क्या ऋषभ पंत को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से किया जाएगा ड्रॉप? रिपोर्ट्स में किया गया बड़ा दावा

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज 11 जनवरी से 18 जनवरी तक खेली जाएगी. न्यूजीलैंड के खिलाफ इस तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान इस हफ्ते में किया जा सकता है. कुछ ऐसी रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को न्यूजीलैंड के खिलाफ इस ODI सीरीज से ड्रॉप किया जा सकता है.

क्या ऋषभ पंत को वनडे से किया जाएगा ड्रॉप?

ऋषभ पंत को इस महीने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन ODI मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुना गया था. हालांकि इस विकेटकीपर बल्लेबाज को एक भी मैच की प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिल पाया था. स्पोर्ट्स तक की एक रिपोर्ट के अनुसार ऋषभ पंत भारत की वनडे टीम से बाहर किए जा सकते हैं. ऋषभ पंत इन दिनों विजय हजारे ट्रॉफी (2025-26 एडिशन) में दिल्ली की कप्तानी कर रहे हैं.

2024 में खेला था आखिरी ODI मैच

28 साल के ऋषभ पंत जहां टेस्ट क्रिकेट में भारत के पहली पसंद के विकेटकीपर हैं. वहीं, इसके उलट भारत की ODI और T20I टीम में उन्हें बहुत सीमित मौके मिलते हैं. ऋषभ पंत ने आखिरी बार 7 अगस्त 2024 को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ भारत के लिए कोई वनडे इंटरनेशनल मैच खेला था.

शुभमन गिल चोट से ठीक हो गए

BCCI सेलेक्टर्स इस हफ्ते तीन वनडे मैचों के लिए भारत की टीम का ऐलान कर सकते हैं. शुभमन गिल भारत के वनडे कप्तान हैं और गर्दन की चोट की वजह से वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेल पाए थे, लेकिन अब वह चोट से ठीक हो गए हैं और कीवी टीम के खिलाफ भारत की कप्तानी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

ईशान किशन को मिल सकता है मौका

रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋषभ पंत की जगह ईशान किशन को दो साल से ज्यादा समय के बाद ODI टीम में मौका मिल सकता है. ईशान किशन ने आखिरी बार भारत के लिए वनडे मैच 11 अक्टूबर 2023 को अफगानिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप 2023 के दौरान खेला था. ईशान किशन को T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भी चुना गया था.