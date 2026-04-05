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SRH vs LSG: ऋषभ पंत की जुझारू पारी से लखनऊ का खुला खाता, सनराइजर्स हैदराबाद को उनके घर पर दी पटखनी

SRH vs LSG Highlights: आईपीएल 2026 के 10वें मैच में लखनऊ सुपर जाएंट्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से हुआ. बेहद रोमांचक मुकाबले में आखिरकार बाजी लखनऊ ने मारी. ऋषभ पंत ने कप्तानी पारी खेलते हुए अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 05, 2026, 07:55 PM IST
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SRH vs LSG: ऋषभ पंत की जुझारू पारी से लखनऊ का खुला खाता, सनराइजर्स हैदराबाद को उनके घर पर दी पटखनी

SRH vs LSG Highlights: आईपीएल 2026 के 10वें मैच में लखनऊ सुपर जाएंट्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से हुआ. बेहद रोमांचक मुकाबले में आखिरकार बाजी लखनऊ ने मारी. ऋषभ पंत ने कप्तानी पारी खेलते हुए अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.  हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 156 रन बनाए थे. स्कोर छोटा था, लेकिन उनके गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन कर मैच को रोमांचक बना दिया. ऋषभ पंत ने लखनऊ को जिताने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और 50 गेंदों पर 68 रनों की शानदार पारी खेलकर इस सीजन में लखनऊ सुपर जाएंट्स को पहली जीत दिलाई. वहीं, सनराइजर्स हैदराबाद ने अभी तक 3 मुकाबले खेले हैं और 2 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है.

ऋषभ पंत ने खेली कप्तानी पारी 

सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में ऋषभ पंत ने प्लान बदला और नंबर-3 पर बल्लेबाजी करने उतरे. अपने अंदाज से विपरीत उन्होंने शुरुआत में थोड़ा वक्त लिया और सिंगल-डबल से स्कोरबोर्ड चलाते रहे. दूसरी तरफ से एडन मार्करम तेजी से रन बना रहे थे, लेकिन जब वो 27 गेंदों पर 45 रन बनाकर आउट हुए तो पंत ने अटैकिंग रूप अपनाया. वो मैच को अंतिम ओवर लेकर गए. 136.00 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए उन्होंने 50 गेंदों पर 68 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली.

जीत के बाद इमोशनल हो गए संजीव गोयनका

लखनऊ सुपर जाएंट्स के मालिक संजीव गोयनका अक्सर गेम में इंवॉल्व रहते हैं. सोशल मीडिया पर मैच के बाद उनके बातचीत का वीडियो तो कई बार वायरल होता है, लेकिन आज वो लखनऊ की जीत के बाद इमोशनल हो गए. जैसे ही ऋषभ पंत ने विनिंग शॉट खेला, कैमरे का फोकस सीधा संजीव गोयनका की तरफ गया, जिनकी आंखें थोड़ी नम थी. आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जाएंट्स ने जीत का स्वाद चख लिया है. दो अंक के साथ ऋषभ पंत की टीम फिलहाल पॉइंट्स टेबल पर 7वें नंबर पर हैं. वहीं, 3 में से दो मुकाबले हारकर सनराइजर्स 5वें स्थान पर खिसक गई है.

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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