Ind vs Eng: Rishabh Pant का 'दबंग शॉट' देखकर किसी को भी नहीं हुआ यकीन, Jofra Archer भी रह गए हैरान

अहमदाबाद: टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने अहमदाबाद में पहले टी-20 मैच के दौरान जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) की गेंद पर रिवर्स स्कूप शॉट खेलकर हैरतअंगेज अंदाज में छक्का जड़ दिया. ऋषभ पंत (Rishabh Pant) का जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) जैसे घातक तेज गेंदबाज के खिलाफ ऐसा दबंग शॉट (Reverse Scoop Shot) देखकर हर कोई हैरान रह गया.

दरअसल, भारत की पारी के चौथे ओवर में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर बॉलिंग के लिए आए. जोफ्रा आर्चर के इस ओवर की पांचवीं गेंद पर ऋषभ पंत ने वो किया जिसको देखकर खुद जोफ्रा आर्चर भी यकीन नहीं कर पाए. ऋषभ पंत ने जोफ्रा आर्चर की गेंद पर रिवर्स स्कूप (Reverse Scoop Shot) पर छक्का मारा. इस छक्के को देखकर हर कोई हैरान रह गया. ऋषभ पंत ने इससे पहले इसी मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन की गेंद पर भी ऐसा ही शॉट मारा था.

