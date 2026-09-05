61 रन पर गिर गए थे 4 विकेट... फिर चोटिल रिंकू ने पलटी बाजी, गर्ग के साथ मिलकर लिखी जीत की इबारत, फाइनल में मेरठ

नोएडा किंग्स की टीम 134 रन का बचाव कर रही थी. टीम ने बॉलिंग में शानदार शुरुआत की और मेरठ के 4 बल्लेबाज 61 रन पर आउट हो चुके थे. इसके बाद यश गर्ग ने मोर्चा संभाला, कप्तान रिंकू ने उनका साथ दिया. दोनों के बीच एक दमदार पार्टनरशिप हुई और दोनों ही नाबाद लौटे. यश ने 56 रन की पारी खेली, जबकि रिंकू ने 23 गेंद में 2 चौकों और इतने ही छक्कों की बदौलत 34 रन ठोके. रिंकू सिंह के हाथ में चोट थी, लेकिन दर्द के बाद भी यश के साथ डटे रहे और टीम को 6 विकेट से जीत दिलाई. उन्होंने इस मुकाबले में एक विकेट भी हासिल किया.