाना
Tamil Nadu news
जितनी बार PM आएंगे उतना ज्यादा होगा हार का मार्जिन... स्टालिन ने साधा BJP पर निशाना
भारत विरोधी लोगों से मिलते हैं राहुल गांधी... नितिन नवीन ने कांग्रेस पर साधा निशाना
BJP
भारत विरोधी लोगों से मिलते हैं राहुल गांधी... नितिन नवीन ने कांग्रेस पर साधा निशाना
PM मोदी की इजरायल यात्रा पर सियासी संग्राम, कांग्रेस ने उठाए गाजा को लेकर सवाल
PM Modi Israel visit
PM मोदी की इजरायल यात्रा पर सियासी संग्राम, कांग्रेस ने उठाए गाजा को लेकर सवाल
'हम कर रहे थे प्रदर्शन..',महिला BLO ने दर्ज कराई अधिकारी के समर्थकों के खिलाफ शिकायत
West Bengal news
'हम कर रहे थे प्रदर्शन..',महिला BLO ने दर्ज कराई अधिकारी के समर्थकों के खिलाफ शिकायत
NCERT किताब मामले में CJI ने कहा- किसी को न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं
NCERT book
NCERT किताब मामले में CJI ने कहा- किसी को न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं
झंडे में अन्ना-एमजीआर-जयललिता…लेकिन जमीन पर कौन? विरासत बनाम संगठन की असली जंग
Tamil Nadu Assembly elections
झंडे में अन्ना-एमजीआर-जयललिता…लेकिन जमीन पर कौन? विरासत बनाम संगठन की असली जंग