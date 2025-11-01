Advertisement
trendingNow12983797
Hindi Newsक्रिकेट

4 महीने बाद टेस्ट टीम में होगी भारत के सबसे खूंखार बल्लेबाज की एंट्री, गेंदबाज मांगेंगे रहम की भीख!

4 महीने बाद भारत का सबसे खूंखार बल्लेबाज टेस्ट टीम में वापसी करने जा रहा है. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 14 नवंबर से होगा. दोनों देशों के बीच टेस्ट सीरीज 14 नवंबर से 26 नवंबर तक खेली जाएगी.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 01, 2025, 12:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

4 महीने बाद टेस्ट टीम में होगी भारत के सबसे खूंखार बल्लेबाज की एंट्री, गेंदबाज मांगेंगे रहम की भीख!

4 महीने बाद भारत का सबसे खूंखार बल्लेबाज टेस्ट टीम में वापसी करने जा रहा है. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 14 नवंबर से होगा. दोनों देशों के बीच टेस्ट सीरीज 14 नवंबर से 26 नवंबर तक खेली जाएगी. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 14 नवंबर से 18 नवंबर तक कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जाएगा. सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 22 नवंबर से 26 नवंबर तक गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

4 महीने बाद टेस्ट टीम में होगी भारत के सबसे खूंखार बल्लेबाज की एंट्री

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान 4 महीने बाद एक खूंखार बल्लेबाज टेस्ट टीम में वापसी करेगा, जो टीम इंडिया के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा. टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम का ये क्रिकेटर अपने अकेले दम पर साउथ अफ्रीका की पूरी टीम को तबाह कर सकता है. टीम इंडिया का ये खिलाड़ी जब क्रीज पर उतरेगा तो साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों में खौफ की लहर दौड़ जाएगी. टीम इंडिया का ये ब्रह्मास्त्र और कोई नहीं बल्कि ऋषभ पंत हैं. ऋषभ पंत 4 महीने बाद भारत की टेस्ट टीम में वापसी करेंगे. ऋषभ पंत ने अपना आखिरी टेस्ट मैच इस साल जुलाई में इंग्लैंड दौरे पर मैनचेस्टर में खेला था.

Add Zee News as a Preferred Source

पैर में फ्रैक्चर हो गया

बता दें कि ऋषभ पंत को इस साल जुलाई में इंग्लैंड दौरे पर मैनचेस्टर टेस्ट के दौरान पैर में फ्रैक्चर हो गया था. दरअसल, इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर टेस्ट के पहले दिन ऋषभ पंत को रिवर्स स्वीप शॉट खेलते समय क्रिस वोक्स की गेंद पैर में जा लगी. इसके बाद ऋषभ पंत को पैर में फ्रैक्चर हो गया. ऋषभ पंत तब से क्रिकेट के मैदान से दूर रहे हैं. हालांकि अब खुद ऋषभ पंत ने अपनी वापसी का ऐलान कर दिया है. भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में वापसी के लिए खुद को हरी झंडी दे दी है. ऋषभ पंत ने कहा कि वह अपने पैर की चोट से पूरी तरह उबर चुके हैं.

'मैं पूरी तरह से ठीक हो गया'

ऋषभ पंत ने BCCI के एक वीडियो में कहा, 'इस प्रक्रिया का पहला चरण घाव भरने का था. पहले छह हफ्तों तक, आपको फ्रैक्चर को ठीक से ठीक होने देना होता है और फिर BCCI के COE (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) को रिपोर्ट करना होता है. शुक्र है कि घाव जल्दी भर गया. मैंने धीरे-धीरे अपना रिहैब शुरू किया. शुरुआती दिनों में, काफी फिजियोथेरेपी और सावधानीपूर्वक निगरानी की जरूरत पड़ी. जब कुछ हद तक रिकवरी हुई, तो मैंने अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया. अभी, मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूं और इस दौरान मेरी मदद करने के लिए मैं COE (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) स्टाफ का बहुत आभारी हूं.'

