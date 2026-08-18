ऋषभ पंत ने टेस्ट में ठोका छक्कों का शतक, ऐसा करने वाले दुनिया के चौथे और एशिया के पहले खिलाड़ी बने

Rishabh Pant 100 Sixes in Test Cricket: भारत के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने इतिहास रच दिया है. वो टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के जड़ने वाले दुनिया के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं. श्रीलंका के खिलाफ गॉल में जारी टेस्ट की दूसरी पारी में उन्होंने ये महाकारनामा किया. उन्होंने सिक्स जड़कर फिफ्टी भी पूरी की. ऋषभ पंत टेस्ट में सबसे तेज 100 छक्के जड़ने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं. उन्होंने 89 पारियों में ये कारनामा किया.