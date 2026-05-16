Advertisement
trendingNow13218893
Hindi Newsक्रिकेटऋषभ पंत ने जीत में कर दी एक गलती... लाखों रुपये का ठुका जुर्माना, दोहराई तो हो जाएगा डबल

ऋषभ पंत ने जीत में कर दी एक गलती... लाखों रुपये का ठुका जुर्माना, दोहराई तो हो जाएगा डबल

LSG vs CSK: लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम आईपीएल 2026 में प्लेऑफ की रेस से बाहर है और अब बस लीग स्टेज की ड्यूटी खत्म करने में जुटी है. टीम ने सीएसके के खिलाफ 7 विकेट से जीत दर्ज की. इस जीत में टीम के कप्तान ऋषभ पंत ने ऐसी गलती कर दी कि उनपर लाखों का जुर्माना लग गया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 16, 2026, 09:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rishabh Pant
Rishabh Pant

LSG vs CSK: लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम आईपीएल 2026 में प्लेऑफ की रेस से बाहर है और अब बस लीग स्टेज की ड्यूटी खत्म करने में जुटी है. टीम ने सीएसके के खिलाफ 7 विकेट से जीत दर्ज की. इस जीत में टीम के कप्तान ऋषभ पंत ने ऐसी गलती कर दी कि उनपर लाखों का जुर्माना लग गया है. आईपीएल 2026 में ये गलती कई कप्तानों ने की और अब पंत भी इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं. उन्होंने ये गलती दोहराई तो ये जुर्माना डबल हो सकता है.

क्यों लगा जुर्माना?

ऋषभ पंत पर मैच में आचार संहिता (Code of Conduct) तोड़ने के लिए जुर्माना लगाया गया है. आईपीएल में नियमित समय में 20 ओवर्स का कोटा पूरा करने का जिम्मा कप्तान पर होता है, लेकिन पंत ये नहीं कर सके. जिसके चलते उनपर 12 लाख रुपये का जुर्माना ठोक दिया गया है. पंत IPL की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 का उल्लंघन करने के दोषी पाए गए हैं. 

IPL ने बयान में की पुष्टि

आईपीएल की तरफ से एक बयान में इस जुर्माने की पूष्टि की गई. बयान में कहा गया, 'लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के कप्तान ऋषभ पंत पर जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि शुक्रवार को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ TATA इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 59वें मैच के दौरान उनकी टीम ने धीमी ओवर-रेट बनाए रखी.'

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें.. छक्के की लंबाई 143 मीटर, इस बल्लेबाज ने टेस्ट में ठोका दुनिया का सबसे लंबा छक्का

कितने लाख का लगा जुर्माना?

बयान में आगे कहा गया, 'चूंकि IPL की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के तहत यह उनकी टीम का इस सीजन का पहला अपराध था. यह न्यूनतम ओवर-रेट से जुड़े अपराधों से संबंधित है, इसलिए ऋषभ पंत पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.' अब अगर वह दोबारा ये गलती रिपीट करते हैं तो ये जुर्माना 24 लाख का हो जाएगा जबकि तीसरी बार में यही गलती करने में पंत पर बैन लगाया जा सकता है. हालांकि, अब लखनऊ की टीम का सफर आईपीएल में 2 मैच का ही बाकी है. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Rishabh PantIPL 2026

Trending news

ईरान ने फिर जताया अटूट भरोसा, भारत और उसके लोगों के लिए क्या कह गए अराघची?
iran us war
ईरान ने फिर जताया अटूट भरोसा, भारत और उसके लोगों के लिए क्या कह गए अराघची?
क्या मौत के बाद भी बढ़ते हैं नाखून? विज्ञान ने सुलझाई सालों पुरानी गुत्थी
Weird Human Body Facts
क्या मौत के बाद भी बढ़ते हैं नाखून? विज्ञान ने सुलझाई सालों पुरानी गुत्थी
मैंने राजनीति में आकर..TMC प्रत्याशी के घर में लगी आग, घटना के बाद क्या बोलीं बर्मन
Swapna Barman
मैंने राजनीति में आकर..TMC प्रत्याशी के घर में लगी आग, घटना के बाद क्या बोलीं बर्मन
आसनसोल में लाउडस्पीकर पर बवाल, पुलिस चौकी पर पथराव, जवानों ने किया लाठीचार्ज
asansol violence
आसनसोल में लाउडस्पीकर पर बवाल, पुलिस चौकी पर पथराव, जवानों ने किया लाठीचार्ज
'जिसे जाना है जाए, मैं अकेले TMC को खड़ी कर लूंगी... ममता का बागी नेताओं को दो-टूक
Mamata Banerjee
'जिसे जाना है जाए, मैं अकेले TMC को खड़ी कर लूंगी... ममता का बागी नेताओं को दो-टूक
मई में लू-तूफान का अटैक, कहीं आंधी तूफान से बिगड़े हालत तो यहां कहर बरपाएगी गर्मी
Weather
मई में लू-तूफान का अटैक, कहीं आंधी तूफान से बिगड़े हालत तो यहां कहर बरपाएगी गर्मी
तेल-सोना और विदेश यात्रा विवाद... ऐसा क्या हुआ कि PM को खुद जवाब देना पड़ा?
Tax On Foreign Travel
तेल-सोना और विदेश यात्रा विवाद... ऐसा क्या हुआ कि PM को खुद जवाब देना पड़ा?
अभिषेक बनर्जी की बढ़ीं मुश्किलें, गृह मंत्री शाह को दी थी धमकी! अब पुलिस लेगी एक्शन
Abhishek Banerjee
अभिषेक बनर्जी की बढ़ीं मुश्किलें, गृह मंत्री शाह को दी थी धमकी! अब पुलिस लेगी एक्शन
गर्मी में राहत नहीं आफत बना तरबूज...कई शहरों में गई जान, कहीं पर बिगड़ी तबीयत
Death Due to Watermelon
गर्मी में राहत नहीं आफत बना तरबूज...कई शहरों में गई जान, कहीं पर बिगड़ी तबीयत
एक ही रूट पर किराया 8 हजार से 18000! एयरलाइंस कंपनियों की मनमानी पर SC ने जताई चिंता
Indian Airlines
एक ही रूट पर किराया 8 हजार से 18000! एयरलाइंस कंपनियों की मनमानी पर SC ने जताई चिंता