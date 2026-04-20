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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: ऋषभ पंत ने किया सबसे बड़ा ब्लंडर, लखनऊ का यूं किया बंटाधार, एक गलती से 254 रन तक पहुंचा पंजाब

IPL 2026: ऋषभ पंत ने किया सबसे बड़ा ब्लंडर, लखनऊ का यूं किया बंटाधार, एक गलती से 254 रन तक पहुंचा पंजाब

IPL 2026: ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले में करारी हार का सामना करना पड़ा. इस मुकाबले में लखनऊ की टीम को 54 रन रन की हार झेलनी पड़ी, इसके बड़े गुनहगार कोई और नहीं बल्कि कप्तान पंत ही हैं. उन्होंने मैच के दौरान बड़ा ब्लंडर कर दिया. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 20, 2026, 11:01 AM IST
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Rishabh Pant
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IPL 2026: आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स की हालत चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की तरह होती जा रही है. टीम को पंजाब के खिलाफ मुकाबले में 54 रन की बड़ी हार का सामना करना पड़ा. इस हार का सबसे बड़ा गुनहगार कोई और नहीं बल्कि कप्तान ऋषभ पंत ही निकले क्योंकि उन्होंने मुकाबले में ऐसी गलती कर दी कि पंजाब किंग्स की टीम 254 रन के विशालकाय टोटल तक पहुंच गई. मैच के बाद उनके इस ब्लंडर के चर्चे तेज देखने को मिले हैं. 

प्रियांश की तूफानी शुरुआत

पंजाब के खिलाफ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. पंजाब के ओपनर मैदान में उतरते ही गेंदबाजों पर टूट पड़े. उन्होंने महज 37 गेंद में 93 रन की पारी खेली, जिसमें 9 छक्के और 4 चौके देखने को मिले. लेकिन दूसरे ओपनर प्रभसिमरन सिंह डक आउट हुए थे, इस बीच लखनऊ के पास दबाव बनाने का गोल्डन चांस था, लेकिन ऋषभ पंत के ब्लंडर ने बंटाधार कर दिया.  

नहीं मानी मार्श की बात

प्रभसिमरन सिंह के बाद कूपर कोनोली बल्लेबाजी करने आए. प्रभसिमरन के बाद लखनऊ ने दूसरा शिकार भी लगभग फंसा लिया था. पारी के दूसरे ओवर में मोहसिन खान ने कूपर कोनोली को एक अंदर आती गेंद पर फंसाया, जिसपर बल्लेबाज ने फ्लिक करने की कोशिश की थी. कोनोली चूके और गेंद जाकर सीधे पैड्स पर जा लगी. स्लिप पर खड़े मिचेल मार्श ने यकीन के साथ कप्तान पंत से डीआरएस लेने की सलाह भी दी लेकिन उन्होंने नकार दिया.

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बॉल ट्रैकिंग में आउट थे कोनोली

जब बॉल ट्रैकिंग देखने को मिली तो कोनोली आउट थे, उस दौरान वह महज 4 रन के स्कोर पर थे. लेकिन इसके बाद इस बल्लेबाज ने तबाही मचा डाली. उन्होंने महज 46 गेंद में 87 रन की पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 7 छक्के देखने को मिले. पहाड़नुमा स्कोर का पीछा करने उतरी लखनऊ की टीम 200 रन बनाने में ही कामयाब हुई और 8वें नंबर पर आ चुकी है. 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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