श्रेयस, जायसवाल की मचमच... उधर एशिया कप से ऋषभ पंत का पुराना रिप्लेसमेंट हुआ ड्रॉप, ठोक चुका दोहरा शतक

Asia Cup 2025 India Squad: एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान हुए कुछ ही घंटे बीते हैं. एक तरफ स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर के ड्रॉप होने से बखेड़ा खड़ा हो चुका है. वहीं, दूसरी तरफ यशस्वी के स्टैंड बाय में होने से खलबली मची है. लेकिन इस शोर की गूंज में सभी उस खिलाड़ी को भूल गए जो कभी ऋषभ पंत का रिप्लेसमेंट रहा. इस एशिया कप में भी ऋषभ पंत इंजरी के चलते बाहर हैं, लेकिन इस बार उनका रिप्लेसमेंट वो प्लेयर नहीं बल्कि कोई और ही है.

पिछली बार भी बाहर थे पंत

ऋषभ पंत साल 2022 में कार एक्सीडेंट के चलते लंबे समय तक क्रिकेट से दूर थे. एशिया कप 2023 में भी पंत टीम इंडिया का हिस्सा नहीं थे. इस दौरान सेलेक्टर को एक शानदार विकेटकीपर की तलाश थी. टेस्ट में केएस भरत को मौका मिला लेकिन वह फुस्स साबित हुए. वहीं, केएल राहुल भी रडार में थे, लेकिन टीम को एक परमानेंट विकेटकीपर की तलाश थी. इस रेस में एक खिलाड़ी उम्मीदों पर खरा उतरा था.

कौन था पंत का रिप्लेसमेंट?

इस दौरान विकेटकीपर की रेस में सबसे आगे ईशान किशन देखने को मिले थे. उन्हें पंत की जगह मौका मिला और टीम इंडिया में अपनी जगह बनाने का गोल्डन चांस था. ईशान किशन ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन भी किया. 2022 के अंत में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में रिकॉर्डतोड़ दोहरा शतक भी जमाया था. लेकिन ईशान किशन ने पैर पर कुल्हाड़ी मारी और उन्हें बीसीसीआई की सजा भुगतनी पड़ी.

ईशान किशन की एक गलती पड़ी भारी

ईशान किशन ने 2023 में एक बड़ी गलती कर दी. उन्होंने बीसीसीआई के डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के आदेश को नजरअंदाज कर दिया. जिसके बाद उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया था. अब टी20 की रेस में ईशान किशन काफी पीछे हो चुके हैं. एशिया कप में एक्स्ट्रा विकेटकीपर के रूप में जितेश शर्मा को स्क्वाड में शामिल किया गया है. हालांकि, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ईशान की वापसी हो चुकी है.