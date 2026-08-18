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मिल बांटकर खाएंगे और सब तलवार चलाएंगे... LIVE मैच में सरफराज-पंत ने जडेजा से क्यों कहा ऐसा? VIDEO वायरल

India vs Sri Lanka: श्रीलंका के खिलाफ गॉल में चल रहे टेस्ट के तीसरे दिन सरफराज खान और ऋषभ पंत ने मिलकर रवींद्र जडेजा की मौज ले ली. सोशल मीडिया पर 'मिल बांटकर खाएंगे और सब तलवार चलाएंगे' वाला वीडियो वायरल हो रहा है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 18, 2026, 11:11 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 11:11 AM IST
मिल बांटकर खाएंगे और सब तलवार चलाएंगे... LIVE मैच में सरफराज-पंत ने जडेजा से क्यों कहा ऐसा? VIDEO वायरल
Image Credit: मिल बांटकर खाएंगे और सब तलवार चलाएंगे... LIVE मैच में सरफराज-पंत ने जडेजा से क्यों कहा ऐसा? (BCCI)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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