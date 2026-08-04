Rishabh Pant-MS Dhoni: युवराज के बाद अब धोनी से बैटिंग की टिप्स ले रहे ऋषभ पंत, रांची में कर रहे श्रीलंका दौरे की तैयारी

Rishabh Pant MS Dhoni: भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत ने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की देखरेख में श्रीलंका के खिलाफ आगामी दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है. भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के तहत श्रीलंका का दौरा करने वाला है. पहला टेस्ट 15 अगस्त से शुरू होगा. शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम में पंत मध्यक्रम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. टीम को वहां की स्पिन-अनुकूल परिस्थितियों में कड़ी चुनौती मिलने की उम्मीद है. ऐसे में पंत की भूमिका काफी अहम हो जाएगी.
पंत अभ्यास के लिए रांची पहुंचे हैं, जहां वह धोनी और पूर्व भारतीय स्पिनर शाहबाज नदीम के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो और तस्वीरों में पंत और धोनी को रांची के जिम में एक साथ देखा गया और वे पूर्व कप्तान के फार्महाउस से एक साथ निकलते भी नजर आए. प्रशंसकों ने भी सोशल मीडिया पर इस अभ्यास सत्र की तस्वीरें शेयर की हैं.
श्रीलंका का यह दौरा पंत के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय पर आया है, क्योंकि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा था. श्रीलंका की पिचें स्पिन गेंदबाजों के लिए बहुत मददगार मानी जाती हैं. ऐसे में पंत को उम्मीद है कि धोनी के साथ यह ट्रेनिंग सत्र उन्हें दो मैचों की सीरीज से पहले अपने खेल को निखारने में मदद करेगा.
MS Dhoni taking Rishabh Pant around Ranchi in his car. pic.twitter.com/Vh9UkLHqgo
— (@rushiii_12) August 2, 2026
धोनी को उपमहाद्वीप में स्पिन गेंदबाजी को पढ़ने और विकेटकीपिंग की परिस्थितियों को समझने के मामले में भारत के बेहतरीन खिलाड़ियों में गिना जाता है. पंत पिछले कई वर्षों से नियमित रूप से उनसे सलाह लेते रहे हैं और दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता है. रिपोर्टों के अनुसार, धोनी उन्हें विकेटकीपिंग के साथ-साथ गेम सेंस और दबाव की स्थितियों को संभालने के गुर भी सिखा रहे हैं.
MS Dhoni sharing his experience with cricketers & friends at Ranchi
- Pant is practicing with Dhoni. pic.twitter.com/BUIx9ogt3c
— Johns. (@CricCrazyJohns) July 31, 2026
टेस्ट क्रिकेट की तैयारी के साथ-साथ पंत पिछले कुछ हफ्तों से पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह के मार्गदर्शन में अपने सफेद गेंद के खेल पर भी काम कर रहे हैं. वह सभी प्रारूपों में अपनी पुरानी लय हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं. हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में उन्होंने अर्धशतक लगाकर फॉर्म में वापसी के संकेत भी दिए थे.
शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, आकिब नबी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन.