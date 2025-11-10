टेस्ट क्रिकेट में 'अनोखा शतक' लगाने के करीब ऋषभ पंत, तोड़ देंगे सहवाग, कैलिस और गेल का ये महारिकॉर्ड

India vs South Africa 1st Test: साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया के टेस्ट उपकप्तान और धाकड़ विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत एक महारिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं. ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में 'अनोखा शतक' लगा देंगे. सिर्फ इतना ही नहीं ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में अपने इस 'अनोखे शतक' के साथ ही वीरेंद्र सहवाग, जैक कैलिस और क्रिस गेल जैसे महान बल्लेबाजों को भी पछाड़ देंगे.
India vs South Africa 1st Test: साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया के टेस्ट उपकप्तान और धाकड़ विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत एक महारिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं. ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में 'अनोखा शतक' लगा देंगे. सिर्फ इतना ही नहीं ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में अपने इस 'अनोखे शतक' के साथ ही वीरेंद्र सहवाग, जैक कैलिस और क्रिस गेल जैसे महान बल्लेबाजों को भी पछाड़ देंगे. बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जाएगा.
टेस्ट क्रिकेट में 'अनोखा शतक' लगाने के करीब ऋषभ पंत
ऋषभ पंत अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुक्रवार से कोलकाता में शुरू हो रहे पहले टेस्ट मैच में 10 छक्के जड़ देते हैं तो वह टेस्ट क्रिकेट में छक्कों का अनोखा शतक बना देंगे. ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में अपने 100 छक्के पूरे कर लेंगे. ऋषभ पंत ऐसा करते ही टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले दुनिया के केवल चौथे बल्लेबाज बन जाएंगे. इससे पहले एडम गिलक्रिस्ट, बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैक्कुलम ही टेस्ट क्रिकेट में 100 या उससे ज्यादा छक्के लगाने में कामयाब रहे हैं.
तोड़ देंगे सहवाग, कैलिस और गेल का ये महारिकॉर्ड
ऋषभ पंत इसी के साथ ही टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने के मामले में वीरेंद्र सहवाग, जैक कैलिस और क्रिस गेल जैसे महान बल्लेबाजों को भी पीछे छोड़ देंगे. ऋषभ पंत के नाम फिलहाल 47 टेस्ट मैचों की 82 पारियों में 90 छक्के जड़ने का रिकॉर्ड दर्ज है. टेस्ट क्रिकेट में वीरेंद्र सहवाग ने 91 छक्के, जैक कैलिस ने 97 छक्के और क्रिस गेल ने 98 छक्के उड़ाए थे. बता दें कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड इंग्लैंड के धुरंधर ऑलराउंडर और कप्तान बेन स्टोक्स के नाम है.
टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड
बेन स्टोक्स के नाम फिलहाल 115 टेस्ट मैचों की 206 पारियों में सबसे ज्यादा 136 छक्के जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. इसके बाद इस लिस्ट में न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैक्कुलम का नाम आता है. ब्रेंडन मैक्कुलम ने टेस्ट क्रिकेट में 107 छक्के ठोके थे. वहीं, ऑस्ट्रेलिया के महान विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के उड़ाए थे.
टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज
136 छक्के - बेन स्टोक्स (इंग्लैंड)
107 छक्के - ब्रेंडन मैक्कुलम (न्यूजीलैंड)
100 छक्के - एडम गिलक्रिस्ट (ऑस्ट्रेलिया)
98 छक्के - टिम साउदी (न्यूजीलैंड)
98 छक्के - क्रिस गेल (वेस्टइंडीज)
97 छक्के - जैक कैलिस (दक्षिण अफ्रीका)
91 छक्के - वीरेंद्र सहवाग (भारत)
90 छक्के - ऋषभ पंत (भारत)
सबसे ज्यादा टेस्ट छक्के जड़ने वाले भारतीय बन जाएंगे ऋषभ पंत
ऋषभ पंत अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 2 छक्के जड़ देते हैं तो वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे. फिलहाल पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग सबसे ज्यादा टेस्ट छक्के जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं. ऋषभ पंत 2 छक्के लगाते ही वीरेंद्र सहवाग का यह महारिकॉर्ड भी तोड़ देंगे. ऋषभ पंत ने भारत के लिए 47 टेस्ट मैचों में 44.51 की बेहतरीन औसत से 3427 रन बनाए हैं. ऋषभ पंत ने इस दौरान 8 शतक और 18 अर्धशतक लगाए हैं. टेस्ट मैचों में ऋषभ पंत का बेस्ट स्कोर 159 रन है.
टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले भारतीय
1. वीरेंद्र सहवाग - 103 टेस्ट मैचों में 91 छक्के
2. ऋषभ पंत - 47 टेस्ट मैचों में 90 छक्के
3. रोहित शर्मा - 67 टेस्ट मैचों में 88 छक्के
4. रवींद्र जडेजा - 87 टेस्ट मैचों में 80 छक्के
5. महेंद्र सिंह धोनी - 90 टेस्ट मैचों में 78 छक्के