Rishabh Pant: 'T20 में मेरा खराब रिकॉर्ड नहीं', लाइव इंटरव्यू में इस बात पर बुरी तरह से गुस्सा हुए ऋषभ पंत

Rishabh Pant Flop Batting: भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज 0-1 से गंवानी पड़ी. भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं. फिर भी टीम मैनेजमेंट उन्हें प्लेइंग इलेवन में लगातार मौके दे रहा है. दिग्गज कमेंटेटर हर्षा भोगले ने टी20 क्रिकेट में खराब बैटिंग पर उनसे सवाल पूछा, जिस पर ऋषभ पंत कुछ नाराज नजर आए. आइए जानते हैं, इसके बारे में.

ऋषभ पंत ने दिया ये जबाव

ऋषभ पंत ने मैच से पूर्व प्राइम वीडियो पर हर्षा भोगले से कहा, 'रिकॉर्ड तो मात्र एक संख्या है. मेरा सफेद गेंद रिकॉर्ड उतना खराब नहीं है.' जब हर्षा भोगले ने कहा कि वह सिर्फ लाल और सफेद बॉल की तुलना कर रहे थे, लेकिन पंत इस तुलना से सहमत नहीं थे. उन्होंने कहा, 'तुलना मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है. मैं अभी 24-25 साल का हूं जब मैं 30-32 साल का हो जाऊं तब आप तुलना कर सकते हैं. उससे पहले तुलना करने का कोई फायदा नहीं है.'

पंत को ओपनिंग करना है पसंद

ऋषभ पंत ने कहा, 'मैं टी 20 में ओपन करना चाहूंगा और वनडे में मैं नंबर चार या पांच पर खेलना चाहूंगा. टेस्ट में मैं पांच नंबर पर ही बल्लेबाजी करता हूं. स्वाभाविक है कि जब आप अलग पोजीशन पर बल्लेबाजी करते हैं तो गेम प्लान बदलते रहते हैं.

