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ऋषभ पंत ने टेस्ट में ठोका छक्कों का शतक, ऐसा करने वाले दुनिया के चौथे और एशिया के पहले खिलाड़ी बने

Rishabh Pant 100 Sixes in Test Cricket: भारत के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने इतिहास रच दिया है. वो टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के जड़ने वाले दुनिया के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं. श्रीलंका के खिलाफ गॉल में जारी टेस्ट की दूसरी पारी में उन्होंने ये महाकारनामा किया.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 18, 2026, 01:43 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 02:15 PM IST
ऋषभ पंत ने टेस्ट में ठोका छक्कों का शतक, ऐसा करने वाले दुनिया के चौथे और एशिया के पहले खिलाड़ी बने
Image Credit: Rishabh Pant

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Ritesh Kumar

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रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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