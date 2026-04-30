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Hindi Newsक्रिकेटइस स्टार खिलाड़ी से मुंह फेरने वाले हैं गंभीर! वर्ल्ड कप 2027 के लिए टीम इंडिया में नहीं मिलेगी जगह, ये है बड़ी वजह

इस स्टार खिलाड़ी से मुंह फेरने वाले हैं गंभीर! वर्ल्ड कप 2027 के लिए टीम इंडिया में नहीं मिलेगी जगह, ये है बड़ी वजह

विकेट कीपर की रेस में केएल राहुल सबसे आगे हैं. पिछले 2-3 सालों से वो 50-ओवर फॉर्मेट में शानदार फॉर्म में हैं और उनकी जगह पर कोई सवाल नहीं है. ये भी तय है कि वो प्लेइंग इलेवन का हिस्सा भी रहेंगे. हालांकि, टीम मैनेजमेंट केएल राहुल के अलावा एक और विकेट कीपर के विकल्प को तलाश रही है और इस रेस में ऋषभ पंत से आगे संजू सैमसन हैं.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 30, 2026, 04:05 PM IST
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इस स्टार खिलाड़ी से मुंह फेरने वाले हैं गंभीर! वर्ल्ड कप 2027 के लिए टीम इंडिया में नहीं मिलेगी जगह (PHOTO- BCCI)
इस स्टार खिलाड़ी से मुंह फेरने वाले हैं गंभीर! वर्ल्ड कप 2027 के लिए टीम इंडिया में नहीं मिलेगी जगह (PHOTO- BCCI)

आईपीएल 2026 के बीच फैंस की एक नजर अगले साल होने वाले 50-ओवर वर्ल्ड कप पर भी टिकी है. पिछली बार रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने 10 लगातार मुकाबले जीतकर फाइनल तक का सफर तय किया था. हालांकि, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कंगारुओं ने 140 करोड़ भारतीयों का दिल चकनाचूर कर तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनने का ख्वाब तोड़ दिया. उस विश्व कप के बाद से बहुत कुछ बदल गया है. अब टीम इंडिया के कप्तान रोहित नहीं बल्कि शुभमन गिल हैं. वहीं, बतौर हेड कोच राहुल द्रविड़ की जगह गौतम गंभीर ने ले ली है. फैंस की दिलचस्पी इस बात पर भी है कि अगले साल साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए किन भारतीय खिलाड़ियों को टीम में जगह मिलेगी और किनका पत्ता साफ हो जाएगा.

केएल राहुल की जगह पक्की

विकेट कीपर की रेस में केएल राहुल सबसे आगे हैं. पिछले 2-3 सालों से वो 50-ओवर फॉर्मेट में शानदार फॉर्म में हैं और उनकी जगह पर कोई सवाल नहीं है. ये भी तय है कि वो प्लेइंग इलेवन का हिस्सा भी रहेंगे. हालांकि, टीम मैनेजमेंट केएल राहुल के अलावा एक और विकेट कीपर के विकल्प को तलाश रही है और इस रेस में ऋषभ पंत से आगे संजू सैमसन हैं.

पंत की जगह लेंगे संजू सैमसन?

रिपोर्ट के अनुसार, केएल राहुल विकेटकीपिंग के लिए पहली पसंद बने हुए हैं, लेकिन दूसरे विकेटकीपर की जगह के लिए संजू सैमसन और ऋषभ पंत के बीच टक्कर है. फिलहाल इस जंग में सैमसन आगे हैं. आईपीएल 2026 में भी पंत का बल्ला खामोश है. दूसरी तरफ संजू सैमसन अब तक दो शतक जड़ चुके हैं. हाल ही में हुए टी20 वर्ल्ड कप में भी सैमसन ने बल्ले से कोहराम मचाया था और वो 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' भी बने थे. दूसरी तरफ ऋषभ पंत टी20 विश्व कप टीम का भी हिस्सा नहीं थे.

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ODI में किसका रिकॉर्ड बेहतर?

ऋषभ पंत ने अभी तक भारत के लिए 31 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 33.50 की औसत और 106.21 की स्ट्राइक रेट से 871 रन बनाए हैं. दूसरी तरफ, संजू सैमसन ने ODI में 14 पारियों में 56.67 के बेहद उच्च औसत से 510 रन बनाए हैं. जिसमें तीन अर्धशतक और एक शतक शामिल है.

बता दें कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2027 अक्टूबर-नवंबर 2027 में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में आयोजित होने वाला है. टूर्नामेंट के 14वें संस्करण में 14 टीमें ग्रुप स्टेज, सुपर सिक्स और नॉकआउट स्टेज वाले प्रारूप में प्रतिस्पर्धा करेंगी. ऑस्ट्रेलिया मौजूदा चैंपियन के रूप में इसमें भाग लेगा.

यह भी पढ़ें: वर्ल्ड कप 2027 के बाद विराट कोहली ने लिया संन्यास तो कौन बनेगा भारत का नंबर-3 बल्लेबाज? ये क्रिकेटर बड़ा दावेदार

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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