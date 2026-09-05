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61 रन पर गिर गए थे 4 विकेट... फिर चोटिल रिंकू ने पलटी बाजी, गर्ग के साथ मिलकर लिखी जीत की इबारत, फाइनल में मेरठ

टीम इंडिया के स्टार रिंकू सिंह इन दिनों यूपी टी20 लीग में सुर्खियों में हैं. उन्होंने क्वालीफायर-1 मैच में अपनी बहादुरी दिखाई और साबित किया कि बड़े खिलाड़ी बड़े मौकों पर ही अपनी छाप छोड़ते हैं. उन्होंने अपने प्रदर्शन के दम पर टीम को फाइनल में पहुंचा दिया है.

Written ByKavya Yadav
Published: Sep 05, 2026, 05:21 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 05:21 PM IST
61 रन पर गिर गए थे 4 विकेट... फिर चोटिल रिंकू ने पलटी बाजी, गर्ग के साथ मिलकर लिखी जीत की इबारत, फाइनल में मेरठ
Image Credit: Rinku Singh

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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