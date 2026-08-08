उत्तराखंड में जमीन के लिए तरस रहे ऋषभ पंत, आधी रात परेशान होकर मांगी मदद तो CM धामी ने दिया ये जवाब

श्रीलंका में प्रैक्टिस मैच खेल रहे ऋषभ पंत ने शुक्रवार (07 अगस्त) को देर रात सोशल मीडिया के जरिए अपनी परेशानी बताई. उन्होंने सीएम धामी को टैग करते हुए उनसे गुहार लगाई. पंत ने अपने X अकाउंट पर लिखा, ''हैलो पुष्कर धामी सर, आप कैसे हैं? उत्तराखंड का मूल निवासी होने के नाते, मुझे यहां आए हुए काफी समय हो गया है. मैं दिल्ली से उत्तराखंड शिफ्ट होने के लिए जमीन खरीदने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन रहने के लिए कोई अच्छी और बड़ी जगह नहीं मिल पा रही है. मुझे अपना उत्तराखंड बहुत पसंद है. मेरी आपसे विनम्र विनती है कि जमीन खरीदने में मेरी मदद करें, क्योंकि आजकल साफ-सुथरी जमीन मिलना बहुत मुश्किल हो गया है. इसके अलावा, एक जमीन का मामला भी अटका हुआ है जो मुझे तब मिलनी चाहिए थी जब मैं राज्य का प्रचार-प्रसार कर रहा था. सब कुछ छोड़कर मैं अपने मूल स्थान पर वापस आकर उत्तराखंड के विकास में योगदान देना चाहता हूं और अपने पहाड़ी लोगों के बीच रहना चाहता हूं. कृपया इस मामले पर ध्यान दें. 3 साल हो गए हैं और अभी तक कोई जमीन नहीं मिली है. आपके जवाब का इंतजार रहेगा.