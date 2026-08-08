उत्तराखंड में जमीन के लिए तरस रहे ऋषभ पंत, आधी रात परेशान होकर मांगी मदद तो CM धामी ने दिया ये जवाब

टीम इंडिया के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत फिलहाल श्रीलंका में टेस्ट सीरीज की तैयारियों में जुटे हैं. पहला टेस्ट 15 अगस्त से गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. उससे पहले टीम इंडिया श्रीलंका XI के खिलाफ तीन दिवसीय प्रैक्टिस मैच खेल रही है. पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद ऋषभ पंत ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी को याद किया और उनसे गुहार लगाई. दिलचस्प बात ये है कि पंत इस मुद्दे से इतने परेशान हैं कि उन्होंने आधी रात को CM धामी से अपील कर दी. आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है?
दरअसल, ऋषभ पंत मूल रूप से उत्तराखंड के हैं और इस जगह से उन्हें बहुत लगाव है. क्रिकेट में करियर बनाने के लिए वो बहुत पहले दिल्ली में सेटल हो गए थे, लेकिन अब वो उत्तराखंड में रहना चाहते हैं. दिक्कत ये है कि उन्हें यहां पर जमीन नहीं मिल रही है. यही परेशानी बताते हुए उन्होंने सीएम धामी से अपील की है.
श्रीलंका में प्रैक्टिस मैच खेल रहे ऋषभ पंत ने शुक्रवार (07 अगस्त) को देर रात सोशल मीडिया के जरिए अपनी परेशानी बताई. उन्होंने सीएम धामी को टैग करते हुए उनसे गुहार लगाई. पंत ने अपने X अकाउंट पर लिखा, ''हैलो पुष्कर धामी सर, आप कैसे हैं? उत्तराखंड का मूल निवासी होने के नाते, मुझे यहां आए हुए काफी समय हो गया है. मैं दिल्ली से उत्तराखंड शिफ्ट होने के लिए जमीन खरीदने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन रहने के लिए कोई अच्छी और बड़ी जगह नहीं मिल पा रही है. मुझे अपना उत्तराखंड बहुत पसंद है. मेरी आपसे विनम्र विनती है कि जमीन खरीदने में मेरी मदद करें, क्योंकि आजकल साफ-सुथरी जमीन मिलना बहुत मुश्किल हो गया है. इसके अलावा, एक जमीन का मामला भी अटका हुआ है जो मुझे तब मिलनी चाहिए थी जब मैं राज्य का प्रचार-प्रसार कर रहा था. सब कुछ छोड़कर मैं अपने मूल स्थान पर वापस आकर उत्तराखंड के विकास में योगदान देना चाहता हूं और अपने पहाड़ी लोगों के बीच रहना चाहता हूं. कृपया इस मामले पर ध्यान दें. 3 साल हो गए हैं और अभी तक कोई जमीन नहीं मिली है. आपके जवाब का इंतजार रहेगा.
ऋषभ पंत ने एक और पोस्ट में लिखा, ''अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करना बहुत गर्व की बात होगी, लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें, तो मैं सरकार से उनकी तय दरों पर जमीन खरीदना चाहता हूं ताकि मैं अपने ही राज्य में अपना पहला घर बना सकूं. कृपया इसमें मेरी मदद करें. सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे करूं.''
जानकारी के लिए बता दें कि ऋषभ पंत का संबंध उत्तराखंड से बहुत गहरा है. वो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 23.84 करोड़ रुपये का आयकर चुकाकर लगातार दूसरे साल उत्तराखंड के सबसे बड़े व्यक्तिगत करदाता बने हैं. उनका जन्म रुड़की (उत्तराखंड) में हुआ था.
भारतीय स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत के अनुरोध के बाद शनिवार को सुबह में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जवाब दिया है. उन्होंने अपने X अकाउंट पर लिखा, ''प्रिय ऋषभ, आप उत्तराखंड के गौरव हैं. आपने अपने शानदार खेल और उपलब्धियों से देश-दुनिया में देवभूमि का नाम रोशन किया है. अपनी मातृभूमि के प्रति आपका यह प्रेम और यहां वापस आकर योगदान देने की भावना अत्यंत सराहनीय है.'' मुख्यमंत्री धामी ने आगे लिखा कि आपके द्वारा उठाए गए विषय के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है. वे शीघ्र ही आपसे संपर्क कर नियमानुसार हरसंभव सहयोग सुनिश्चित करेंगे.
भले ही ऋषभ पंत को अपने राज्य से बहुत ज्यादा लगाव है, लेकिन उत्तराखंड से उनकी एक दर्दनाक यादें भी जुड़ी है. 30 दिसंबर, 2022 को जब वो दिल्ली से रुड़की अपनी मां से मिलने जा रहे थे, तब रात में उनका भयानक एक्सीडेंट हो गया था. कार दुर्घटना में उन्हें बहुत चोटें आई थीं और वो लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहे थे. इस मुश्किल घड़ी में उत्तराखंड के सीएम धामी ने उनका पूरा सहयोग और ध्यान रखा था.