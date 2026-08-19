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2885 रन... 80 छक्के और 6 शतक, ऋषभ पंत ने रचा इतिहास, WTC में बनाया 'प्रचंड रिकॉर्ड', ऐसा करने वाले पहले भारतीय

कार एक्सीडेंट के कारण एक साल से ज्यादा समय तक खेल से दूर रहने के बावजूद, ऋषभ पंत अब ICC WTC के इतिहास में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. ऋषभ पंत ने 41 टेस्ट मैचों में 2885 रन बनाए हैं.

Reported ByTarun Verma
Published: Aug 19, 2026, 08:13 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 09:16 AM IST
2885 रन... 80 छक्के और 6 शतक, ऋषभ पंत ने रचा इतिहास, WTC में बनाया 'प्रचंड रिकॉर्ड', ऐसा करने वाले पहले भारतीय

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