ऋषभ पंत ने जीत में कर दी एक गलती... लाखों रुपये का ठुका जुर्माना, दोहराई तो हो जाएगा डबल

LSG vs CSK: लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम आईपीएल 2026 में प्लेऑफ की रेस से बाहर है और अब बस लीग स्टेज की ड्यूटी खत्म करने में जुटी है. टीम ने सीएसके के खिलाफ 7 विकेट से जीत दर्ज की. इस जीत में टीम के कप्तान ऋषभ पंत ने ऐसी गलती कर दी कि उनपर लाखों का जुर्माना लग गया है. आईपीएल 2026 में ये गलती कई कप्तानों ने की और अब पंत भी इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं. उन्होंने ये गलती दोहराई तो ये जुर्माना डबल हो सकता है.

क्यों लगा जुर्माना?

ऋषभ पंत पर मैच में आचार संहिता (Code of Conduct) तोड़ने के लिए जुर्माना लगाया गया है. आईपीएल में नियमित समय में 20 ओवर्स का कोटा पूरा करने का जिम्मा कप्तान पर होता है, लेकिन पंत ये नहीं कर सके. जिसके चलते उनपर 12 लाख रुपये का जुर्माना ठोक दिया गया है. पंत IPL की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 का उल्लंघन करने के दोषी पाए गए हैं.

IPL ने बयान में की पुष्टि

आईपीएल की तरफ से एक बयान में इस जुर्माने की पूष्टि की गई. बयान में कहा गया, 'लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के कप्तान ऋषभ पंत पर जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि शुक्रवार को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ TATA इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 59वें मैच के दौरान उनकी टीम ने धीमी ओवर-रेट बनाए रखी.'

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कितने लाख का लगा जुर्माना?

बयान में आगे कहा गया, 'चूंकि IPL की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के तहत यह उनकी टीम का इस सीजन का पहला अपराध था. यह न्यूनतम ओवर-रेट से जुड़े अपराधों से संबंधित है, इसलिए ऋषभ पंत पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.' अब अगर वह दोबारा ये गलती रिपीट करते हैं तो ये जुर्माना 24 लाख का हो जाएगा जबकि तीसरी बार में यही गलती करने में पंत पर बैन लगाया जा सकता है. हालांकि, अब लखनऊ की टीम का सफर आईपीएल में 2 मैच का ही बाकी है.