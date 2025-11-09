Advertisement
IND vs SA: स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के तौर पर खेलेंगे ध्रुव जुरेल, इस क्रिकेटर का कटेगा पत्ता, टेस्ट टीम में होगा ये बड़ा बदलाव!

IND vs SA Test: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 14 नवंबर से होने जा रहा है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज में ऋषभ पंत पहली पसंद के विकेटकीपर के रूप में खेलेंगे. वहीं, विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के तौर पर खेलेंगे. भारतीय टीम मैनेजमेंट ध्रुव जुरेल को साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज में मिडिल ऑर्डर में मौका देने के लिए उत्सुक है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 09, 2025, 07:21 AM IST
स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के तौर पर खेलेंगे ध्रुव जुरेल

ध्रुव जुरेल के शानदार फॉर्म को भारतीय टीम मैनेजमेंट और सेलेक्शन कमिटी नजरअंदाज नहीं करेगी, ऐसे में वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ आगामी दो मैचों की टेस्ट सीरीज में स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के तौर पर खेलेंगे. जब ऋषभ पंत पैर के फ्रैक्चर से उबर रहे थे, तब ध्रुव जुरेल ने भारत के लिए अपने पिछले तीन टेस्ट मैचों में विकेटकीपिंग की थी, लेकिन अब उपकप्तान की वापसी ने कोलकाता में 14 नवंबर से शुरू होने वाले पहले टेस्ट से पहले प्लेइंग इलेवन का चयन थोड़ा मुश्किल बना दिया है.

कब शुरू होगी टेस्ट सीरीज?

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 14 नवंबर से 18 नवंबर तक कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जाएगा. सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 22 नवंबर से 26 नवंबर तक गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस घरेलू सीजन की शुरुआत से ही ध्रुव जुरेल ने 140, 1, 56, 125, 44, 6, 132 और 127 रन के स्कोर बनाए हैं. ध्रुव जुरेल ने पिछली 8 फर्स्ट क्लास पारियों में रनों की आग उगली है. ऐसे में ध्रुव जुरेल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.

इस क्रिकेटर का कटेगा पत्ता

चयन प्रक्रिया से जुड़े BCCI के एक सूत्र ने बताया, 'ध्रुव जुरेल के स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के रूप में खेलने की संभावना है. आदर्श रूप से, दो स्थान हैं जहां उन्हें फिट किया जा सकता है. एक नंबर 3 पर जहां साई सुदर्शन बैटिंग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने आखिरी टेस्ट में अर्धशतक बनाया है और टीम मैनेजमेंट एक स्थिर नंबर 3 का बल्लेबाज चाहती है.' सूत्र ने कहा, 'दूसरा स्थान नीतीश रेड्डी का है और उन्हें ध्रुव जुरेल से आगे नहीं खिलाया जा सकता, क्योंकि भारतीय परिस्थितियों में उनकी गेंदबाजी की ज्यादा जरूरत नहीं होगी.'

भारत तीन स्पिनर और दो तेज गेंदबाजों के साथ खेलेगा

ऐसा माना जा रहा है कि अहमदाबाद में नीतीश रेड्डी को पहली पारी में सिर्फ 4 ओवर गेंदबाजी करने का मौका दिए जाने के बाद दिल्ली टेस्ट मैच में देवदत्त पडिक्कल को खिलाने पर गंभीरता से विचार-विमर्श हुआ है. कोटला में, नीतीश रेड्डी को कुछ समय देने के लिए ऊपरी क्रम में भेजा गया था, लेकिन उन्हें गेंदबाजी का मौका नहीं दिया गया. गौतम गंभीर आठवें नंबर तक बल्लेबाजी करने को लेकर आश्वस्त हैं. कोच गौतम गंभीर भी ध्रुव जुरेल को मिडिल ऑर्डर में ज्यादा मौका देने की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि भारत तीन स्पिनरों और दो तेज गेंदबाजों के साथ खेलेगा.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Ind vs SA

