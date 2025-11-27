ऋषभ पंत 'माफीनामा'.. हार के बाद सोशल मीडिया पर हुए भावुक, गिल का भी इमोशनल पोस्ट

साउथ अफ्रीका से भारत के टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी हार पचने का नाम नहीं ले रही है. खिलाड़ियों की नींद उड़ चुकी है. हेड कोच गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार के बाद सटीक जवाब दे चुके थे. अब कप्तान शुभमन गिल और उपकप्तान ऋषभ पंत का इमोशनल पोस्ट देखने को मिला है. साउथ अफ्रीका ने 2 टेस्ट की सीरीज में टीम इंडिया को एक मुकाबला भी नसीब नहीं होने दिया और 25 साल बाद भारत में टेस्ट सीरीज जीती. पहले मैच में टीम इंडिया को 30 रन से जबकि दूसरे मुकाबले में 408 रन की बड़ी हार झेलनी पड़ी.

ऋषभ पंत हुए फेल

पंत कप्तान और खिलाड़ी दोनों तरह से फ्लॉप दिखे. उन्होंने 27, 2, 7 और 13 के स्कोर बनाए. हार के बाद, उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए फैंस से माफी मांगी. उन्होंने लिखा, 'इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमने पिछले दो हफ़्तों में अच्छा क्रिकेट नहीं खेला. एक टीम और एक व्यक्ति के तौर पर, हम हमेशा सबसे ऊंचे लेवल पर परफॉर्म करना चाहते हैं और अरबों भारतीयों के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं. अफसोस है कि हम इस बार उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके, लेकिन खेल आपको सीखना, ढलना और आगे बढ़ना सिखाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

हम कड़ी मेहनत करेंगे- ऋषभ पंत



उन्होंने आगे लिखा, 'भारत को रिप्रेज़ेंट करना हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सम्मान है. हम जानते हैं कि यह टीम क्या कर सकती है और हम एक टीम और एक व्यक्ति के तौर पर मजबूत और बेहतर वापसी करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे. फिर से इकट्ठा होंगे, फिर से फ़ोकस करेंगे और रीसेट करेंगे.' शुभमन गिल की तरफ से भी एक इमोशनल पोस्ट देखने को मिला.

गिल ने विरोधियों को चेताया

गिल ने विरोधियों को चेतावनी देते हुए इशारे वाला पोस्ट किया. उन्होंने एक तरह से 'तूफान से पहले आने वाली शांति' वाली कहावत लिखी. उन्होंने लिखा, 'शांत समुद्र आपको रास्ता दिखाना नहीं सिखाता, बल्कि तूफान ही स्थिर हाथ बनाता है. हम एक-दूसरे पर विश्वास करते रहेंगे, एक-दूसरे के लिए लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे - और मज़बूत होकर.' भारत अब 30 नवंबर से शुरू होने वाली तीन मैचों की ODI सीरीज़ पर ध्यान देगा, जिसमें पंत टीम में बने रहेंगे जबकि गिल उपलब्ध नहीं रहेंगे.