टेस्ट क्रिकेट में हावी होकर खेलते हैं

ऋषभ पंत के पास गजब की तकनीक है. ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में हावी होकर खेलते हैं. ऋषभ पंत चौके और छक्कों की बरसात कर विरोधी टीम के गेंदबाजों पर दबाव बनाते हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में स्पिनरों का अहम रोल रहेगा. ऐसे में ऋषभ पंत टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे. ऋषभ पंत ने भारत के लिए 47 टेस्ट मैचों में 44.51 की बेहतरीन औसत से 3427 रन बनाए हैं. ऋषभ पंत ने इस दौरान 8 शतक और 18 अर्धशतक लगाए हैं. टेस्ट मैचों में ऋषभ पंत का बेस्ट स्कोर 159 रन है. ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में वनडे और टी20 क्रिकेट की स्टाइल में बैटिंग करते हैं. ऋषभ पंत ने दुनियाभर के कई मुश्किल मैदानों पर टीम इंडिया के लिए कई मैच जिताऊ पारियां खेलीं हैं. ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में टेस्ट शतक लगाए हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Rishabh Pant

Trending news

आंध्र प्रदेश के मंदिर में भगदड़ से 9 श्रद्धालुओं की मौत, जानें कैसे हुआ यह...
Andhra Pradesh
आंध्र प्रदेश के मंदिर में भगदड़ से 9 श्रद्धालुओं की मौत, जानें कैसे हुआ यह...
आज से देश में पहली बार शुरू होगी जाति जनगणना, पहले चरण के लिए भरनी होगी ये जानकारी
Caste Census
आज से देश में पहली बार शुरू होगी जाति जनगणना, पहले चरण के लिए भरनी होगी ये जानकारी
शिक्षा के बाद अब इस मामले में भी देश का पहला राज्य बना केरल, CM ने किया बड़ा ऐलान
Pinarayi Vijayan
शिक्षा के बाद अब इस मामले में भी देश का पहला राज्य बना केरल, CM ने किया बड़ा ऐलान
स्टूडियो में 17 बच्चों को जिंदा जलाने वाला था रोहित आर्य? FIR में बड़ा खुलासा
hindi mumbai news
स्टूडियो में 17 बच्चों को जिंदा जलाने वाला था रोहित आर्य? FIR में बड़ा खुलासा
बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में विद्रोह कर क्यों गिराई गई सरकार? डोभाल ने साफ बताया
Ajit Doval
बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में विद्रोह कर क्यों गिराई गई सरकार? डोभाल ने साफ बताया
बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित एनकाउंटर से पहले किस-किसके टच में था? बड़ा खुलासा
mumbai
बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित एनकाउंटर से पहले किस-किसके टच में था? बड़ा खुलासा
कांग्रेस ने अजहरुद्दीन को अचानक मंत्री क्यों बनाया? मैच फंसा तो दी शॉर्ट लेग पोजीशन
telangana news hindi
कांग्रेस ने अजहरुद्दीन को अचानक मंत्री क्यों बनाया? मैच फंसा तो दी शॉर्ट लेग पोजीशन
'सफेद रंग का पाउडर, सिखों को मारने जेल से क्रिमिनल छोड़े गए...' वो आज ही का दिन था
1984 Anti Sikh Riot
'सफेद रंग का पाउडर, सिखों को मारने जेल से क्रिमिनल छोड़े गए...' वो आज ही का दिन था
बिहार चुनाव से पहले लोगों को बड़ी राहत, नवंबर के पहले दिन सस्ता हुआ सिलेंडर
LPG Cylinder
बिहार चुनाव से पहले लोगों को बड़ी राहत, नवंबर के पहले दिन सस्ता हुआ सिलेंडर
कहीं आसमान से बरसेगा पानी तो कहीं कहर बरपाएगी सफेद आफत, कैसा रहेगा नवंबर का आगाज
Weather
कहीं आसमान से बरसेगा पानी तो कहीं कहर बरपाएगी सफेद आफत, कैसा रहेगा नवंबर का आगाज