ऋषभ पंत ने टेस्ट में ठोका छक्कों का शतक, ऐसा करने वाले दुनिया के चौथे और एशिया के पहले खिलाड़ी बने

Rishabh Pant 100 Sixes in Test Cricket: भारत के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने इतिहास रच दिया है. वो टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के जड़ने वाले दुनिया के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं. श्रीलंका के खिलाफ गॉल में जारी टेस्ट की दूसरी पारी में उन्होंने ये महाकारनामा किया. उन्होंने सिक्स जड़कर फिफ्टी भी पूरी की. ऋषभ पंत टेस्ट में सबसे तेज 100 छक्के जड़ने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं. उन्होंने 89 पारियों में ये कारनामा किया.
भारत के ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट के 149 सालों के इतिहास में 100 छक्के जड़ने वाले दुनिया के सिर्फ चौथे खिलाड़ी बने. उन्होंने बेन स्टोक्स, ब्रैंडन मैकुलम और एडम गिलक्रिस्ट के स्पेशल क्लब में अपनी जगह बना ली है. टेस्ट में सबसे अधिक सिक्स जड़ने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर बेन स्टोक्स के नाम है. हाल ही में रिटायरमेंट लेने वाले स्टोक्स ने इस फॉर्मेट में 138 छक्के ठोके हैं.
ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेजी से 100 छक्के जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने ये खास उपलब्धि हासिल करने के लिए 89 पारियां ली है. बता दें कि पंत के अलावा अभी तक एशिया का कोई भी खिलाड़ी टेस्ट में 100 छक्के नहीं जड़ सका है. वहीं, वर्ल्ड क्रिकेट में भी उनसे पहले सिर्फ 3 खिलाड़ियों ने ये कारनामा किया था.
बेन स्टोक्स (इंग्लैंड)- 138 छक्के
ब्रेंडन मैकुलम (न्यूजीलैंड) - 107 छक्के
ऋषभ पंत (भारत) - 100 छक्के
एडम गिलक्रिस्ट (ऑस्ट्रेलिया) - 100 छक्के
क्रिस गेल- 98 छक्के
टिम साउथी- 98 छक्के
जैक्स कैलिस- 97 छक्के
वीरेंद्र सहवाग- 91 छक्के
टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक सिक्स जड़ने वाले टॉप-8 खिलाड़ियों की लिस्ट में ऋषभ पंत इकलौते ऐसे हैं, जो अभी तक इस फॉर्मेट में एक्टिव हैं. उन्होंने 100 छक्के मारकर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व धुरंधर एडम गिलक्रिस्ट की बराबरी कर ली है. हालांकि, वो इस रेस में सबसे ऊपर पहुंचना चाहेंगे. फिलहाल शिखर पर बेन स्टोक्स हैं, जिन्होंने टेस्ट में 100 छक्के जड़े हैं.