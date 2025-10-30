गंभीर-गिल की टेंशन खत्म, साउथ अफ्रीका सीरीज से पहले भारत के लिए आ गई बड़ी खुशखबरी

ऋषभ पंत इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में चोटिल होने के बाद पहली बार एक्शन में उतरने के लिए तैयार हैं. वह साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ इंडिया ए के लिए दो अनऑफिशियल टेस्ट मैच खेलेंगे. साई सुदर्शन ने पंत को लेकर कहा है कि वह पहले से और फिट दिख रहे हैं, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले टीम के लिए बेहद अच्छी खबर है. उन्होंने कहा कि पंत जल्द ही कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में वापसी करने वाले हैं.

कप्तानी करेंगे ऋषभ पंत

इंग्लैंड दौरे के दौरान पैर में चोट लगने के कारण लगभग तीन महीने तक बाहर रहने के बाद पंत साउथ अफ्रीका 'ए' के खिलाफ होने वाली दो मैचों की चार दिवसीय सीरीज में भारत 'ए' टीम की कप्तानी करेंगे. सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले पंत की मैच फिटनेस को जांचने के लिए भारत ए मैचों पर बारीकी से नजर रखेंगे.

पंत पहले से ज्यादा मजबूत और फिट

साउथ अफ्रीका 'ए' सीरीज से पहले साई सुदर्शन ने पंत की फिटनेस को लेकर अच्छी खबर दी है. उन्होंने कहा कि पंत पहले से अधिक मजबूत और फुर्तीले दिख रहे हैं. सुदर्शन ने इसका श्रेय पंत के चोट से उबरने के समय को दिया, जिसका इस्तेमाल उन्होंने खुद को शारीरिक रूप से फिर से बनाने और आत्मविश्वास के साथ वापसी करने में किया.

भारत ए के ट्रेनिंग सेशन के बाद सुदर्शन ने कहा, 'ऋषभ शानदार दिख रहे हैं. शायद पहले से भी ज्यादा फिट. उन्हें खुद को फिट करने के लिए कुछ समय मिला, ट्रेनिंग पर काम करने का मौका मिला, क्योंकि कभी-कभी जब आप चोटिल होते हैं, तो आपको अपनी पसंद की चीजों पर काम करने के लिए खास समय मिल जाता है. मुझे लगता है कि वह थोड़े और फिट और मजबूत लग रहे हैं और हमेशा की तरह साहसी भी हैं.'

वेस्टइंडीज के खिलाफ नहीं खेले थे पंत

पंत ने इस दौरान वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज मिस कर दी थी. वह BCCI के CoE में अभ्यास कर रहे थे. अब वह मैच में कुछ अच्छा समय मैदान पर बिताना चाहेंगे, बशर्ते लगातार हो रही बारिश मैच में खलल न डाले. 28 साल के पंत प्रोटीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर ध्रुव जुरेल की जगह ले सकते हैं, जिन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था.

'लय वापस पाने का शानदार मौका'

तमिलनाडु के बल्लेबाज सुदर्शन ने बताया कि ट्रेनिंग के दौरान पंत अपने पुराने खुशमिजाज नजर आ रहे थे. उन्होंने कहा कि विकेटकीपर-बल्लेबाज ने अपने साथियों से आगामी मैचों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने को कहा, ताकि वे अपनी रेड-बॉल (टेस्ट क्रिकेट) की लय और मैच फिटनेस वापस पा सकें. सुदर्शन ने कहा, 'पंत का मैसेज बहुत साफ है. ट्रेनिंग के पहले दिन हम सब इकट्ठा हुए थे और वह कह रहे थे कि यह हर किसी के लिए खेल की लय वापस पाने का एक शानदार मौका है. साथ ही हम जीतने के लिए भी खेल रहे हैं और यही मुख्य बात है.'