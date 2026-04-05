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Hindi Newsक्रिकेटSuperman पंत ने मचाई सनसनी , शानदार कैच लपक लिविंगस्टन को भेजा पवेलियन, मैच में SRH का दबदबा

Superman पंत ने मचाई सनसनी , शानदार कैच लपक लिविंगस्टन को भेजा पवेलियन, मैच में SRH का दबदबा

IPL 2026: आज आईपीएल का 10वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपरजायंट्स के बीच है. राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में लखनऊ सुपरजायंट्स ने टॉस जीतकर पहले SRH को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था. जवाब में ईशान किशन की टीम का हालत खस्ता हो चुकी है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Apr 05, 2026, 04:53 PM IST
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IPL 2026: सनराइजर्स हैदरबाद और लखनऊ सुपरजायंट्स के बीच खेले जा रहे मैच में SRH के गेंबदबाजों ने कहर बरपा के रख दिया है.  ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर सनराइजर्स हैदरबाद को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था. आईपीएल में सबसे खतरनाक जोड़ियों में से एक ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा की जोड़ी पुरी तरह से फेल रही. उसे बाद बल्लेबाजी करने आए हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन को प्रिंस  यादव ने क्लीन बोल्ड मार दिया. ईशान को जिस तरीके से प्रिंस ने बोल्ड मारा पूरा स्टेडियम शॉक रह गया. उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा. दरअसल, लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने हवा में उड़ते हुए शानदार कैच लपका. इसी के साथ हैदराबाद ने लिविंगस्टन के रुप में अपना चौथा विकेट गंवा दिया. अब मैच में पूरी तरह से LSG की पकड़ है.

पंत का जादुई कैच

सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों ने मैच में शुरुआत से ही डॉमिनेट किया. खासतौर पर मोहम्मद शमी ने शुरुआती ओवरों में दो विकेट निकालकर सनसनी मचा कर रख दी है. एक समय हैदराबाद 3 विकेट गंवा चुकी थी और फिर बल्लेबाजी कर रह थे हैनरिक क्लासिन और लियम लिविंगस्टन और दोनों के बीच साझेदारी पनप ही रही थी और फिर दिग्वेश राठी ने उन्हें आउट कर दिया. इस विकेट की सबसे खास बात ये रही कि ऋषभ पंत ने बड़े ही शानदार अंदाज में लिविंगस्टन का कैच उड़ते हुए पकड़ा और उन्हें चलता किया.

मोहम्मद शमी का कहर

मोहम्मद शमी ने लखनऊ की तरफ से शानदार गेंदबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों को रुला कर रख दिया है. शमी ने पिछले मुकाबले में 2 विकेट हासिल किए थे और इस मैच में उन्होंनो हैदराबाद की तूफानी सलामी जोड़ी को पवेलियन भेजते हुए सभी को होश उड़ा दिए. शमी ने अपने 4 ओवर के स्पेल में शानदार गेंदबाजी करते हुए महज 9 रन देते हुए 2 विकेट हासिल किए और अपनी टीम को गजब की शुरुआत दी.

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हेड- अभिषेक रहे फ्लॉप

आईपीएल की सबसे तूफानी जोड़ियों में से एक अभिषेक शर्मा और ट्रैविस हेड आज के मुकाबले में बुरी तरह से फ्लॉप रहे. दोनों ही खिलाड़ियों को मोहम्मद शमी ने चलता कर दिया. हेड ने अपनी पारी के दौरान 7 रन बनाए. वहीं, अभिषेक शर्मा खाता भी नहीं खोल सके और दोनों के जल्दी हो जाने की वजह से हैदराबाद पूरी तरह से बैकफुट पर जा चुकी थी. हालांकि, क्लासेन-नीतीश रेड्डी की धमाकेदार पारियों की बदौलत टीम एक सम्मानजनक स्कोर तक जा पहुंची है.

ये भी पढ़ें: 'मेहनत एक दिन रंग...' समीर रिजवी की धमाकेदार बल्लेबाजी पर पूर्व खिलाड़ी का खुलासा, ये है असली वजह

 

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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