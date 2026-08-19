2885 रन... 80 छक्के और 6 शतक, ऋषभ पंत ने रचा इतिहास, WTC में बनाया 'प्रचंड रिकॉर्ड', ऐसा करने वाले पहले भारतीय

ऋषभ पंत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के इतिहास में अभी तक 41 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 73 पारियों में 41.81 की औसत से 2885 रन बनाए हैं. ऋषभ पंत ने इस दौरान 6 शतक, 17 अर्धशतक, 314 चौके और 80 छक्के ठोके हैं. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के इतिहास में ऋषभ पंत का हाईएस्ट टेस्ट स्कोर 146 रन रहा है. वहीं, शुभमन गिल की बात करें तो उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के इतिहास में अभी तक 41 टेस्ट मैचों की 75 पारियों में 42.16 की औसत से 2867 रन बनाए हैं.