2885 रन... 80 छक्के और 6 शतक, ऋषभ पंत ने रचा इतिहास, WTC में बनाया 'प्रचंड रिकॉर्ड', ऐसा करने वाले पहले भारतीय

भारत के धाकड़ विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने गॉल टेस्ट की दूसरी पारी में 69 गेंद पर 66 रन बनाकर इतिहास रच दिया है. ऋषभ पंत ने इस पारी में नंबर-5 पर बल्लेबाजी करते हुए 95.65 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. ऋषभ पंत ने अपनी पारी के दौरान 8 चौके और 2 छक्के उड़ाए. ऋषभ पंत ने इस दौरान टेस्ट क्रिकेट में छक्कों का शतक जड़कर बेन स्टोक्स, ब्रेंडन मैक्कुलम और एडम गिलक्रिस्ट के एलीट क्लब में एंट्री मारी है.
ऋषभ पंत (100 छक्के), बेन स्टोक्स (138 छक्के), ब्रेंडन मैक्कुलम (107 छक्के) और एडम गिलक्रिस्ट (100 छक्के) टेस्ट क्रिकेट में 100 या उससे ज्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज हैं. गॉल टेस्ट की दूसरी पारी में 66 रन बनाकर ऋषभ पंत ने महारिकॉर्ड बना दिया है. ऋषभ पंत अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज्यादा 2885 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. ऋषभ पंत ने शुभमन गिल के 2867 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है.
ऋषभ पंत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के इतिहास में अभी तक 41 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 73 पारियों में 41.81 की औसत से 2885 रन बनाए हैं. ऋषभ पंत ने इस दौरान 6 शतक, 17 अर्धशतक, 314 चौके और 80 छक्के ठोके हैं. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के इतिहास में ऋषभ पंत का हाईएस्ट टेस्ट स्कोर 146 रन रहा है. वहीं, शुभमन गिल की बात करें तो उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के इतिहास में अभी तक 41 टेस्ट मैचों की 75 पारियों में 42.16 की औसत से 2867 रन बनाए हैं.
शुभमन गिल ने इस दौरान 10 शतक, 8 अर्धशतक, 321 चौके और 46 छक्के ठोके हैं. शुभमन गिल का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के इतिहास में हाईएस्ट टेस्ट स्कोर 269 रन रहा है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के इतिहास में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में ऋषभ पंत और शुभमन गिल के बाद रोहित शर्मा, रवींद्र जडेजा और विराट कोहली का नंबर आता है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट के नाम है.
जो रूट ने 77 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) मैचों में कुल 6,651 रन बनाए हैं. जो रूट पाकिस्तान के खिलाफ आज यानी बुधवार से शुरू होने वाली तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में 7,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बनने की कोशिश करेंगे. ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं, जिनके नाम 4,679 रन हैं.