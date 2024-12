'इगो खा गया...', ऋषभ पंत ने खेला बेकार शॉट तो भड़के फैंस, मेलबर्न में भी हो गए फेल

Rishabh Pant vs Australia: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में भारत के स्टार बल्लेबाज ऋषभ पंत का खराब फॉर्म जारी है. वह लगतार छठी पारी में फेल हो गए हैं. पंत ने मेलबर्न में चौथे टेस्ट मैच की पहली पारी सबको निराश किया. अच्छी शुरुआत को वह बड़ी पारी में नहीं बदल पाए. उन्होंने गैर-जिम्मेदाराना शॉट खेलकर अपना विकेट दे दिया. इसके बाद लोगों ने उनकी काफी आलोचना की है. सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल हो रहे हैं.

गलत निर्णय के कारण आउट

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर भारत की उम्मीदें ऋषभ पंत पर टिकी थीं. उम्मीद थी कि यह स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज टीम को चुनौतीपूर्ण परिस्थिति से बाहर निकालेगा. हालांकि, पंत शुरू में शानदार फॉर्म में दिखे, लेकिन जल्द ही उन्होंने गलत निर्णय के कारण अपना विकेट ऑस्ट्रेलिया को दे दिया. टर्निंग पॉइंट तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड के ओवर में आया.

बोलैंड की गेंद पर आउट

पंत ने फाइन लेग पर पिक-अप लैप का प्रयास किया, लेकिन चूक गए. गेंद उनके पेट पर लगी, जिससे उन्हें असुविधा हुई. अगली ही डिलीवरी पर संभलने के लिए समय लेने के बजाय पंत ऑफ-स्टंप के पार चले गए. उन्होंने एक और लैप शॉट खेलने की योजना बनाई. इस बार गेंद डीप थर्ड मैन की ओर चली गई, जहां नाथन लियोन ने एक बेहतरीन कैच लिया. लोगों ने तो यहां तक कि कह दिया कि पंत को उनका इगो खा गया.

No Rishabh, what you did man — Sandy (@flamboy_pant) December 28, 2024

There was really no need of that Shot, Rishabh pant. Pathetic #INDvsAUS pic.twitter.com/wuRXx22ykl — Akshat (@AkshatOM10) December 28, 2024

Reckless Rishabh Pant — Prasad Mani (@imPrasadMani) December 28, 2024

Playing this shot at this stage was not on Rishabh Pant #RishabhPant #INDvsAUS pic.twitter.com/VCNbH1tKOv — Hitesh Shrimal (@HiteshShrimal01) December 28, 2024

Rishabh Pant playing that pre-meditated ramp shot to a ball pitched outside offstump to get out. Looks Indian batsmen have given this up. — GBK (@USGana) December 28, 2024

Ohh my world , Rishabh Pant what have you done , you clearly gifted your wicket . #AUSvIND #AUSvINDIA #INDvsAUS — (@Karan_Gurjar7) December 28, 2024

What a crap shot by Rishabh Pant. Ego pe baat aa gayi thi and ego kha gya terrible way to get out and pant is flop in this series so far. — Sagar Mhatre (@MhatreGang) December 28, 2024

ऑस्ट्रेलिया में फिर फेल हुए पंत

पंत के आउट होने से टीम इंडिया पर दबाव बढ़ गया. पंत ज्यादा आक्रामक खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण वह गलतियां कर रहे हैं. लगातार खराब प्रदर्शन के कारण पंत पर दबाव बढ़ रहा है. वह लगातार छठी इनिंग्स में अर्धशतक नहीं लगा पाए. न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज के आखिरी मैच की दोनों पारियों में उन्होंने फिफ्टी लगाई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही उनका फॉर्म चला गया. वह रन बनाने के लिए जूझते हुए नजर आ रहे हैं. पंत पर्थ टेस्ट की पहली पारी में 37 और दूसरी पारी में 1 रन बनाकर आउट हुए थे. इसके बाद एडिलेड में वह 21 और 28 रन बनाकर पवेलियन लौटे. ब्रिस्बेन टेस्ट ड्रॉ हुआ था और उसमें वह एक ही पारी में बैटिंग कर पाए थे. पंत 9 रन बनाकर आउट हुए थे.