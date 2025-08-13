VIDEO: 'मुझे नफरत है..' दर्द में बिलख रहे ऋषभ पंत! टूटे पैर के साथ हालत दिखी टाइट
VIDEO: 'मुझे नफरत है..' दर्द में बिलख रहे ऋषभ पंत! टूटे पैर के साथ हालत दिखी टाइट

Rishabh Pant: टीम इंडिया की तैयारियां एशिया कप 2025 के लिए जोरों पर हैं. लेकिन दूसरी तरफ स्टार बल्लेबाज ऋषभ पंत अंदर ही अंदर दर्द में बिलख रहे हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना दर्द बयां कर दिया है. हालांकि, पंत ने एक वीडियो भी शेयर किया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 13, 2025, 07:20 PM IST
Rishabh Pant
Rishabh Pant

Rishabh Pant: टीम इंडिया की तैयारियां एशिया कप 2025 के लिए जोरों पर हैं. लेकिन दूसरी तरफ स्टार बल्लेबाज ऋषभ पंत अंदर ही अंदर दर्द में बिलख रहे हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना दर्द बयां कर दिया है. हालांकि, पंत ने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वह काफी मस्ती करते दिख रहे हैं. उन्होंने बताया कि वह इस टूटे पैर के साथ एक ही काम कर सकते हैं. 

टेस्ट सीरीज में चोटिल हुए थे पंत

ऋषभ पंत इंग्लैंड टूर पर धमाकेदार फॉर्म में थे. उन्होंने आतिशी अंदाज में बैटिंग की और शतकीय पारियां भी खेलीं. लेकिन मैनचेस्टर टेस्ट उनके लिए बुरा सपना साबित हुआ. एक रिवर्स स्वीप खेलने के चक्कर में पंत के पैर में गेंद लगी और उन्हें फ्रैक्चर हो गया. अब एशिया कप में भी उनकी मौजूदगी मुश्किल होगी. पंत ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर चोट का दर्द बयां किया. 

पंत ने लगाई स्टोरी

ऋषभ पंत ने इंस्टाग्राम पर फ्रैक्चर पैर की फोटो लगाई. उन्होंने इसपर लिखा कि उन्हें इससे नफरत है. वहीं, पंत ने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वह पिज्जा बनाते दिख रहे हैं. पंत ने खूब मजे किए और कहा कि वह टूटे पैर के साथ सिर्फ यही कर सकते हैं. हालांकि, इस वीडियो में भी पंत टूटे पैर से लंगड़ाते नजर आ रहे थे. 

 

बहादुरी से जीता दिल

ऋषभ पंत ने टेस्ट सीरीज में अपनी बहादुरी से सभी का दिल जीत लिया. वह इंजरी के बावजूद मैदान में उतरे और एक पैर पर अड़कर चौके-छक्के जमाए. मैनचेस्टर में उन्होंने टूटे पैर के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया था. हालांकि, अब पंत को क्रिकेट मैदान पर वापसी के लिए महीनों लग सकते हैं. 

