Advertisement
trendingNow13020584
Hindi Newsक्रिकेट

ऋषभ पंत 'माफीनामा'.. हार के बाद सोशल मीडिया पर हुए भावुक, गिल का भी इमोशनल पोस्ट

साउथ अफ्रीका से भारत के टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी हार पचने का नाम नहीं ले रही है. खिलाड़ियों की नींद उड़ चुकी है. हेड कोच गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार के बाद सटीक जवाब दे चुके थे. अब कप्तान शुभमन गिल और उपकप्तान ऋषभ पंत का इमोशनल पोस्ट देखने को मिला है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 27, 2025, 06:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rishabh Pant
Rishabh Pant

साउथ अफ्रीका से भारत के टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी हार पचने का नाम नहीं ले रही है. खिलाड़ियों की नींद उड़ चुकी है. हेड कोच गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार के बाद सटीक जवाब दे चुके थे. अब कप्तान शुभमन गिल और उपकप्तान ऋषभ पंत का इमोशनल पोस्ट देखने को मिला है. साउथ अफ्रीका ने 2 टेस्ट की सीरीज में टीम इंडिया को एक मुकाबला भी नसीब नहीं होने दिया और 25 साल बाद भारत में टेस्ट सीरीज जीती. पहले मैच में टीम इंडिया को 30 रन से जबकि दूसरे मुकाबले में 408 रन की बड़ी हार झेलनी पड़ी. 

ऋषभ पंत हुए फेल

पंत कप्तान और खिलाड़ी दोनों तरह से फ्लॉप दिखे. उन्होंने 27, 2, 7 और 13 के स्कोर बनाए. हार के बाद, उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए फैंस से माफी मांगी. उन्होंने लिखा, 'इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमने पिछले दो हफ़्तों में अच्छा क्रिकेट नहीं खेला. एक टीम और एक व्यक्ति के तौर पर, हम हमेशा सबसे ऊंचे लेवल पर परफॉर्म करना चाहते हैं और अरबों भारतीयों के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं. अफसोस है कि हम इस बार उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके, लेकिन खेल आपको सीखना, ढलना और आगे बढ़ना सिखाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

हम कड़ी मेहनत करेंगे- ऋषभ पंत
 
उन्होंने आगे लिखा, 'भारत को रिप्रेज़ेंट करना हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सम्मान है. हम जानते हैं कि यह टीम क्या कर सकती है और हम एक टीम और एक व्यक्ति के तौर पर मजबूत और बेहतर वापसी करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे. फिर से इकट्ठा होंगे, फिर से फ़ोकस करेंगे और रीसेट करेंगे.' शुभमन गिल की तरफ से भी एक इमोशनल पोस्ट देखने को मिला.

गिल ने विरोधियों को चेताया

गिल ने विरोधियों को चेतावनी देते हुए इशारे वाला पोस्ट किया. उन्होंने एक तरह से 'तूफान से पहले आने वाली शांति' वाली कहावत लिखी. उन्होंने लिखा, 'शांत समुद्र आपको रास्ता दिखाना नहीं सिखाता, बल्कि तूफान ही स्थिर हाथ बनाता है. हम एक-दूसरे पर विश्वास करते रहेंगे, एक-दूसरे के लिए लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे - और मज़बूत होकर.' भारत अब 30 नवंबर से शुरू होने वाली तीन मैचों की ODI सीरीज़ पर ध्यान देगा, जिसमें पंत टीम में बने रहेंगे जबकि गिल उपलब्ध नहीं रहेंगे.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Rishabh Pant

Trending news

मच्छरों का करेगा सफाया, डेंगू नहीं भटकेंगा पास; IIT ने बनाया खास किस्म का डिटर्जेंट
IIT Delhi
मच्छरों का करेगा सफाया, डेंगू नहीं भटकेंगा पास; IIT ने बनाया खास किस्म का डिटर्जेंट
विपक्षी नेताओं के एक्स अकाउंट की लोकेशन विदेश मिली तो भड़क उठी बीजेपी, उठाए सवाल
political news in hindi
विपक्षी नेताओं के एक्स अकाउंट की लोकेशन विदेश मिली तो भड़क उठी बीजेपी, उठाए सवाल
मालवण में 25 लाख कैश! निलेश राणे का स्टिंग वायरल; BJP-शिंदे गुट में तनातनी जारी
Maharashtra
मालवण में 25 लाख कैश! निलेश राणे का स्टिंग वायरल; BJP-शिंदे गुट में तनातनी जारी
'उन्हें समझना चाहिए कि संविधान देश की आत्मा है...', BJP ने कांग्रेस को घेरा
BJP
'उन्हें समझना चाहिए कि संविधान देश की आत्मा है...', BJP ने कांग्रेस को घेरा
पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी; मुठभेड़ में मारा गया बादल, लगा था हत्या का आरोप
Punjab news
पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी; मुठभेड़ में मारा गया बादल, लगा था हत्या का आरोप
व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद हैंडलर नए तरीके से हुए एक्टिव!
Kashmir white collar terror module
व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद हैंडलर नए तरीके से हुए एक्टिव!
Amity University की घनघोर लापरवाही पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सख्त आदेश
Amity University
Amity University की घनघोर लापरवाही पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सख्त आदेश
तिहाड़ में बदली कैदियों की तकदीर; जेल में भी चहेते बने देश के दूसरे सबसे अमीर नेता
Second Richest Leader
तिहाड़ में बदली कैदियों की तकदीर; जेल में भी चहेते बने देश के दूसरे सबसे अमीर नेता
काले कारोबार पर 'ब्लैक कस्टम्स' का शिकंजा; ढह गया हसन गोगा का 'साम्राज्य'
Mumbai News
काले कारोबार पर 'ब्लैक कस्टम्स' का शिकंजा; ढह गया हसन गोगा का 'साम्राज्य'
जम्मू-कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी के नेटवर्क पर पुलिस की खास नजर, कई जिलों में छापा
Jamaat-e-Islami
जम्मू-कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी के नेटवर्क पर पुलिस की खास नजर, कई जिलों में छापा