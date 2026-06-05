एडम गिलक्रिस्ट का महारिकॉर्ड तोड़ेंगे ऋषभ पंत, अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में 7 छक्के जड़ते ही रच देंगे इतिहास

अफगानिस्तान के खिलाफ 6 जून से न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में होने वाले टेस्ट मैच के दौरान टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के निशाने पर ऑस्ट्रेलिया के महान विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट का एक प्रचंड रिकॉर्ड होगा. ऋषभ पंत इस मैच में एडम गिलक्रिस्ट का एक महारिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. बता दें कि अफगानिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया 8 साल बाद कोई टेस्ट मैच खेलेगी.
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अफगानिस्तान के खिलाफ 6 जून से न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में होने वाले टेस्ट मैच के दौरान टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के निशाने पर ऑस्ट्रेलिया के महान विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट का एक प्रचंड रिकॉर्ड होगा. ऋषभ पंत इस मैच में एडम गिलक्रिस्ट का एक महारिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. बता दें कि अफगानिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया 8 साल बाद कोई टेस्ट मैच खेलेगी. भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक महज एक टेस्ट मैच खेला गया है. यह टेस्ट मैच साल 2018 में बेंगलुरु में खेला गया था. भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इस टेस्ट को एक पारी और 262 रनों से अपने नाम किया था.
ऋषभ पंत अगर अफगानिस्तान के खिलाफ इस टेस्ट मैच के दौरान 7 छक्के और जड़ देते हैं तो वह टेस्ट क्रिकेट में एडम गिलक्रिस्ट के छक्कों का महारिकॉर्ड तोड़ देंगे. साथ ही वह टेस्ट क्रिकेट में अपने 100 छक्के भी पूरे कर लेंगे. ऑस्ट्रेलिया के महान विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने 96 टेस्ट मैचों में 100 छक्के उड़ाए थे. ऋषभ पंत के नाम फिलहाल 49 टेस्ट मैचों की 86 पारियों में 94 छक्के जड़ने का रिकॉर्ड दर्ज है. ऋषभ पंत 7 छक्के जड़ते ही एडम गिलक्रिस्ट के छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ देंगे. ऋषभ पंत इसके बाद टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने के मामले में तीसरे नंबर पर आ जाएंगे.
बता दें कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड इंग्लैंड के धुरंधर ऑलराउंडर और कप्तान बेन स्टोक्स के नाम है. बेन स्टोक्स के नाम फिलहाल 121 टेस्ट मैचों की 217 पारियों में सबसे ज्यादा 136 छक्के जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. इसके बाद इस लिस्ट में न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैक्कुलम का नाम आता है. ब्रेंडन मैक्कुलम ने टेस्ट क्रिकेट में 107 छक्के ठोके थे. वहीं, ऑस्ट्रेलिया के महान विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के उड़ाए थे.
136 छक्के - बेन स्टोक्स (इंग्लैंड)
107 छक्के - ब्रेंडन मैक्कुलम (न्यूजीलैंड)
100 छक्के - एडम गिलक्रिस्ट (ऑस्ट्रेलिया)
98 छक्के - टिम साउदी (न्यूजीलैंड)
98 छक्के - क्रिस गेल (वेस्टइंडीज)
97 छक्के - जैक कैलिस (दक्षिण अफ्रीका)
94 छक्के - ऋषभ पंत (भारत)
91 छक्के - वीरेंद्र सहवाग (भारत)
1. ऋषभ पंत - 49 टेस्ट मैचों में 94 छक्के
2. वीरेंद्र सहवाग - 103 टेस्ट मैचों में 91 छक्के
3. रोहित शर्मा - 67 टेस्ट मैचों में 88 छक्के
4. रवींद्र जडेजा - 89 टेस्ट मैचों में 82 छक्के
5. महेंद्र सिंह धोनी - 90 टेस्ट मैचों में 78 छक्के
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