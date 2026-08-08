Add Zee Business As A Preferred Source
App

उत्तराखंड में जमीन के लिए तरस रहे ऋषभ पंत, आधी रात परेशान होकर मांगी मदद तो CM धामी ने दिया ये जवाब

Rishabh Pant: श्रीलंका में टेस्ट सीरीज की तैयारियों में जुटे स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने आधी रात परेशान होकर सीएम धामी से गुहार लगाई. पंत ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि वो दिल्ली से उत्तराखंड शिफ्ट करना चाहते हैं लेकिन उन्हें जमीन नहीं मिल रही है. उन्होंने सीएम से मदद मांगी है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 08, 2026, 06:50 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 11:41 AM IST
उत्तराखंड में जमीन के लिए तरस रहे ऋषभ पंत, आधी रात परेशान होकर मांगी मदद तो CM धामी ने दिया ये जवाब
Image Credit: आधी रात परेशान हुए ऋषभ पंत, अब दिल्ली नहीं रहना चाहते, सीएम से लगाई गुहार (AP)

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सरकारी नौकरी का मौका: TRAI में फ्रेशर्स को मिलेगी 80,000 रुपये सैलरी, जानिए
2
3
4
5