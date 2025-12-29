एक फॉर्मेट का हीरो, बाकी 2 में जीरो! इस स्टार खिलाड़ी का टीम इंडिया से कटेगा पत्ता? खतरे में करियर

India vs New Zealand ODI Series: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की एकदिवसीय सीरीज का आगाज 11 जनवरी से होगा. बीसीसीआई ने अभी तक टीम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट की मानें तो ODI स्क्वॉड से स्टार खिलाड़ी ऋषभ पंत की छुट्टी हो सकती है. हाल ही में हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में ऋषभ पंत टीम का हिस्सा तो थे, लेकिन उन्हें एक भी मुकाबले में खेलने का मौका नहीं मिला था. ये कहना गलत नहीं होगा कि हेड कोच गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट के वनडे सेटअप में पंत फिट नहीं हो रहे हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI सीरीज में विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को ड्रॉप किया जा सकता है. अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन कमिटी उनकी जगह घरेलू क्रिकेट में कोहराम मचा रहे ईशान किशन को मौका दे सकते हैं. विजय हजारे ट्रॉफी में ईशान नंबर-6 पर बल्लेबाजी करते दिखे थे और 33 गेंद पर शतक जड़कर सनसनी भी मचाई थी.

ऋषभ पंत का कटेगा पत्ता?

घरेलू क्रिकेट में ईशान किशन ने खुद को बतौर ओपनर और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में साबित किया है. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में उनकी कप्तानी में झारखंड की टीम चैंपियन बनी और सलामी बल्लेबाजी करते हुए ईशान किशन ने 500 से ज्यादा रन बनाए थे. उसके बाद उन्हें टी20 वर्ल्ड कप 2026 स्क्वॉड में भी चुना गया. अब ऐसी खबर है कि ODI में भी ईशान पर किस्मत मेहरबान हो सकती है. हालांकि, ऐसा होता है तो ऋषभ पंत को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि वो सिर्फ एक फॉर्मेट के खिलाड़ी रह जाएंगे.

T20I और ODI में खराब प्रदर्शन

जब 2021 में भारत ने गाबा का घमंड तोड़ते हुए ऑस्ट्रेलिया को मात दी थी, तब ऋषभ पंत रातों रात स्टार बन गए थे. पिछले 4-5 सालों में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में तो शानदार प्रदर्शन किया है और इस फॉर्मेट में उनकी जगह को लेकर कोई सवाल भी नहीं है, लेकिन बाकी दो फॉर्मेट में उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है. पंत ने भारत के लिए अभी तक 49 टेस्ट खेले हैं और 86 पारियों में 42.91 की औसत से 3476 रन बनाए हैं. जिसमें 8 शतक और 18 अर्धशतक शामिल है. आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत का राज रहा है, लेकिन इसकी तुलना में ODI और T20I में कहानी चिंताजनक रही है.

ऋषभ पंत ने भारत के लिए अभी तक सिर्फ 31 ODI खेले हैं. जहां उनका औसत 33.50 का रहा है और बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 871 रन बनाए हैं. भयंकर कार एक्सीडेंट के बाद से वो एकदिवसीय क्रिकेट में खुद को स्थापित नहीं कर सके हैं. यही हाल टी20 इंटरनेशनल में भी रहा है. वैसे तो पंत की पहचान एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज के रूप में होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे ज्यादा संघर्ष उन्होंने T20 फॉर्मेट में ही किया है. उन्होंने भारत के लिए अभी तक 76 T20I खेले हैं और 127.26 की स्ट्राइक रेट से 1209 रन बनाए हैं. टी20 टीम से तो उनका पत्ता पहले ही कट चुका है, अगर ODI में भी उन्हें ड्रॉप किया गया तो ऋषभ पंत सिर्फ एक फॉर्मेट में खेलते दिखेंगे.