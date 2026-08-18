मिल बांटकर खाएंगे और सब तलवार चलाएंगे... LIVE मैच में सरफराज-पंत ने जडेजा से क्यों कहा ऐसा? VIDEO वायरल

India vs Sri Lanka: भारत और श्रीलंका के बीच गॉल में दो मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट जारी है. तीसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 284 रनों पर ढेर कर दिया. शुरुआती ओवरों में जडेजा थोड़ा संघर्ष करते दिखे, लेकिन उसके बाद स्पिन का जादू दिखाकर 3 विकेट अपने नाम किए. इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देख सकते हैं कि फील्डिंग के दौरान सरफराज खान और विकेट कीपर ऋषभ पंत अनुभवी स्पिनर रवींद्र जडेजा के साथ मस्ती कर रहे हैं.
गॉल टेस्ट के तीसरे दिन लंच ब्रेक से पहले ही श्रीलंका की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और स्कोरबोर्ड पर 100 रन भी नहीं लगे थे. भारत की तरफ से मानव सुथार शानदार गेंदबाजी कर रहे थे और तब तक 2 विकेट चटका चुके थे. जडेजा भी विकेट का खाता खोलने के लिए जोर लगा रहे थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी. इसी दौरान शॉट लेग पर फील्डिंग कर रहे सरफराज खान और विकेट कीपर ऋषभ पंत ने जडेजा के मजे ले लिए.
जडेजा के साथ मस्ती और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए सरफराज खान और ऋषभ पंत ने जो कहा, वो स्टंप माइक पर कैद हो गया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में सुन सकते हैं कि शॉट लेग से सरफराज की आवाज आ रही है. वो बोल रहे हैं- लंबा गेम है जड्डू भाई, मिल बांटकर खाएंगे. उनके साथ पंत भी जुड़ गए और कहा- हां...और सब तलवार चलाएंगे. बता दें कि ऋषभ पंत का इशारा रवींद्र जडेजा के जश्न की ओर था, जहां वो अर्धशतक या शतक जड़ने के बाद बैट से तलवारबाजी करते हैं.
श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट की पहली पारी में रवींद्र जडेजा ने 3 विकेट चटकाए. इसके साथ ही उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपने 350 विकेट भी पूरे कर लिए. श्रीलंका की 'लंका' लगाने में मानव सुथार का भी अहम किरदार रहा. अपना दूसरा टेस्ट खेल रहे ऑलराउंडर ने 4 विकेट झटके. श्रीलंकन टीम 284 रनों पर ढेर हो गई. हालांकि, इन सब के बीच सोनल दिनुशा और निरोशन डिकवेला के बीच 146 रनों की अच्छी साझेदारी हुई. डिकवेला 80 रन बनाकर आउट हुए, जबकि सोनल ने शानदार शतक जड़ा. पहली पारी के आधार पर भारत को 178 रनों की बढ़त मिली.