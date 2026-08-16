एक तीर से तीन निशाने... जैक कैलिस, क्रिस गेल और टिम साउदी, तीनों का रिकॉर्ड एक साथ ध्वस्त, ऋषभ पंत ने रचा इतिहास

श्रीलंका के खिलाफ गॉल में जारी दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मुकाबले के दौरान भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने इतिहास रच दिया है. ऋषभ पंत ने एक साथ तीन महान क्रिकेटर्स जैक कैलिस, क्रिस गेल और टिम साउदी का 'प्रचंड रिकॉर्ड' ध्वस्त कर दिया है. ऋषभ पंत ने श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट की पहली पारी में अभी तक 36 गेंद पर 27 रन बना लिए हैं, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल है. ऋषभ पंत ने इसी के साथ ही अपने टेस्ट करियर में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है.
ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में महज 88 पारियां खेलकर 98 छक्के जड़ने का रिकॉर्ड बना दिया है. सबसे कम टेस्ट पारियों में 98 छक्के जड़ने के मामले में स्टार भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिकेटर क्रिस गेल और न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर टिम साउदी का 'प्रचंड रिकॉर्ड' ध्वस्त कर दिया है. न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर टिम साउदी ने 156 टेस्ट पारियों में 98 छक्के ठोके थे. वहीं, यूनिवर्स बॉस कहे जाने वाले धाकड़ क्रिकेटर क्रिस गेल ने 182 टेस्ट पारियों में 98 छक्के उड़ाए थे. ऋषभ पंत इन सभी से आगे निकल गए हैं.
साउथ अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर जैक कैलिस की बात करें तो उन्होंने 166 टेस्ट मैचों की 280 पारियों में 97 छक्के ठोके थे. अब टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने के मामले में साउथ अफ्रीका के महान ऑलराउंडर जैक कैलिस भी स्टार भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत से पीछे छूट चुके हैं. साल 2018 में भारत के लिए टेस्ट डेब्यू करने वाले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत अब टेस्ट क्रिकेट में चौथे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं.
अगर ऋषभ पंत भारत की पहली पारी में या इस मैच में आगे कम से कम दो और छक्के लगाने में कामयाब रहते हैं, तो वे टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय और दुनिया के केवल चौथे खिलाड़ी बन जाएंगे. अभी तक, केवल एडम गिलक्रिस्ट, ब्रेंडन मैक्कुलम और बेन स्टोक्स ही टेस्ट मैचों में 100 से ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हैं. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट टेस्ट मैचों में 100 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर थे. एडम गिलक्रिस्ट ने अपने 96 मैचों के टेस्ट करियर का अंत 100 छक्कों के साथ किया था. ब्रेंडन मैक्कुलम ने अपने 101 मैचों के टेस्ट करियर में 107 छक्के लगाए, जबकि बेन स्टोक्स ने जून 2026 में 122 मैचों में 138 छक्कों के साथ अपना टेस्ट करियर खत्म किया.
1. ऋषभ पंत - 51 टेस्ट मैचों में 98 छक्के
2. वीरेंद्र सहवाग - 103 टेस्ट मैचों में 91 छक्के
3. रोहित शर्मा - 67 टेस्ट मैचों में 88 छक्के
4. रवींद्र जडेजा - 90 टेस्ट मैचों में 82 छक्के
5. महेंद्र सिंह धोनी - 90 टेस्ट मैचों में 78 छक्के