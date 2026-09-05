61 रन पर गिर गए थे 4 विकेट... फिर चोटिल रिंकू ने पलटी बाजी, गर्ग के साथ मिलकर लिखी जीत की इबारत, फाइनल में मेरठ

यूपी टी20 लीग में टीम इंडिया के स्टार रिंकू सिंह की वाहवाही चारों तरफ देखने को मिल रही है. रिंकू सिंह की टीम ने क्वालीफायर-1 में नोएडा किंग्स को बुरी तरह धूल चटा दी. रिंकू सिंह ने मुकाबले पेनकिलर खाकर मैच विनिंग पारी खेली. उनके हाथ में चोट लगी थी, लेकिन इसके बाद भी कप्तान डटे रहे और टीम को जीत दिलाकर ही सांस ली. मेरठ मावेरिक्स की 6 विकेट की जीत के बाद रिंकू ने अपनी इस पारी पर खुलकर बात भी की और समझाया कि उनके लिए टीम सबसे पहले है.
नोएडा किंग्स की टीम 134 रन का बचाव कर रही थी. टीम ने बॉलिंग में शानदार शुरुआत की और मेरठ के 4 बल्लेबाज 61 रन पर आउट हो चुके थे. इसके बाद यश गर्ग ने मोर्चा संभाला, कप्तान रिंकू ने उनका साथ दिया. दोनों के बीच एक दमदार पार्टनरशिप हुई और दोनों ही नाबाद लौटे. यश ने 56 रन की पारी खेली, जबकि रिंकू ने 23 गेंद में 2 चौकों और इतने ही छक्कों की बदौलत 34 रन ठोके. रिंकू सिंह के हाथ में चोट थी, लेकिन दर्द के बाद भी यश के साथ डटे रहे और टीम को 6 विकेट से जीत दिलाई. उन्होंने इस मुकाबले में एक विकेट भी हासिल किया.
मैच के बाद अपने जज्बे पर बात करते हुए रिंकू सिंह ने कहा, "टीम के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, चाहे चोट हो या कुछ और. कल मुझे लगा था कि अगर मैं थोड़ा और स्वस्थ होता और कोई बल्लेबाज मेरे साथ टिकता, तो हम वह मैच (क्वालिफायर-1) जीत सकते थे. आज भी स्थिति वैसी ही थी, मैंने पेनकिलर ली और खेला. हाथ थोड़ा बेहतर था, लेकिन सच कहूं तो अभी भी काफी दर्द हो रहा है."
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रिंकू ने यश गर्ग की बैटिंग की तारीफ की, जिन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. उन्होंने कहा, "यश पिछले चार सालों से हमारी टीम के लिए शानदार काम कर रहे हैं. वह महत्वपूर्ण विकेट लेते हैं, बेहतरीन फील्डिंग करते हैं और बल्ले से भी योगदान देते हैं. आज उन्होंने फिर से हमें मैच जिताया है."