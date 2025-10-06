Advertisement
जल्द एक्शन में दिखने वाले हैं ऋषभ पंत... फिटनेस पर आया बड़ा अपडेट, चल रही इस मैच की तैयारी

Rishabh Pant Injury Update: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज ऋषभ पंत की फिटनेस पर बड़ा अपडेट आ चुका है. पंत इंग्लैंड टूर के दौरान ऐसे चोटिल हुए कि उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज और ऑस्ट्रेलिया टूर से भी बाहर होना पड़ा था. लेकिन अब जल्द ही वह एक्शन में नजर आ सकते हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 06, 2025, 08:05 PM IST
Rishabh Pant Injury Update: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज ऋषभ पंत की फिटनेस पर बड़ा अपडेट आ चुका है. पंत इंग्लैंड टूर के दौरान ऐसे चोटिल हुए कि उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज और ऑस्ट्रेलिया टूर से भी बाहर होना पड़ा था. लेकिन अब जल्द ही वह एक्शन में नजर आ सकते हैं. रिपोर्ट में पता चला कि पंत अब लगभग फिट हैं और उन्हें बस खेलने की अनुमति का इंतजार है. हालांकि, टीम इंडिया में वापसी के लिए पंत को पहले घरेलू क्रिकेट में खेलना पड़ेगा.

क्या है अपडेट?

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऋषभ पंत अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में रणजी ट्रॉफी के जरिए प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया को पता चला है कि बीसीसीआई की मेडिकल टीम आने वाले हफ्ते में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में पंत के दाहिने पैर की जांच करेगी. बीसीसीआई के एक सूत्र ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, 'फिलहाल, संभावना है कि 10 अक्टूबर तक उन्हें खेलने की अनुमति मिल जाए. इस हफ्ते जाँच होनी है.'

रिकवरी में लग रहा टाइम

रिपोर्ट में आगे बताया गया, 'उनकी रिकवरी में काफी समय लगा है. बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनके साथ कोई जोखिम नहीं लेना चाहती.' रिपोर्ट्स के मुताबिक टाइम्स ऑफ इंडिया को यह भी पता चला है कि पंत ने दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के अध्यक्ष रोहन जेटली को रणजी ट्रॉफी में दिल्ली के लिए खेलने की अपनी इच्छा से अवगत करा दिया है. 

कब एक्शन में दिखेंगे पंत?

डीडीसीए के एक शीर्ष अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, 'पंत ने कहा है कि वह 25 अक्टूबर से दिल्ली में होने वाले रणजी ट्रॉफी मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे. उन्होंने बताया है कि यह फिटनेस और बीसीसीआई की मेडिकल टीम से मिली मंजूरी पर निर्भर करेगा. पंत ने अभी तक कोई तारीख तय नहीं की है कि वह दिल्ली कैंप से कब जुड़ सकते हैं. उन्होंने सीओई से मंजूरी का इंतजार करने को कहा है. 15 अक्टूबर से शुरू होने वाले रणजी ट्रॉफी के पहले दौर के मैच खेलना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा. अगर वह उपलब्ध रहते हैं, तो उनके टीम की कमान संभालने की पूरी संभावना है.'

Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

