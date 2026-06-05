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अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट में ऋषभ पंत लगाएंगे छक्कों का शतक! ऐसा करने वाले बनेंगे पहले भारतीय खिलाड़ी

India vs Afghanistan Test: अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट में टीम इंडिया के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत इतिहास रच सकते हैं. 6 छक्के लगाते ही पंत वो कारनामा कर देंगे, जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में किसी भारतीय खिलाड़ी ने नहीं किया है. भारत बनाम अफगानिस्तान टेस्ट भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा. इन दोनों देशों के बीच ये दूसरा टेस्ट है. इससे पहले भारत और अफगानिस्तान ने 2018 में टेस्ट मैच खेला था.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jun 05, 2026, 08:11 PM IST
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अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट में ऋषभ पंत लगाएंगे छक्कों का शतक! ऐसा करने वाले बनेंगे पहले भारतीय खिलाड़ी

India vs Afghanistan Test: भारतीय क्रिकेट टीम इस साल का पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए कमर कस चुकी है. शुभमन गिल की ब्रिगेड शनिवार, 6 जून से अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज का एकमात्र टेस्ट खेलेगी. ये मैच न्यू चडीगढ़, मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस ग्राउंड पर पहली बार टेस्ट क्रिकेट का आयोजन होने वाला है. अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट में टीम इंडिया के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत इतिहास रच सकते हैं. 6 छक्के लगाते ही पंत वो कारनामा कर देंगे, जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में किसी भारतीय खिलाड़ी ने नहीं किया है. भारत बनाम अफगानिस्तान टेस्ट भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा. इन दोनों देशों के बीच ये दूसरा टेस्ट है. इससे पहले भारत और अफगानिस्तान ने 2018 में टेस्ट मैच खेला था.

टेस्ट में 100 छक्के लगाने के करीब ऋषभ पंत

ऋषभ पंत उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक हैं, जो टेस्ट फॉर्मेट को वनडे और T20 के अंदाज में खेलते हैं. दिलचस्प बात ये है कि आक्रामक बैटिंग के बावजूद उनका रिकॉर्ड एकदिवसीय क्रिकेट और टी20 से ज्यादा टेस्ट में बेहतर है. पिछले 3-4 सालों में पंत टेस्ट में टीम इंडिया के मैच विनर बनकर उभरे हैं. उन्होंने अपने दम पर भारत को कई मैच जितवाए हैं. ऋषभ पंत टेस्ट में अब तक 49 टेस्ट में 94 छक्के जड़ चुके हैं. वो छक्कों के शतक से सिर्फ 6 शॉट्स दूर हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले टेस्ट में उनके पास 100 छक्के जड़ने का सुनहरा मौका होगा.

ऐसा करने वाले बनेंगे पहले भारतीय खिलाड़ी

ऋषभ पंत भारत की तरफ से टेस्ट में सबसे अधिक छक्के जड़ने वाले खिलाड़ी हैं. उन्होंने इस मामले में पहले ही वीरेंद्र सहवाग (90 छक्के) और रोहित शर्मा (88 छक्के) को पीछे छोड़ दिया है. अब पंत टेस्ट क्रिकेट में छक्कों के शतकवीर बनने से 6 सिक्स दूर हैं. वो इस मुकाम तक पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे.

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टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्के किसने लगाए हैं?

टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक सिक्स जड़ने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के नाम है. स्टार ऑलराउंडर ने अब तक इस फॉर्मेट में 136 छक्के जड़े हैं. दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के पूर्व धाकड़ खिलाड़ी ब्रैंडन मैकुलम (107) हैं और तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट (100) हैं. ऋषभ पंत अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में गिलक्रिस्ट के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं.

यह भी पढ़ें: श्रेयस अय्यर का 'डबल रोल', टीम इंडिया की कप्तानी के साथ-साथ निभाएंगे कोच की भूमिका, हो गया बड़ा ऐलान

 

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Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Write...और पढ़ें

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