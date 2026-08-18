मिल बांटकर खाएंगे और सब तलवार चलाएंगे... LIVE मैच में सरफराज-पंत ने जडेजा से क्यों कहा ऐसा? VIDEO वायरल

श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट की पहली पारी में रवींद्र जडेजा ने 3 विकेट चटकाए. इसके साथ ही उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपने 350 विकेट भी पूरे कर लिए. श्रीलंका की 'लंका' लगाने में मानव सुथार का भी अहम किरदार रहा. अपना दूसरा टेस्ट खेल रहे ऑलराउंडर ने 4 विकेट झटके. श्रीलंकन टीम 284 रनों पर ढेर हो गई. हालांकि, इन सब के बीच सोनल दिनुशा और निरोशन डिकवेला के बीच 146 रनों की अच्छी साझेदारी हुई. डिकवेला 80 रन बनाकर आउट हुए, जबकि सोनल ने शानदार शतक जड़ा. पहली पारी के आधार पर भारत को 178 रनों की बढ़त मिली.