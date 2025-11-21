Advertisement
trendingNow13012260
Hindi Newsक्रिकेट

एडम गिलक्रिस्ट का प्रचंड रिकॉर्ड तोड़ने के करीब ऋषभ पंत, इस विकेटकीपर के करिश्मे को जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे फैंस

साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच के दौरान टीम इंडिया के धाकड़ विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के निशाने पर ऑस्ट्रेलिया के महान विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट का एक प्रचंड रिकॉर्ड होगा. ऋषभ पंत इस मैच में एडम गिलक्रिस्ट का एक महारिकॉर्ड तोड़ सकते हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 21, 2025, 07:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एडम गिलक्रिस्ट का प्रचंड रिकॉर्ड तोड़ने के करीब ऋषभ पंत, इस विकेटकीपर के करिश्मे को जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे फैंस

साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच के दौरान टीम इंडिया के धाकड़ विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के निशाने पर ऑस्ट्रेलिया के महान विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट का एक प्रचंड रिकॉर्ड होगा. ऋषभ पंत इस मैच में एडम गिलक्रिस्ट का एक महारिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला कल यानी शनिवार 22 नवंबर को गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. कोलकाता में पहला टेस्ट मैच 30 रन से जीतकर साउथ अफ्रीका ने दो मैचों की इस टेस्ट सीरीज में 1-0 से बढ़त बना रखी है. भारत को यह सीरीज बचाने के लिए गुवाहाटी में होने वाला दूसरा टेस्ट मैच हर हाल में जीतना होगा.

एडम गिलक्रिस्ट का प्रचंड रिकॉर्ड तोड़ने के करीब ऋषभ पंत

ऋषभ पंत अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ शनिवार से गुवाहाटी में शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट मैच के दौरान 9 छक्के जड़ देते हैं तो वह टेस्ट क्रिकेट में एडम गिलक्रिस्ट के छक्कों का महारिकॉर्ड तोड़ देंगे. साथ ही वह टेस्ट क्रिकेट में अपने 100 छक्के भी पूरे कर लेंगे. ऑस्ट्रेलिया के महान विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने 96 टेस्ट मैचों में 100 छक्के उड़ाए थे. ऋषभ पंत के नाम फिलहाल 48 टेस्ट मैचों की 84 पारियों में 92 छक्के जड़ने का रिकॉर्ड दर्ज है. ऋषभ पंत 9 छक्के जड़ते ही एडम गिलक्रिस्ट के छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ देंगे. ऋषभ पंत इसके बाद टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने के मामले में तीसरे नंबर पर आ जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के किस बल्लेबाज ने ठोके

बता दें कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड इंग्लैंड के धुरंधर ऑलराउंडर और कप्तान बेन स्टोक्स के नाम है. बेन स्टोक्स के नाम फिलहाल 115 टेस्ट मैचों की 206 पारियों में सबसे ज्यादा 136 छक्के जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. इसके बाद इस लिस्ट में न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैक्कुलम का नाम आता है. ब्रेंडन मैक्कुलम ने टेस्ट क्रिकेट में 107 छक्के ठोके थे. वहीं, ऑस्ट्रेलिया के महान विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के उड़ाए थे.

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज

136 छक्के - बेन स्टोक्स (इंग्लैंड)

107 छक्के - ब्रेंडन मैक्कुलम (न्यूजीलैंड)

100 छक्के - एडम गिलक्रिस्ट (ऑस्ट्रेलिया)

98 छक्के - टिम साउदी (न्यूजीलैंड)

98 छक्के - क्रिस गेल (वेस्टइंडीज)

97 छक्के - जैक कैलिस (दक्षिण अफ्रीका)

92 छक्के - ऋषभ पंत (भारत)

91 छक्के - वीरेंद्र सहवाग (भारत)

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले भारतीय

1. ऋषभ पंत - 48 टेस्ट मैचों में 92 छक्के

2. वीरेंद्र सहवाग - 103 टेस्ट मैचों में 91 छक्के

3. रोहित शर्मा - 67 टेस्ट मैचों में 88 छक्के

4. रवींद्र जडेजा - 88 टेस्ट मैचों में 80 छक्के

5. महेंद्र सिंह धोनी - 90 टेस्ट मैचों में 78 छक्के

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

cricket

Trending news

लहजा नरम और आवाज नीचे! सांसद-विधायक से खड़े होकर हो 'नमस्ते', सरकार का नया आदेश
Maharashtra
लहजा नरम और आवाज नीचे! सांसद-विधायक से खड़े होकर हो 'नमस्ते', सरकार का नया आदेश
'सरकार को पता हो या न हो... हम उनके बलबूते नहीं हैं' किस बात पर ऐसा बोले मोहन भागवत
mohan bhagwat news
'सरकार को पता हो या न हो... हम उनके बलबूते नहीं हैं' किस बात पर ऐसा बोले मोहन भागवत
2022 में डॉ. उमर 20 दिन तुर्की में रहा, यहीं रची थी भारत को बर्बाद करने की साजिश!
Delhi blast
2022 में डॉ. उमर 20 दिन तुर्की में रहा, यहीं रची थी भारत को बर्बाद करने की साजिश!
AQI 400 पार, 'जहरीली' हवा के बाद कब से पड़ेगी हाड़ कंपकपाने वाली सर्दी, IMD ने बताया
Weather
AQI 400 पार, 'जहरीली' हवा के बाद कब से पड़ेगी हाड़ कंपकपाने वाली सर्दी, IMD ने बताया
फिदायीन बनाने वाला 'मौलाना मॉडल' दिल्ली और हरियाणा में एक्टिव; कई मौलवी रडार पर
DNA
फिदायीन बनाने वाला 'मौलाना मॉडल' दिल्ली और हरियाणा में एक्टिव; कई मौलवी रडार पर
भारत को बदनाम करने वाली महिला को कांग्रेस ने आखिर क्यों दिया शांति पुरस्कार?
DNA
भारत को बदनाम करने वाली महिला को कांग्रेस ने आखिर क्यों दिया शांति पुरस्कार?
दिल्ली में अफगानी मिनिस्टर, इस्लामाबाद में बढ़ा डर; किस समझौते से बेचैन हो गए मुनीर?
DNA
दिल्ली में अफगानी मिनिस्टर, इस्लामाबाद में बढ़ा डर; किस समझौते से बेचैन हो गए मुनीर?
यूपी की मीट फैक्ट्रियों में सिर्फ कश्मीरी गार्ड्स ही क्यों रखे जा रहे हैं?
DNA
यूपी की मीट फैक्ट्रियों में सिर्फ कश्मीरी गार्ड्स ही क्यों रखे जा रहे हैं?
DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी चलाने वाला निकला 'पाक प्रेमी', पास में है सीक्रेट बेसमेंट
DNA
DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी चलाने वाला निकला 'पाक प्रेमी', पास में है सीक्रेट बेसमेंट
क्या होता है तलाक-ए-हसन? क्यों है SC की रडार पर; ट्रिपल तलाक से कैसे है अलग?
Talaak-e-Hasan
क्या होता है तलाक-ए-हसन? क्यों है SC की रडार पर; ट्रिपल तलाक से कैसे है अलग?