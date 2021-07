IND VS ENG: Team India ने बना दिया कोरोना का मजाक! Rishabh Pant के पॉजिटिव आने के बाद इस तरह लगी क्लास

नई दिल्ली: इंग्लैंड सीरीज से पहले टीम इंडिया के बड़ा झटका लगा है. भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं. इसके बाद भारतीय खेमे में तनाव का माहोल बन गया है. इस खबर के आने के बाद से जहां एक ओर पंत को लोग जल्दी ठीक होने की बात कह रहे हैं, तो वहीं एक ओर उनकी लापरवाही के लिए सोशल मीडिया पर यूजर्स उनको लताड़ रहे हैं.

कोरोना से संक्रमित हुए पंत

रिपोर्ट के मुताबिक पंत एक हफ्ते पहले पॉजिटिव पाए गए और उनका 18 जुलाई को फिर टेस्ट किया जाएगा. पंत गुरुवार से डरहम में होने वाले कैंप का हिस्सा नहीं होंगे. भारतीय टीम में कोरोना के मामले सामने आने से टीम के अभ्यास मैच कराने पर संकट के बादल जाएंगे.

टीम इंडिया के खिलाड़ियों की लापरवाही

भारतीय टीम जून के शुरूआत में इंग्लैंड आई थी और उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला था. इसके बाद टीम तीन सप्ताह के ब्रेक पर थी. कोच रवि शास्त्री सहित कुछ खिलाड़ी ब्रेक के दौरान लंदन में विंबलडन और यूरो 2020 के मैच देखने गए थे. कई लोग अपने रिश्तेदारों के साथ रहे थे. पंत (Rishabh Pant) 29 जून को इंग्लैंड और जर्मनी के बीच यूरो 2020 का प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला देखने गए और उन्होंने दर्शकों के बीच में बैठकर अपने कुछ दोस्तों के साथ फोटो भी ट्वीट की थी.

पंत (Rishabh Pant) के अलावा हनुमा विहारी और जसप्रीत बुमराह भी यूरो 2020 का मुकाबला देखने के लिए वेंब्ले स्टेडियम गए थे. शास्त्री के अलावा टीम के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन विंबलडन का मुकाबला देखने गए थे.

पंत की जमकर लगी क्लास

बता दें कि कुछ समय पहले ऋषभ पंत (Rishabh Pant) यूरो कप (Euro Cup) में इंग्लैंड और जर्मनी के बीच हुए मुकाबले को देखने लंदन के वेम्बले स्टेडियम गए थे. स्टेडियम में पंत हजारों लोगों के बीच बिना मास्क पहने प्रशंसकों के साथ तस्वीर भी खिंचाई थी. उस वक्त भी सोशल मीडिया पर पंत को इस लापरवाही के लिए जमकर ट्रोल किया गया था और अब पॉर्जिटीव आने के बाद लोग उनकी इस लापरवाही के लिए खूब सुना रहे हैं.

Rishabh Pant was Tested positive one week back and is asymptomatic. pic.twitter.com/LEyP6QNW5r — Chintan Buch (@chintanjbuch) July 15, 2021

Rishabh pant :: He enjoyed watching this match and now in isolation since past few days after testing positive for #COVID19 https://t.co/04mnutV2hA pic.twitter.com/dpxiQUZl8k — Ashish Patel, CMT (@ashish_tn) July 15, 2021

When coach was leading from the Front, what would you expect from players ? No Mask in a crowded stadium like there's no Covid in UK #RishabhPant #TeamIndia #INDvsEng pic.twitter.com/fpyiSaHnBJ — Khel Wallah (@Khelwallah1) July 15, 2021