घायल है इसलिए घातक है... IPL 2026 में सुपर फ्लॉप, ODI और T20 से कटा पत्ता, अफगानिस्तान पर कहर बनकर टूटेगा ये स्टार खिलाड़ी

भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच 6 जून से लेकर 10 जून तक न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच में टीम इंडिया का एक मैच विनर क्रिकेटर अफगानिस्तान की टीम पर कहर बनकर टूटेगा. अब यह क्रिकेटर भारत की केवल टेस्ट टीम का हिस्सा है. खराब फॉर्म की वजह से इस विकेटकीपर बल्लेबाज का भारत की वनडे और टी20 टीम से पत्ता कट चुका है. भारत के इस धाकड़ क्रिकेटर की IPL कप्तानी भी चली गई है. घायल होने के साथ ही अब यह क्रिकेटर पहले से काफी खतरनाक बन गया है और अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में घातक साबित होगा.

अफगानिस्तान पर कहर बनकर टूटेगा ये स्टार खिलाड़ी

भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत अफगानिस्तान के खिलाफ 6 जून से न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में होने वाले टेस्ट मैच में अपने बल्ले से गदर मचाने के लिए तैयार हैं. टीम इंडिया का ये खिलाड़ी जब क्रीज पर उतरेगा तो अफगानिस्तानी गेंदबाजों में खौफ की लहर दौड़ जाएगी. ऋषभ पंत 7 महीने बाद भारत के लिए टेस्ट मैच खेलते नजर आएंगे, जो उनका पसंदीदा फॉर्मेट भी है. ऋषभ पंत ने अपना आखिरी टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ नवंबर 2025 में गुवाहाटी में खेला था. IPL 2026 के 14 मैचों में ऋषभ पंत ने 28.36 की औसत से 312 रन बनाए थे.

घायल हैं इसलिए घातक हैं

ऋषभ पंत की कप्तानी में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) का IPL 2026 में प्रदर्शन' शर्मनाक' रहा. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम प्वाइंट्स टेबल में सबसे आखिरी स्थान पर रही. 'प्लेऑफ' की रेस से बाहर होने के बाद ऋषभ पंत ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया था. अब ऋषभ पंत अफगानिस्तान के खिलाफ 6 जून से न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में होने वाले टेस्ट मैच में रनों की बारिश करने के लिए तैयार हैं. अब ऋषभ पंत के निशाने पर अफगानिस्तान की टीम होगी.

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नंबर 5 पर धुआंधार बल्लेबाजी

अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में ऋषभ पंत नंबर 5 पर धुआंधार बल्लेबाजी से कहर मचाकर रख देंगे. ऋषभ पंत मिडिल ऑर्डर में एक्स-फैक्टर की कमी को पूरा कर सकते हैं. ऋषभ पंत की विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने विरोधी टीम के गेंदबाज भी रहम की भीख मांगते नजर आते हैं. ऋषभ पंत के पास स्पिनरों के खिलाफ गजब की तकनीक है. ऋषभ पंत स्पिनरों के खिलाफ हावी होकर खेलते हैं.

ऋषभ पंत का टेस्ट रिकॉर्ड

ऋषभ पंत ने भारत के लिए 49 टेस्ट मैचों में 42.91 की बेहतरीन औसत से 3476 रन बनाए हैं. ऋषभ पंत ने इस दौरान 8 शतक और 18 अर्धशतक लगाए हैं. टेस्ट मैचों में ऋषभ पंत का बेस्ट स्कोर 159 रन है. ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में वनडे और टी20 क्रिकेट की स्टाइल में बैटिंग करते हैं. ऋषभ पंत चौके और छक्कों की बरसात कर स्पिनरों पर दबाव बनाते हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में स्पिनरों का अहम रोल रहेगा. ऐसे में ऋषभ पंत टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे.