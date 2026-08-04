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Rishabh Pant-MS Dhoni: युवराज के बाद अब धोनी से बैटिंग की टिप्स ले रहे ऋषभ पंत, रांची में कर रहे श्रीलंका दौरे की तैयारी

India vs Sri Lanka Test Series 2026: ऋषभ पंत श्रीलंका के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए रांची में महेंद्र सिंह धोनी के मार्गदर्शन में कड़ा अभ्यास कर रहे हैं. स्पिन के अनुकूल परिस्थितियों में खुद को ढालने के लिए पंत पूर्व कप्तान से विकेटकीपिंग और बल्लेबाजी के गुर सीख रहे हैं.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 04, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 02:02 PM IST
Rishabh Pant-MS Dhoni: युवराज के बाद अब धोनी से बैटिंग की टिप्स ले रहे ऋषभ पंत, रांची में कर रहे श्रीलंका दौरे की तैयारी
Image Credit: महेंद्र सिंह धोनी और ऋषभ पंत.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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